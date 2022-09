Vivienda

Dónde cambiar las monedas por billetes (Guía con 3 opciones)

¿Tienes un montón de monedas de céntimos de euros en casa guardadas en botes? Si necesitas cambiar una hucha llena de calderilla por billetes para que ocupe menos espacio y sea más cómodo y práctico de usar, aquí te explicamos las vías que tienes para hacerlo.

En esta guía se incluyen las tres principales formas a las que puedes recurrir para cambiar gratis y de una forma rápida las monedas por billetes. Aunque antes de cambiar el dinero, te recomendamos que consultes cómo saber cuánto valen las monedas antiguas que tienes en casa.

En el Banco de España

Las sucursales del Banco de España ofrecen a los clientes este servicio de cambio de monedas por billetes totalmente gratis. Aunque hay que tener en cuenta algunas normas y límites acerca de este procedimiento:

Este organismo acepta el cambio de un total de 1.000 monedas, siempre que se presenten separadas y clasificadas. Es decir, que presentes las monedas de un céntimo, por un lado, las de 10 céntimos por otro y así sucesivamente.

Mientras que si un cliente lleva todas las monedas sin separar, la entidad solo acepta que entregues un total de 200 monedas para cambiarlas por billetes.

Este límite no se aplica si las monedas son de entre 1 y 20 céntimos porque en lugar de hacer el cambio en caja, estas pueden introducirse en las máquinas recaudadoras instaladas en las distintas sucursales. En estos casos, no hay límite de monedas que puedas introducir.

Este cambio puede hacerse en cualquiera de las sucursales que tiene repartidas por España. Es una de las vías más rápidas y sencillas para hacer el cambio de monedas por billetes. Te recomendamos que siempre que quieras hacer esta gestión, lleves encima un método de identificación, como el DNI, NIE o pasaporte, para mostrarlo a los empleados de los organismos.

En una entidad bancaria

Otra de las opciones más rápidas y sencillas de cambiar monedas por billetes es acudir a una entidad bancaria. Aunque hay que tener en cuenta algunos aspectos al respecto:

Lo más recomendable es acudir a una oficina de una entidad en la que tengas una cuenta abierta. Puede que si no eres cliente, la entidad no quiera cambiarte las monedas por billetes alegando que no tiene tus datos y que no tiene una cuenta creada en la que depositar el dinero del cambio.

Otro aspecto a tener en cuenta es que, como no hay ninguna normativa que obligue a las entidades a realizar esta operación, pueden añadir comisiones por hacer esta gestión. A no ser que en las condiciones del contrato del cliente con una entidad se especifique lo contrario. Por este motivo, es interesante acudir a hacer cualquier gestión de cambio de monedas a una entidad en la que tengas abierta una cuenta como cliente.

Aunque puede suceder que aunque seas cliente de una entidad, esta aplique comisiones al respecto. De hecho, el coste de esta gestión suele ser de hasta 10 euros. La cantidad específica varía en función de la entidad bancaria.

En un establecimiento comercial

Aunque esta no es una de las vías más recurridas, sino más bien excepcional, puede ser una opción si no puedes acudir a la oficina del banco de España ni pagar comisiones de las entidades bancarias. Si sueles ir a una tienda de confianza, puedes preguntarle al empleado si puede cambiarte las monedas por billetes.

En este caso, no hablaríamos de grandes cantidades de monedas, sino de una fórmula para salir del paso. Hay que tener en cuenta que en muchas ocasiones, los comercios, sobre todo pequeños, necesitan cambio de forma habitual. Por lo que ante esta necesidad, la opción de cambiar monedas pequeñas por algunos billetes puede ser una opción que beneficie a las dos partes.

