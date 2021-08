Vivienda

Préstamos y Créditos

Cuánto dinero puedo ingresar en el banco sin declarar

NOTICIA de de Jessica Pascual

La cantidad máxima que puedes ingresar en el banco sin que Hacienda vigile tus movimientos es de 3.000 euros. Por el contrario, todos los ingresos de dinero en efectivo que realices y que sean superiores a esta cantidad, estarán supervisados por la lupa del fisco, que investigará la procedencia de este dinero para comprobar si está justificado, puesto que la entidad bancaria tiene la obligación de comunicar la operación al Banco de España y a la Agencia Tributaria.

Los dos organismos, con el objetivo de evitar el fraude y la evasión fiscal, mantienen un control exhaustivo de algunas transacciones económicas que los clientes realizan con los bancos. Y aunque no haya una supervisión específica para los ingresos en metálico inferiores a 3.000 euros, debes declarar todos tus ingresos para evitar caer en el fraude fiscal y, como consecuencia, quedar involucrado en investigaciones y expedientes sancionadores con Hacienda.

Hasta 3.000 euros en efectivo

La cantidad de dinero en metálico que puede ingresar una persona en una sucursal bancaria no tiene límite. Es decir, que puedes meter en el banco todo el dinero que quieras, ya sean 1.000 o 20.000 euros, por ejemplo. La diferencia está en que los ingresos de dinero de cantidades superiores a 3.000 euros, van a supervisarse por Hacienda y, por tanto, debes tenerlos justificados. Es decir, que tienes obligación de declarar estos ingresos en la Renta.

Esto es así porque la entidad bancaria tiene la obligación de comunicar a la Agencia Tributaria y al Banco de España todos los ingresos de dinero que superen esta cantidad. Tanto los cobros como los pagos que se realicen en metálico.

Para realizar la investigación de una operación económica, la Agencia Tributaria puede solicitar información a la entidad y, en caso de ser necesario, ponerse en contacto con el titular. En estas situaciones, si la persona puede justificar la procedencia del dinero, no habrá ningún problema. Pero si el titular de la transacción no ha declarado ese dinero, puede enfrentarse a sanciones económicas por incumplir la normativa de la Ley contra el blanqueo de capitales.

¿Tengo que declarar a Hacienda ingresos de dinero en metálico inferiores a 3.000 euros?

Los bancos no tienen por qué comunicar a Hacienda los ingresos de dinero en metálico inferiores a 3.000 euros. Aunque para evitar problemas, lo mejor es justificar (declarar) el origen de todo el dinero que tengas e ingreses. De esta forma, ante cualquier posible investigación por parte de la Agencia Tributaria, podrás presentar su justificación y no te impondrán sanciones.

Operaciones que el banco comunica a Hacienda

Además de los ingresos en metálico de más de 3.000 euros, el banco tiene la obligación de notificar a la Agencia Tributaria estas otras cuatro operaciones de sus clientes.

Sin embargo, que el banco tenga que comunicar a Hacienda la realización de estas operaciones no quiere decir que conlleven sanción directamente. Éstas sólo se llevarán a cabo si el contribuyente no es capaz de justificar la procedencia del dinero utilizado en estos movimientos.

Operaciones con billetes de 500 euros

Las entidades bancarias tienen la obligación de informar a Hacienda de cualquier operación económica en la que se utilicen uno o más billetes de 500 euros. El objetivo es conocer al detalle el proceso de este tipo de operaciones tanto por su cuantía, como por la relevancia del uso de este tipo de billetes. Por ello, la Agencia Tributaria establece esta vigilancia especial, para asegurarse de que se ajusten a la legalidad.

Préstamos y créditos de más de 6.000 euros

Las entidades bancarias también deben informar a la Agencia Tributaria sobre la autorización y concesión de cualquier préstamo o crédito de más de 6.000 euros. El objetivo es que Hacienda pueda comprobar que los contribuyentes incluyen estos conceptos en la Renta.

Pagos habituales

Los bancos están obligados a notificar a Hacienda si tienen un cliente que recibe pagos recurrentes, independientemente de la cantidad. Si, por ejemplo, un cliente recibe todas las semanas, de forma puntual, un ingreso de dinero en metálico, el banco lo tendrá que comunicar a Hacienda para que lo estudie. Este tipo de pagos no estarán sujetos a investigaciones si se realizan mediante transferencia bancaria, puesto que de esta forma es posible conocer al pagador.

Pagos en efectivo

La ley 11/2021 modifica la cantidad de dinero que puede utilizarse para hacer pagos en efectivo. La nueva normativa detalla que podrán pagarse con dinero en metálico cantidades inferiores a 1.000 euros si alguna de las partes es empresario. Esta cantidad puede aumentar si el pagador justifica que no tiene domicilio social en España y no actúa como empresario. Es decir, que todos los pagos empresariales en efectivo superiores a 1.000 euros, se notificarán a Hacienda para que los estudie. Lo mismo para los pagos en efectivo entre particulares superiores a 10.000 euros.

