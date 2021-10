Vivienda

Cómo cobrar un cheque de las 3 formas más fáciles

¿Te han pagado una nómina con un cheque o te han dicho que vayas a cobrarlo y no sabes cómo hacerlo? Si tienes un cheque entre las manos pero no sabes qué hacer con él, en este artículo te explicamos todo lo que necesitas saber para cobrar un cheque, los distintos tipos de cheque que existen y cómo deben rellenarse.

¿Para qué sirve?

Antes de explicar qué tipos de cheques existen y cómo se cobran, hay que saber que un cheque es un papel que sirve para hacer pagos sin utilizar el dinero físico.

El funcionamiento es sencillo: Un cheque permite que una persona, la que emite y firma el cheque (librador), dicta a una entidad bancaria donde está depositada cierta cantidad de dinero (librado), que pague a otra persona o empresa (beneficiario). En ocasiones el librador y el beneficiario pueden ser el mismo.

Plazos

Lo primero que tenemos que saber es que para cobrar cualquier tipo de cheque hay unos plazos de tiempo establecidos:

Si la emisión del cheque ha sido en España, el beneficiario cuenta con 15 días desde su fecha de emisión para cobrarlo.

En el caso de que el cheque se haya emitido en Europa el beneficiario dispone de 20 días para el abono y 60 días para el resto de países del mundo.

Sin embargo esta regla no se aplica al pago del cheque en diferido que cuenta con una fecha de pago establecida en el momento de la expedición y que explicamos en apartados posteriores.

Formas para cobrarlo

Hay tres formas generales a no ser que se especifique lo contrario:

Sin comisión

Hay dos formas para poder cobrar un cheque sin comisión:

En efectivo. Si optas por esta vía no tienes comisión pero tendrás que acudir de forma personal a la entidad que ha emitido el cheque para que te lo den en efectivo. A través de la entidad. Si tienes una cuenta bancaria de la entidad que ha emitido el cheque, puedes recibir el cobro del cheque en tu cuenta.

Con comisión

Si no tienes una cuenta en el mismo banco que va a realizar el cobro del cheque puedes solicitar el ingreso en tu cuenta pero se cobrará una comisión.

Por cajero

Sí, se puede cobrar un cheque en un cajero. La forma de hacerlo es muy sencilla: Puedes insertar el cheque en el cajero y depende del banco, ya sea Santander, BBVA, La Caixa… en algunos podrás obtener el dinero de forma inmediata o tener una espera de unos pocos días.

Para cobrar un cheque en el cajero tienes que meter tu tarjeta de débito y meter tu número PIN. En segundo lugar te da la opción de depositar cheque en papel. Lo introduces por la ranura que te indica, el cajero te indica para confirmar el importe del cheque y te permite cobrarlo en caso de ser inmediato. Si no, tendrás que esperar.

Tipos

Existen diferentes tipos de cheques aunque los más utilizados o los principales son sólo dos: el cheque nominativo y el cheque al portador.

Nominativo

¿Cómo cobrar un cheque nominativo? En el cheque nominativo la persona que lo emite y lo firma también escribe en el documento el nombre de la persona o entidad que va a ser el beneficiario del importe.

El cheque nominativo es el cheque más utilizado. No dejan lugar a dudas puesto que sólo pueden cobrarlo la persona o entidad titular que aparezca detallada en el documento.

Sin embargo existe la excepción que se conoce como endosar un cheque.

¿Qué significa endosarlo?

Cuando se usa la expresión endosar un cheque se refiere a que el beneficiario de ese cheque puede escribir el nombre de otra persona que pasa a ser el nuevo beneficiario.

En el caso de los cheques nominativos existe una cláusula que dicta si se puede o no realizar el endoso. Si en el cheque aparece la cláusula a la orden se permite el endoso, pero si aparece No a la orden, lo impide.

Al portador

La principal diferencia de este cheque con el nominativo es que la persona que está en posesión del cheque es quien puede cobrarlo de forma independiente a que le pertenezca o no.

Esto quiere decir que si la persona que está en posesión del cheque lo pierde y lo encuentra cualquier otra persona, podrá cobrarlo sin problemas.

Otros cheques

Además de los dos cheques principales, existen otros tipos:

Conformado

En este tipo de cheques la entidad bancaria que tiene que pagar es la que asegura que el que expide y firma el cheque cuenta con los fondos necesarios para abonar el importe del cheque.

Bancario

El banco es quien lo expide y quien de forma posterior tendrá que abonar la cantidad.

Cruzado

Tiene la particularidad de que el dinero de este cheque nunca puede retirarse en efectivo, sólo pueden realizarse con él traspaso entre cuentas. Se diferencia de los demás porque tene dos líneas paralelas y diagonales en la parte de atrás.

Abono en cuenta

Los cheques específicos para abonar en cuenta sólo pueden ser cobrados en cuentas bancarias.

De caja

Los cheques de caja sólo pueden ser ingresados en las sucursales de ese mismo banco que lo emite.

De pago en diferido

¿Cómo cobrar un cheque diferido? Este tipo de cheque permite que el pago se realice en una fecha futura acordada. Pero para poder realizar este tipo de cheques tienes que contar con los fondos suficientes para abonarlo en el momento en el que lo expides.

De viaje

Los expiden los bancos en una moneda extranjera para poder utilizarse fuera del país siempre y cuando sea con la misma entidad.

Recibí

O cheque ventanilla. No es un cheque como tal, si no un justificante de que el cheque se ha recibido.

Cómo rellenar un cheque España

Para que un cheque tenga validez legal tienen que aparecer los siguientes datos:

Que lleve la palabra cheque escrita.

escrita. La suma del dinero que se va a pagar en la moneda concreta en la que se haya establecido.

que se va a pagar en la moneda concreta en la que se haya establecido. La suma del dinero debe estar expresada en número y letras . Prevalece la letra si hay contradicciones. Si hay varias cantidades prevalece la menor.

. Prevalece la letra si hay contradicciones. Si hay varias cantidades prevalece la menor. Nombre de la persona que pagará.

que pagará. Lugar donde se realiza el pago.

donde se realiza el pago. Fecha y lugar de emisión de cheque.

de emisión de cheque. Firma de quien expide el cheque.

el cheque. Nombre de la entidad bancaria .

. La firma de quien lo expide.

