Cómo comprar las entradas de Naviluz para ver las luces de Madrid en autobús

NOTICIA de de Jessica Pascual

El autobús de la Navidad ya está aquí. Tras el encendido del alumbrado navideño de la capital, llega una de las atracciones más esperadas de final de año: Recorrer las calles de Madrid iluminadas en el autobús descapotable Naviluz y disfrutar de cada una de las figuras y diseños de iluminación de las calles y edificios más emblemáticos de Madrid.

El primer viaje de Naviluz en 2022 va a realizarse el viernes 25 de noviembre y el servicio va a permanecer activo hasta el final de las fiestas. Si no quieres perderte este plan, date prisa en comprar las entradas y asegúrate un asiento antes de que sea tarde.



Cuándo empiezan los recorridos de Naviluz

La compañía empieza a prestar su servicio desde el viernes 25 de noviembre a partir de las 18:00 de la tarde y permanece activo hasta el día 6 de enero, ambos incluidos, en el último pase que está previsto para las 22:50 horas de la noche. El autobús sale a recorrer el alumbrado navideño durante todos los días de la Navidad, pero no presta servicio los días 24 y 31 de diciembre, así como el 5 de enero.

Cómo comprar las entradas de Naviluz

Dadas las colas kilométricas de años anteriores, ya desde hace unos años se decidió limitar la reserva de las entradas a la compra de tickets a través de Internet. Es decir, que si quieres comprar un pase para subirte al Naviluz, te en cuenta que el único canal autorizado en el que puedes comprarlo es a través de la web oficial de Naviluz.

Por otra parte, si te preguntas desde cuándo pueden comprarse las entradas, la respuesta es que ya mismo. Da igual la fecha en la que quieras reservar un viaje, desde el día 22 de noviembre la venta está habilitada, aunque no será hasta el viernes 25 cuando el Naviluz realice su primer viaje. Aun así, te recomendamos que consultes la disponibilidad y fechas para hacerte con un pase y no quedarte sin disfrutar de este espectáculo navideño. Pero asegúrate de elegir la fecha correcta, puesto que los billetes no admiten cambios ni anulaciones.

Para comprar las entradas solamente tienes que acceder a la web oficial, seleccionar una fecha, el número de entradas y proceder con el pago. Como condición, por cada operación solo es posible comprar un máximo de 10 entradas y por cada entrada de adulto solo pueden comprarse tres pases de niños gratuitos.

¿Cuánto cuestan las entradas de Naviluz?

El autobús del Ayuntamiento para ver las luces de Navidad tiene un precio de siete euros para la entrada general. Un pase que pueden comprar todas las personas de entre 17 y 64 años.

Por otra parte, los mayores de 65 años, así como los niños de entre 7 y 11 años, pueden adquirir las entradas a precio reducido, en concreto, a la mitad del coste de la entrada general y pagar 3 euros para subir al Naviluz. Las personas con discapacidad igual o superior al 33 % y viajeros con movilidad reducida que no puedan acceder al piso superior, también pueden beneficiarse de una entrada reducida a 3 euros. En estos casos, durante el proceso de compra deben elegir la entrada de mayores.

Los bebés y niños de hasta 6 años no tienen que pagar entrada, pero sí necesitan sacar billete para la correcta organización y ocupación del autobús.

Horarios y frecuencia de salida de los autobuses

En cuanto a sus horarios, los de salida son los mismos que los de la iluminación navideña, con lo que están operativos desde las 18:00 de la tarde. Mientras que la hora de cierre es la misma todos los días y no coincide con el apagado del alumbrado general. En concreto, el último pase de todos los días en los que el autobús realiza el recorrido es a las 22:50 horas de la noche.

En cuanto a la frecuencia de salida de los vehículos, estos inician recorrido en intervalos cortos de tiempo, de entre 5 y 10 minutos. Motivo por el que se recomienda a los visitantes que no acudan hasta el lugar de salida hasta cinco minutos antes del viaje para evitar aglomeraciones. La salida tiene lugar en la Plaza de Colón, frente al número 30 de la calle Serrano. Y la llegada es en la misma calle, pero en el número 21. De forma más detallada, los horarios de salida son los siguientes:

18:00, 18:05, 18:10, 18:15, 18:20, 18:30, 18:40, 18:50; 19:00, 19:05, 19:10, 19:15, 19:20, 19:30, 19:40, 19:50; 20:00, 20:05, 20:10, 20:15; 20:20, 20:30, 20:40, 20:50; 21:00, 21:05, 21:10, 21:15. 21:20, 21:30, 21:40, 21:50; 22:00, 22:05, 22:10, 22:15, 22:20, 22:30, 22:40 y 22:50.

¿Qué recorrido hace el autobús?

El recorrido establecido que va a realizar el Naviluz durante toda las fiestas en la capital tiene una duración de entre 50 y 60 minutos, dependiendo del tráfico. Desde el Ayuntamiento han elaborado dos itinerarios distintos, uno que es el principal y se realizará en condiciones normales y, otro especial, en el caso de que la climatología o cualquier otro suceso impida realizar el itinerario principal.

El recorrido comienza en la Plaza de Colón, junto a los jardines del Descubrimiento y atraviesa la calle Serrano, la Puerta de Alcalá y la calle del mismo nombre la calle Velázquez, Goya, atraviesa la Plaza de Colón, continúa por el paseo de Recoletos, siguiendo por la Playa Cibeles y de nuevo llegando a la calle Alcalá para alcanzar Gran Vía, la Plaza de España, continuar por la calle Princesa, el Palacio de Liria, seguir por la misma calle, continuar por la Plaza de España y de nuevo por Gran Vía, la calle Alcalá, Cibeles, paseo Recoletos y, por último, finalizar el viaje la calle Serrano, número 21.

En el caso de tener que realizar el recorrido especial, el itinerario es el siguiente: El comienzo es el mismo, en la Plaza de Colón, junto a los jardines del Descubrimiento, y continúa por la calle Serrano, Puerta de Alcalá, calle Alcalá y Plaza de Cibeles. Sigue por la calle Alcalá, atraviesa Gran Vía, la Plaza de España, continúa por la calle Princesa, Palacio de Liria, vuelve a la calle Princesa, sigue por la Plaza de España, Gran Vía, vuelve a la calle Alcalá, de nuevo a la Plaza de Cibeles, el paseo Recoletos, se adentra en la calle calle José Ortega y Gasset y finaliza en la calle Serrano 21.

El autobús Naviluz de Alsa es parecido a los que se disponen para hacer los City Tour por la capital, sobre todo utilizados por los visitantes que acuden a conocer la capital. Es un vehículo de dos plantas que realiza un recorrido panorámico por la ciudad para que puedas ver las luces LED de Navidad. Los autobuses tienen capacidad para transportar hasta 70 personas.

Puedes comprar las entradas directamente desde aquí.

