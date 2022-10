Vivienda

Dónde te dan un billete nuevo si tienes uno roto

NOTICIA de Jessica Pascual

¿Tienes algún billete en la cartera rajado o pegado con celo? ¿Has ido a sacar un billete del bolsillo y te has quedado con la mitad en la mano? O peor, ¿lo has metido en la lavadora? No te preocupes porque a pesar de estar roto o deteriorado, el billete mantiene su valor. Puedes seguir usándolo como método de pago en cualquier lugar que lo necesites. Aunque si lo prefieres, puedes cambiarlo por uno nuevo y en buen estado de una forma muy rápida y sencilla. Sin coste adicional. Como requisito para poder realizar el cambio es imprescindible que el billete se reconozca. De lo contrario, no podrás cambiarlo ni utilizarlo.

Cómo cambiar el billete roto por uno nuevo

Si quieres cambiar el billete defectuoso por uno nuevo y en buen estado, hay varias posibilidades:

Acudir a alguna de las sucursales del Banco de España y entregar el billete roto para que te lo cambien por uno nuevo y en buen estado.

y entregar el billete roto para que te lo cambien por uno nuevo y en buen estado. Ir a la sucursal de la entidad bancaria de la que seas cliente para hacer el cambio del billete defectuoso.

de la que seas cliente para hacer el cambio del billete defectuoso. Además de las anteriores, otra opción es llevar el billete al banco y solicitar un ingreso de esa cantidad en la cuenta corriente. De esta manera, consigues deshacerte del billete roto y recibes una transferencia por el importe.

¿Las entidades cambian todos los billetes?

No. Hay que distinguir entre los billetes que quieren cambiarse por tener una rotura, estar sucios o deteriorados de aquellos que están partidos y a los que les falta un trozo de papel.

En este último caso, la norma general es que las entidades bancarias solo van a aprobar el cambio de billetes siempre que el cliente pueda presentar más de la mitad de la superficie del billete o cuando pueda demostrarse que la parte que falta se ha destruido.

En cuanto a los billetes manchados o ensuciados por inscripciones o con pequeñas roturas, pueden cambiarse tras el reconocimiento de las entidades bancarias. El cambio se produce por otro billete del mismo valor.

¿Puedo cambiar billetes con defectos de fabricación?

Si el billete no está deteriorado, pero tiene algún defecto de fabricación y quieres cambiarlo, también puedes. El proceso a seguir es el mismo que en el caso anterior. Solamente hay que ir a una entidad bancaria, solicitar el cambio, entregar el billete defectuoso y obtener otro nuevo en buen estado.

