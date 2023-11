Ocio - Tecnología

Cómo calcular la edad humana de tu perro de forma correcta

Existe una leyenda urbana muy popularizada que asegura que un año de existencia de un perro equivale a 7 años de una persona humana. Nada más lejos de la realidad, esto es un mito generalizado que carece de fundamento científico. Lo cierto es que no todas las razas de perros viven los mismos años ni tienen las mismas caracterísitcas. No obstante, si quieres calcular la edad de tu perro de una manera precisa hay que tener en cuenta una serie de característica sobre tu can. De esta manera, podrás saber si tu perro está viejo.

En esta información te detallamos la equivalencia de años de tu perro con los de una persona humana, dependiendo de la raza y el tamaño del animal. También te puede interesar saber cuánto vive un perro, según la raza del mismo.

Adiós al mito de los 7 años

Para conocer la edad de un perro no hay que guiarse por su edad cronológica, sino por su edad biológica. Esto quiere decir que hay que fijarse en la condición física y el estado de envejecimiento de un perro, la cual puede diferir significativamente a la de su edad real.

Diferencia entre edad biológica y edad cronológica

La edad biológica esta directamente afluenciada por diversos factores, como la genética, el estilo de vida y el cuidado general. Algunos perros pueden envejecer más rápido que otros, lo que significa que su edad biológica puede ser mayor que su edad cronológica. Entonces, ¿cómo calculo la edad biológica de mi perro?

El método más tradicional es a través de la comparación de su edad cronológica con la esperanza de vida promedio de su raza y su tamaño. Nos puede dar una idea general, pero no concreta. De igual manera que la equivalencia de un año perruno a siete humanos no es muy acertada.

El reloj epigenético, la forma de calcular la edad del perro

Según un artículo de la revista científica Science, un estudio de la Universidad de California logró dar con una fórmula que hace posible el cálculo de la edad de los perros en edad humana con exactitud y con base en unos criterios empíricos gracias al ADN. En el estudio se analizaron diferentes razas y establecieron el concepto denominado reloj epigenético.

¿Qué quiere decir esto? Para calcular la edad del mejor amigo del hombre hay que tener diferentes variables que encontramos en la vida de los perros:

Peso y talla del animal

Enfermedades más comunes y su posible repercusión en las distintas razas

Estilo de vida del animal

Hábitat del perro

Características de la raza del perro

Pasos para calcular la edad de un perro

Para poder calcular la edad de tu perro, primero debes encuadrar a tu mascota en uno de los siguientes subgrupos:

Peso inferior a 15 kg: raza pequeña

raza pequeña Peso entre 15 y 50 kg: raza mediana

raza mediana Peso superior a 40 kg: raza grande

Tabla para calcular la edad humana del perro

Una vez hayas situado a tu perro en uno de los 3 grupos mencionados, debes fijarte en esta tabla para ver la equivalencia de la edad de tu perro con la edad humana. Para calcular la edad de tu mascota, considera que un cachorro envejece 15 veces más rápido que un humano en su primer año, y luego añade 6 años en el segundo. A continuación, añade unos 4 años por cada año adicional para obtener la edad de su perro en años humanos.

Edad real del perro Perro pequeño Perro mediano Perro grande 6 meses 15 años 10 años 8 años 1 año 20 años 18 años 16 años 2 años 28 años 27 años 22 años 3 años 32 años 33 años 31 años 4 años 36 años 39 años 40 años 5 años 40 años 45 años 49 años 6 años 44 años 51 años 58 años 7 años 48 años 57 años 67 años 8 años 52 años 63 años 76 años 9 años 56 años 69 años 85 años 10 años 60 años 75 años 96 años 11 años 64 años 80 años 105 años 12 años 68 años 85 años 112 años 13 años 72 años 90 años 120 años 14 años 76 años 96 años / 15 años 80 años 102 años / 16 años 84 años 110 años /

Para calcular de manera científica y exacta la edad de tu perro, necesitarás tener a mano una calculadora. La fórmula desarrollada por los investigadores norteamericanos para determinar la edad humana del perro sería la siguiente. Ojo, solo es aplicable para los perros que hayan cumplido un año de edad cronológica:

Multiplicar la edad cronológica del perro por 16

del perro A ese resultado, hay que sumar 31

El resultado será la edad humana de nuestro can

