Sabías Que...

Alimentación

Las 7 mejores alternativas a comer uvas en Nochevieja

NOTICIA de de Cristian Pinto

La Nochevieja es una de las celebraciones más especiales del año. Es todo un clásico reunirse con familiares y amigos para despedir el año y dar la bienvenida a uno nuevo. Para empezar el año con buen pie, existen muchas tradiciones para celebrar la Nochevieja. Quizás la más conocida para atraer la buena suerte en el Año Nuevo sea la de comer 12 uvas, una por cada campanada a media noche.

No obstante, hay personas que no les gusta esta fruta o que tienen algún tipo de alergia y no pueden hacer este ritual. Por ello, proponemos algunas ideas para sustituir las uvas de la buena suerte en Nochevieja. Y, si quieres despedir el año por todo lo alto, puedes ir a tomar las preúvas navideñas a la Puerta del Sol de Madrid.

Gominolas

¿A quién no le gustan unas dulces gominolas? Esta alternativa es ideal para los más pequeños que aún tienen dificultades para comer las 12 uvas sin atragantarse. Al principio de las campanadas todo va muy bien, pero cuando van unas cuantas se empiezan a acumular en la boca y es complicado tragarlas. Si te gusta el dulce, prueba a elegir 12 gominolas de un tamaño no muy grande.

Frambuesas o arándanos

Si la excusa de no comer uvas son las pepitas que contiene, con las frambuesas o los arándanos no vas a tener excusas para no comer fruta en Nochevieja. Esta opción es una de las alternativas más saludables. Demasiados excesos cometemos en Navidad como para no comer fruta en Fin de Año.

Aceitunas

Esta es la alternativa a las uvas perfecta para los amantes de la comida salada. Hasta la apariencia de las aceitunas es similar a la de las uvas, por lo que pueden dar el pego y que nadie se dé cuenta. Además, existe una gran variedad de olivas para elegir: con o sin hueso, rellenas de anchoa o pimiento, las clásicas verdes o las negras, entre otras. Eso sí, si las eliges con hueso, asegúrate de no atragantarte.

Cerezas

Si no te gustan las uvas, pero quieres comer fruta para esta tradición, una buena opción son las cerezas. Eso sí, asegúrate de no elegirlas demasiado grandes o se te acumularán en los mofletes cuando lleves unas cuantas. De igual manera que con las aceitunas, ten cuidado con el hueso.

Frutos secos

Avellanas, pistachos, cacahuetes o nueces son algunas opciones de snacks salados para tomar en las campanadas de Año Nuevo. Puedes comprar estos frutos secos ya pelados para no perder tiempo en quitar sus cáscaras y que te pille el toro antes de las campanadas.

Para los más dulces, una buena opción son los Conguitos, esos deliciosos cacahuetes recubiertos de una capa de chocolate.

Palomitas

Aunque no sea tan común, puedes optar por comer unas palomitas de maíz. Eso sí, solo una por cada campanada. Las puedes preparar en casa en cuestión de pocos minutos y tienes una gran variedad de tipos para elegir. Además, se comen muy rápido, por lo que no tienes que preocuparte de que se te hagan una bola dentro de la boca.

Si quieres leer más noticias como Las 7 mejores alternativas a comer uvas en Nochevieja, te recomendamos que entres en la categoría de Alimentación.