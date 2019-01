Ocio - Tecnología Qué hacer en Nochevieja para atraer la buena suerte en el Año Nuevo 2019

Llega el último día del año y, con éste, la Nochevieja, una celebración cargada de magia en la que se contemplan muchos deseos para atraer la buena suerte durante el Año Nuevo, como amor, dinero, salud… Lo que está claro es que en Nochevieja hay que hacer determinados ritos, como cada año, para que todos estos propósitos se cumplan con el año que empieza. A continuación te vamos a contar qué hacer en Nochevieja y cómo lograrlo, desde lo que debes hacer durante la cena de Nochevieja para atraer dinero, salud o amor a cómo decorar tu mesa de celebración con la familia, cómo vestirte (también cómo debe ser tu ropa interior), cómo tomarte las uvas o cómo enviar felicitaciones y mensajes por Whatsapp! para felicitar el Año Nuevo con gracia y que, por supuesto, desean un Feliz 2019 a tus amigos y familiares.

Buena suerte en el Año Nuevo con las uvas

Empecemos por el principio. La principal tradición es tomarse las 12 uvas, una con cada campanada que despide el año y que dan comienzo al Año Nuevo. Es uno de los principales rituales de Nochevieja.

Algo que no tiene que ver con las suposiciones y tradiciones de Fin de Año para atraer la buena suerte es que las uvas, por sí mismas, son buenas para el corazón.

Además, debes tener en cuenta también estas otras supersticiones de tomarse las uvas en Nochevieja para atraer a la buena suerte:

Hay que tomar las 12 uvas de la suerte con cada campanada y, con cada uva que te metas en la boca, debes pedir un deseo. Hay que tomar las 12 uvas apoyado sobre la pierna izquierda para que, cuando acabes ya empezado el Año Nuevo, apoyes la pierna derecha y puedas cumplir con la frase de empezar el año con el pie derecho. Hay que tirar un vaso de agua a la calle cuando acaben las 12 campanadas para que alejes las lágrimas y las penas durante el Año Nuevo. Hay que dejar las ventanas abiertas, aunque haga frío, durante la cena de Nochevieja para que la energía negativa se vaya y se deje pasar la buena suerte. Hay que escribir todos los deseos que quieres que se cumplan durante el Año Nuevo y, después de las campanadas, quemar el papel en que los hayas pedido.

Cómo tener suerte con el dinero

Entre las tradiciones de Nochevieja para atraer el dinero durante el nuevo año ten en cuenta que:

Hay que meter un anillo de oro en una copa con champán y brindar. Hay que coger con una mano un billete durante las campanadas. Hay que dejarse monedas en los zapatos durante toda la Nochevieja para atraerlo en el año siguiente.

Elementos imprescindibles para pasar una Nochevieja de celebración

Algo que no debe faltar durante la cena de Nochevieja debido a su carácter de celebración, además de la comida (aquí os dejamos una ideas de menús baratos para Nochevieja), son los elementos que contribuirán a pasar una mejor velada, como confeti, matasuegras, gorros navideños, luces led de colores decorativas, máscaras, antifaces, sombreros de fiesta y champán con el que brindar y desearos un muy feliz y próspero Año Nuevo.

Para los que quieran profundizar más, aquí os dejamos trucos para servir el champán y, para los que quieran ahondar más en la tradición del champán, un reportaje que explica los orígenes del champán como tradición para brindar en Navidad así como para los que también quieran brindar con cava.

Cómo vestir en Nochevieja

Las costumbres en cuanto a la ropa con la que vestir en Nochevieja también son interesantes. Lo primero es que hay que estrenar una prenda por lo menos. Piensa en unos zapatos, algún complemento como un bolso de fiesta o, si puedes, comprarte ese vestido al que le tienes echado el ojo para ser el centro de todas las miradas.

El negro suele ser el color más elegante para estas ocasiones, pero ten en cuenta que se trata de una noche de celebración y fiesta, por lo que no te olvides también de vestir o complementarte con colores alegres. Por último, la ropa interior cuenta con muchas más tradiciones, pero para eso te dejamos que leas en el siguiente punto todas las costumbres que hay en torno a ella 😉

Ropa interior para Nochevieja

La principal tradición sobre la ropa interior que hay que llevar en Nochevieja es que debe ser de color rojo. Algunas tradiciones también hablan de cambiar el color a rosa cuando el año sea bisiesto (febrero tenga 29 días), pero en todo caso, la norma es que debe ser la ropa interior de color rojo. Si no estamos cómodos, siempre podemos ponernos un lazo rojo en la muñeca izquierda, que también atrae la pasión y el amor, o en el caso de las mujeres, llevar una liga de color rojo.

