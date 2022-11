Cuál es el límite de monedas que puedes ingresar en la cuenta del banco

Vivienda

¿Existe un límite a la cantidad de monedas que puede ingresarse en la cuenta bancaria? ¿Los bancos pueden negarse a hacer un ingreso de un número elevado de monedas? Sí y sí. La normativa señala que las entidades bancarias no están obligadas a aceptar más de 50 monedas en cada pago para hacer un ingreso sin que la negativa a hacerlo pueda considerarse malas prácticas. Pero ojo, porque no hay que confundir la cantidad máxima de monedas a ingresar en cuenta con el dinero en efectivo que puede ingresarse en el banco sin declarar.

Límite de monedas que aceptan los bancos

La regulación establece que los bancos no tienen por qué aceptar una cantidad superior a 50 monedas en cada pago para ingresar en cuenta. Sin importar si están o no empaquetadas o del importe total del ingreso. Tampoco tienen por qué aceptarlas en la entidad en el caso de que el cliente quiera cambiar las monedas por billetes o por otra divisa. Así aparece reflejado en el documento de la Memoria de Reclamaciones 2021 elaborada por el Banco de España.

Sin embargo, esto no quiere decir que ningún banco acepte más de 50 monedas, sino que por ley no están obligados. Es decir, que puede que de manera puntual una entidad te permita hacer un ingreso de más de 50 monedas o puede que no. En cualquiera de los dos casos, la ley está del lado de las entidades y no es posible presentar una reclamación.

En qué casos es posible ingresar más de 50 monedas

Como única excepción se contempla la posibilidad de que las entidades lo admitan siempre que actúen como entidades colaboradoras de determinados organismos públicos. En otras palabras, que la persona interesada realice actividades delegadas de caja pública, como el pago de impuestos o tasas municipales.

Qué hacer si necesitas hacer ingresos de más de 50 monedas de forma habitual

En el caso de que la actividad profesional del titular de la cuenta necesitara los servicios de caja de manera recurrente, como atender, aceptar, recontar, empaquetar o transformar la entrega periódica de moneda para ingresar en cuenta, la entidad podría proponer un pacto nuevo de negociación y cláusulas del contrato.

Este cambio se debe a que un servicio común de caja, como el explicado, podría producir distorsiones en las oficinas en horario de atención al público. Para evitarlo, esta sería una situación justificada para que la entidad pudiera denegar el recuento instantáneo de la moneda de forma legal. Siempre que la cantidad total entregada fuera superior a 50 unidades.

Y, por ello, sería legítimo que las entidades pactaran con sus clientes el cobro de una comisión que retribuya el servicio de atender, aceptar o recontar un número elevado de monedas. Y este cobro no se alejaría de las buenas prácticas bancarias, siempre y cuando los clientes hayan sido informados de ello, así como de la forma de calcular su importe.

