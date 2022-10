Ocio - Tecnología

Entretenimiento

Cómo saber si mi perro está viejo

NOTICIA de de Jessica Pascual

La falta de energía, aparición de canas, menor actividad, cambios en el comportamiento o incluso incontinencia urinaria son algunos de los síntomas que evidencian que tu perro se está haciendo mayor. A medida que pasan los años, el estilo de vida y los cuidados deben adecuarse a esta nueva etapa. Para que los últimos años de su vida sigan siendo igual de felices y de buenos que todos los anteriores.

Para saber en qué momento hay que prestar atención a estas necesidades especiales y saber si tu perro está viejo, a continuación puedes consultar algunos de los indicadores y síntomas que lo evidencian. Y si ves que se acerca el momento de su fallecimiento, aquí puedes consultar cómo enterrar a un perro, el procedimiento y las vías legales para hacerlo.

Una de las cuestiones a tener en cuenta es que la vejez de un perro no está estrictamente determinada por su edad. Porque cada animal envejece a su ritmo (al igual que sucede con las personas) y, por tanto, el estilo de vida y cuidados que necesiten variarán en cada caso.

Cambios en el comportamiento

Este es uno de los indicadores más visibles que puede apreciarse cuando un perro se hace mayor. Ya no tiene tantas ganas de salir como antes, es más remolón, no le apetece jugar tanto, se pasa la mitad del día tumbado y quizá hasta adopte un comportamiento algo cascarrabias. Pero todo ello es normal. Con el paso de los años, los perros pierden energía y, por ello, hay que adaptar su ritmo y estilo de vida a esta nueva etapa. Y cuidar la alimentación para que se encuentren sanos y fuertes por dentro.

Duermen más

En relación con el apartado anterior, al tener menos energía, suelen experimentar un mayor cansancio. Y, como consecuencia, duermen más horas al día y, en general, pasan más tiempo tumbados. Aunque no hay que obligarles a moverse mucho si no tienen ganas, es importante que tengan cierta actividad para que no se les atrofien los músculos ni los huesos.

Incontinencia en la orina

A medida que se hacen mayores, los perros pueden tener más dificultades para aguantarse el pis que cuando son jóvenes. Además de ser un síntoma de envejecimiento, es una señal que no debe pasar desapercibida por los dueños. A partir de este momento, es recomendable sacarle a pasear más veces al día, aunque sea en periodos más cortos. De esta manera, el perro evitará pasarlo mal al aguantarse las ganas de no orinar en casa y se sentirá mucho más feliz.

Propensión a sufrir enfermedades

Al igual que sucede con los humanos, a medida que envejecen, los perros son más propensos a sufrir enfermedades. Este es un indicador que hace que veamos que en esta etapa son más vulnerables. Ante estos casos, hay que tener en cuenta y no pasar por alto cualquier mínimo detalle. Desde cambios en el ánimo, alguna molestia o dolor o cualquier otro aspecto anormal o diferente que pueda realizar el perro. El objetivo es detectar cuanto antes posibles enfermedades para contribuir a su pronta y mejor recuperación.

Cambios físicos

La pérdida de pelo, aparición de canas, debilidad en las uñas e incluso problemas de encías son algunos de los cambios físicos que pueden experimentar los perros más mayores. Las canas suelen aparecer de manera concentrada, sobre todo, en la zona del hocico y de la cara. Además, notarás que en esta etapa el pelo se vuelve más áspero en general.

Pérdida de visión o audición

Cuanto más mayores, los perros pierden audición de manera progresiva. Esto no quiere decir que se queden sordos de un día para otro, pero sí que oyen menos y tendrás que hablarles algo más alto para que te hagan caso. Con la vista sucede lo mismo. Es posible que al hacerse mayores los perros desarrollen cataratas y otros problemas oculares que le mermen en cierta medida su calidad de vida.

Ante estos dos problemas, la forma de actuar es intentar ayudarles en todo lo que puedas. Intentar no dejar objetos por medio o puertas abiertas para que no se choque y hablarle en un tono adecuado, pero un poco más alto.

Si quieres leer más noticias como Cómo saber si mi perro está viejo, te recomendamos que entres en la categoría de Entretenimiento.