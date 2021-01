Vivienda

Cómo alquilar una vivienda del IRVI en La Rioja

¿Estás buscando una vivienda de alquiler en La Rioja? Si quieres encontrar un piso en régimen de alquiler en esta Comunidad Autónoma, puedes hacerlo a través de la Bolsa de la vivienda en alquiler del Instituto Riojano de la Vivienda (IRVI). Una vez formes parte del programa, podrás acogerte a las ayudas autonómicas o estatales en vigor para hacer frente al pago de la renta del alquiler.

A continuación te explicamos todo lo que necesitas saber para inscribirte en el IRVI, los requisitos y las ayudas vigentes al alquiler de La Rioja.

Qué es el IRVI

El Instituto Riojano de la Vivienda o IRVI es la entidad encargada de la gestión de la vivienda en régimen de alquiler y de compra así como de las viviendas protegidas de la Comunidad Autónoma de La Rioja.

Requisitos para participar en los programas del IRVI

La bolsa de alquiler del IRVI tiene como objetivo facilitar el acceso al alquiler a personas con situaciones económicas favorables para poder ofrecer la seguridad a los propietarios en el cobro de la renta. Se trata de un programa dirigido a personas físicas ya sean propietarios o arrendatarios aunque en este artículo nos centramos en lo referente a los inquilinos.

Para poder formar parte de los programas de alquiler del IRVI, los inquilinos interesados deben cumplir los siguientes requisitos:

Deben ser personas física mayores de edad o emancipados. Se les solicitará el DNI, NIE o pasaporte en vigor.

Si la propiedad exige garantías de cobro será necesario acreditar ingresos suficientes, estar al corriente de las obligaciones fiscales y de los pagos vencidos.

Acreditar la liquidación del ITP y el AJD en la modalidad de transmisiones patrimoniales a través del modelo 600 de Hacienda.

Acreditar la solución de conflictos derivados de otro alquiler anterior tutelado por el Instituto.

Independientemente del alquiler, los inquilinos pueden beneficiarse de las ayudas estatales o autonómicas vigentes.

Cómo inscribirse en la bolsa de vivienda del IRVI

Para poder inscribirse en la bolsa de alquiler de vivienda las personas interesadas tienen que rellenar la solicitud de inscripción en la que deben aparecer los datos de identificación de los solicitantes, la situación económica laboral, la solvencia económica y las condiciones de la vivienda que demanda.

Además hay que aportar el DNI y la última declaración del Impuesto sobre las Renta de Personas Físicas correspondiente al último ejercicio vencido. Documentación al fiador que garantice el pago de rentas. El inquilino puede prescindir del fiador si aporta aval bancario vigente o si una entidad sin ánimo de lucro le presta la garantía. Documento acreditativo de la situación laboral. Si la persona solicitante de vivienda es autónomo debe presentar también: Justificante de estar al corriente en el pago de cuotas de la Seguridad Social, justificante de estar al corriente de pagos en el IVA y el modelo 130 de Hacienda. Para trabajadores por cuenta ajena el contrato de trabajo y las tres últimas nóminas

Una vez estés inscrito en la Bolsa podrás permanecer durante dos meses y después de este tiempo, la solicitud va a caducar de forma automática.

Ponerse en contacto con el IRVI a través de dos vías en función de la información que necesites:

Si necesitas gestionar ayudas a inquilinos, ayudas sociales de alquiler o renta básica de emancipación a través del teléfono de Dirección General de la Vivienda en el 902 077 941. Para gestiones relacionadas con la bolsa del alquiler a través del teléfono IRVI 941 227 900 o enviando un correo electrónico a irvi@larioja.org

Viviendas protegidas del IRVI

El IRVI también gestiona viviendas de protección oficial y las asigna a través de un registro de solicitantes de vivienda protegida. A través de la inscripción en este listado las personas que necesiten acceder a este tipo de vivienda, puedan hacerlo. Si quieres inscribirte en el registro, te dejamos las dos vías para hacerlo:

Por Internet, a través del siguiente enlace. De forma presencial en las oficinas del IRVI

Ayudas al alquiler social en La Rioja

En la actualidad existen ayudas para las personas que formalicen contratos a través del IRVI. La duración máxima es de 3 años y el objetivo es que el inquilino no destine al alquiler más del 25% o 20% de sus ingresos, en función de cada situación.

Para poder beneficiarse de esta ayuda, los solicitantes deben ajustarse a las siguientes condiciones:

Haber perdido al vivienda habitual por proceso judicial por extrajudicial o dación después de enero de 2011.

Haber sufrido un desahucio.

Estar en peligro de exclusión social

Ser arrendatario de una vivienda en bolsa de alquiler del IRVI.

Destinar el alquiler a una vivienda habitual y permanente.

Tener nacionalidad española o algún estado miembro de la Unión Europea.

Tener ingresos inferiores a 2,5 veces el IPREM.

Renta máxima de 380 euros al mes, es decir un total de 4.560 euros anuales.

Cesión de viviendas para el alquiler social

En enero de 2021 el Ayuntamiento de Logroño cede 28 viviendas vacías al Instituto Riojano de la Vivienda (IRVI) para destinarlos a familias en situación de vulnerabilidad y ampliar así el parque de viviendas de alquiler social.

El consistorio logroñés cede estas viviendas a la Comunidad Autónoma de La Rioja durante un periodo de 15 años, prorrogables cada dos. El objetivo de la cesión de estos pisos es facilitar el acceso a la vivienda de personas más vulnerables y a los jóvenes así como aprovechar estas viviendas cerradas en desuso y destinarlas a fines sociales.

Estas 28 viviendas están sin estrenar, ubicadas en barrios más nuevos de la localidad, en concreto, en los barrios Valdegastea y El Arco y en la localidad de Varea.

El encargado de la conservación y mantenimiento de los inmuebles es el IRVI y la propiedad de los inmuebles va a seguir siendo de carácter municipal.

En Logroño hay un total de 100 viviendas vacías, pero no todas están acondicionadas para irse a vivir allí, por ello, el IRVI va a realizar una inversión para hacerlas habitables.

