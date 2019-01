Coches Choque por detrás, el accidente en coche más común

La colisión trasera es el accidente con lesiones más común entre los conductores de vehículo de empresa según un estudio que recoge más de 75.000 datos de coches de empresa. Este tipo de siniestro tuvo lugar en un 48% de los accidentes con lesiones que registró a lo largo del pasado año para los conductores de empresa. El choque por detrás se produce sobre todo de lunes a viernes (en el 76,4% de los casos), entre las siete de la mañana y las cinco de la tarde (59,8%) y en un núcleo urbano (68,6%). Esta ‘fotografía´ del accidente de empresa con lesiones se ajusta a la realidad de la gran mayoría de los vehículos de este tipo, que incluyen repartidores, comerciales etc.

Choque por detrás

El segundo accidente con lesionados más habitual entre los conductores de empresa es el resto de colisiones con otros vehículos (laterales o frontales), que son el 25,6%, mientras que los choques con motos o bicicletas representan el 10,2% de los siniestros y los atropellos un 6%. En el caso de los atropellos, especialmente relevantes en el caso de los conductores de empresa, son los producidos cuando se realizan maniobras marcha atrás. Esto es debido a que muchos vehículos son furgonetas sin cristales en la parte trasera lo que dificulta la visibilidad de los conductores al realizar este tipo de maniobras.

Conductor accidentado y víctima

Además, en un 80% de las ocasiones, las víctimas de los accidentes registrados fueron los conductores de los propios vehículos, que en un 82% de los casos eran hombres, algo que confirma que la mayoría de conductores de vehículos de empresa sigue siendo varón y que contrasta con la media de todos los conductores, profesionales y particulares, que es de un 56,9% de mujeres y un 43,1% de hombres. Los ocupantes sufrieron daños en un 13,8 % de los siniestros y los peatones sólo se vieron implicados en un 6% de las ocasiones.

No obstante, la tendencia va en negativo, seguramente provocada tanto por el mayor grado de concienciación de la sociedad en materia de seguridad vial, así como el control del consumo de combustible y la velocidad en carretera.

Normas básicas de la conducción responsable

1. Posición y ajustes del asiento del conductor

Una parte importante de los vehículos de empresa no está asignada a un único conductor. Por lo que antes de ponerlo en marcha es necesario revisar el estado general del vehículo, además de la posición al volante del conductor, también hay que acomodar a cada persona la altura del asiento o el estado de los espejos retrovisores.

2. Asiento del vehículo

Siempre debe estar colocado lo más bajo posible en una posición que permita al pasajero llevar semiflexionados los brazos y las piernas. Esa es la posición más adecuada para que ante una colisión frontal con otro vehículo el conductor y el pasajero que viaja en la parte de delante del vehículo no se fracturen o lesione las piernas o las rodillas, una lesión bastante frecuente el pasado año, que sufrieron un 5% de los lesionados en un accidente en el que se vio implicado un vehículo de empresa.

3. El volante

Tiene que estar colocado a la misma altura que la barbilla, mientras que la espalda y los hombros deben quedar apoyados en el respaldo del asiento. De lo contrario, la fatiga y los dolores ante viajes largos están casi garantizados.

4. Cinturón de seguridad

Todos los conductores deben llevar siempre abrochado el cinturón de seguridad a la altura del cuello, sin rozarlo, y sobre los huesos de la cadera.

5. Reposacabezas ajustado

Por desgracia, la lesión más frecuente en los accidentes por alcance trasero (los más comunes entre los conductores de vehículo de empresa) es el esguince o latigazo cervical, de hecho un 74,7% de los lesionados en un siniestro padecieron esta dolencia. Una cifra altísima que se podría reducir si los conductores recordasen la necesidad de llevar siempre puesto el reposacabezas del asiento en una posición correcta en la que su borde superior esté ajustado entre el límite superior de la cabeza y la altura de los ojos.

6. Cinturón para menores

Cualquier pasajero que no supere los 135 cm de altura, según la normativa actual vigente, debe utilizar obligatoriamente un dispositivo de retención homologado adaptado a su talla y a su peso.

7. Objetos guardados

Nunca viaje con objetos sueltos en el interior del coche y menos en el salpicadero. Muchos conductores de empresa normalmente viajan con todo tipo de objetos sin sujeción dentro del habitáculo del automóvil que en caso de colisión o de una frenada brusca, pueden desarrollar un peso hasta 50 veces superior a su propia masa y golpear brutalmente a cualquier pasajero. Por lo tanto, es muy importante que los objetos se transporten en el maletero y, en caso de que no sea posible, que la carga esté asegurada con cintas o incluso con los propios cinturones de seguridad.

8. Airbag

Todos los pasajeros deben mantener una distancia de seguridad de unos 25 centímetros respecto del airbag delantero. Este espacio es necesario para evitar un impacto directo y fuerte de la bolsa contra la cara.

9. Sillas infantiles

Se recomienda llevar las sillas infantiles en sentido contrario a la marcha, siempre y cuando el dispositivo lo permita y el niño tenga menos de 4 años. Además el airbag instalado frente al asiento en el que viaja el menor debe estar desactivado porque ante una posible explosión en una colisión la sillita del niño puede ser desplazada hacia las plazas traseras del vehículo y suponer grave lesiones para los menores. En el caso de los vehículos de empresa, es frecuente retirar y volver a colocar las sillitas infantiles dentro del vehículo, por lo que es importante asegurar que su colocación es la correcta y que el airbag correspondiente está desactivado.

10. Airbag

Si el airbag no se activó tras un golpe, antes de rescatar a los heridos, se deben retirar los bornes de la batería y esperar durante unos minutos para que el sistema quede desactivado. Así evitaremos resultar heridos con impactos o lesiones, tanto los heridos como las personas que los rescaten.

