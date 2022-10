Ocio - Tecnología

Cómo coger setas sin estropearlas

NOTICIA de Jessica Pascual

¿Has salido alguna vez a coger setas? Esta práctica tan habitual de otoño debe hacerse de una forma específica y con unas herramientas básicas para no estropear el alimento. Si quieres ir por primera vez a explorar esta recolección, a continuación puedes consultar algunos consejos básicos para aprender a coger setas sin estropearlas. Aunque antes de salir, te recomendamos que consultes esta otra información sobre las licencias obligatorias para coger setas.



Cómo coger setas

Las setas no se pueden coger de cualquier manera. Una vez tengas la licencia y estés listo para salir a buscarlas, debe saber que hay dos técnicas para cogerlas de forma segura y sin dañar el medioambiente.

Con la mano. Para coger una seta con la mano tienes que sujetarla por el tallo y retorcerla 360 grados. No puedes arrancar la seta tirando hacia arriba porque se daña el micelio (el encargado de formar las esporas para que nazcan más setas). Con una navaja. Si lo haces con navaja tienes que cortar la base en horizontal. No puedes introducir la navaja en el suelo.

En cualquier caso, no remuevas el suelo ni la hojarasca de alrededor. Esto es fundamental para preservar el micelio de las setas y puedan seguir saliendo. Además, es recomendable que tras coger una seta pongas tierra encima para tapar ese agujero y proteger así el futuro desarrollo de más ejemplares.

La técnica que hay que utilizar depende del tipo de seta que quieras coger. Algunas no puedes recogerlas con la mano. De forma genérica se recomienda recogerlas con una navaja, puesto que es menos agresivo y nos aseguramos no dañar el entorno. Si no tenemos experiencia y la intentamos quitar con la mano puede que perjudiquemos el entorno sin darnos cuenta.

Cómo transportarla

Una vez tengas la seta, métela en una cesta de mimbre. Si usas bolsa de plástico la seta se estropea porque no transpira. Hay que transportarla es de pie, con la zona inferior del sombrero boca abajo. De este modo la seta va soltando las esporas a través de la cesta que deja que pasen de nuevo al terreno y, por tanto, crecen de nuevo.

Dónde no recoger setas

Es importante que no recojas setas en zonas que estén próximas a industrias, vertederos o fábricas porque pueden contener toxinas.

Qué se necesita para recoger setas

Para coger setas de forma segura es necesario que tengas unos instrumentos básicos. A continuación te dejamos enlaces a los productos concretos para que puedas disponer de todo el material en un solo clic.

Ahora que ya sabes todo lo imprescindible para salir a buscar setas y recoger los mejores ejemplares, quizá te interese saber cuáles son los mejores lugares donde buscar setas en España.