Esta tradición proviene de la Edad Media, cuando el color rojo era símbolo de brujería. Como estaba prohibido, la gente empezó a vestirlo en su ropa interior, donde no se veía, trasladándose así hasta nuestra época actual.

Sea para hombres o mujeres, la ropa interior de color rojo atraerá para el nuevo año el amor y la pasión siempre y cuando te la hayan regalado. Es importante este punto. Si no tienes quién te la regale, puedes comprarte tú mismo ropa interior de color amarillo que deberás ponerte del revés para que atraiga la buena suerte y la felicidad. Pero recuerda que después de tomarte las uvas debéras darle la vuelta y llevarla del derecho.

Las mujeres pueden optar por el encaje o el satén en su lencería roja. Tanga, braguita, culot, sujetador… Tú misma, a tu elección!

¿Y los hombres? También pueden optar por unos calzoncillos rojos o unos slips o incluso bóxer, pero eso sí, siempre que sean de color rojo.

Formas de celebrar la Nochevieja en el mundo para tener suerte en el Año Nuevo

Las Nocheviejas del mundo son muy dispares entre unas y otras, pero todas buscan lo mismo: fortunay suerte para el año que entra.

Escocia

En Edimburgo se toman muy en serio el cambio de fecha. Durante cinco días -del 29 de diciembre al 2 de enero- celebran un festival conocido como Hogmanay. Miles de personas participan en desfiles de antorchas, organizan juegos de luces y pirotecnia en el casco antiguo e inundan las calles de mercadillos y bailes celtas con Kilt. La noche del 31 se regalan whisky, un trozo de carbón y un bizcocho de pasas. Todo eso da buena suerte.

Inglaterra

En la parte más poblada del Reino Unido, los festejos se reducen al 31 de diciembre. Esa noche se cuentan los últimos diez segundos del año y cantan Auld Lang Syne mientras brindan con champán. Es una canción del siglo XVIII del poeta Robert Burns, que se utiliza para despedir el año, despedirse de alguien cuando emprende un largo viaje, o despedir a un difunto en su funeral. Su estribillo dice: ¿Deberían ser olvidados los viejos amigos y los viejos tiempos? Por los viejos tiempos, amigo mío, por los viejos tiempos. ¡Tomaremos una copa de afecto por los viejos tiempos!

Alemania

Los teutones aprovechan la última noche del año para predecir el futuro. Funden plomo a la luz de una vela. Una vez derretido en una cuchara lo vierten a una cazuela con agua; al entrar en contacto con ésta el plomo adquiere formas caprichosas. El plomo se vende con una lista de interpretaciones: los trozos parecidos a un puño son un corazón y garantizan buena suerte en el amor, las flores indican nuevas amistades. Es como leer los posos del café moca. Esta práctica adivinatoria ya la practicaban los romanos, expertos en fundir metales.

Italia

¿Qué hacen los italianos en Nochevieja? Aprovechan para propiciar suerte en el amor con lencería sexy de color rojo. Se deshacen de ropa y muebles viejos para dar cabida a lo nuevo, sobre todo en Nápoles y Roma, donde tuvieron que poner freno al ímpetu de lanzar trastos por la ventana. Para atraer suerte con el dinero comen lentejas. Un menú muy apropiado este 2009.

Polonia

Los polacos van a la zaga en fetichismo festivo port Nochevieja. No sólo llevan ropa interior roja, además esconden en su monedero las escamas del pescado que cenan en Nochebuena para asegurar éxito profesional el resto del año. Otra costumbre, muy sana, es pagar todas las deudas y así encarar el año entrante libre de ataduras. Así mismo no dudan de desprenderse de cosas viejas. Los últimos días del año hacen una buena limpieza de armario.

Argentina

La ciudad de la Plata vista desde el cielo es una gran falla la noche del 31. A las once de la noche los vecinos de los barrios de Ensenada y Berisso queman los momos, muñecos de papel maché muy parecidos a los ninots valencianos. Es su manera de desprenderse de lo malo ocurrido y dar la bienvenida al nuevo año.

