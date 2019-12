Sabías Que... Los solteros echan en falta tener pareja en Navidad

Cuatro de cada diez singles, el 25%, añora tener pareja en Navidad. Época de regalar, recibir y compartir buenos momentos, pero también de volverse más nostálgico. De hecho, la cuarta parte de los solteros españoles añora tener ‘una media naranja’ en estas fechas más que en ningún otro momento del año, según los resultados de una encuesta elaborada por FriendScout24, una plataforma online para entablar nuevas amistades.



El informe -realizado entre más de 2,5 millones de hombres y mujeres inscritos en este portal- revela que el espíritu navideño es más acusado entre aquellos que tienen con quién compartirlo. Así, el 64% de los singles afirman sin dudarlo que estas fiestas serían más especiales para ellos si pudieran vivirlas en compañía.

Sin embargo, a la hora de pedir los deseos para el próximo año, los «impares» dejan a un lado los sentimentalismos y optan por ser prácticos. De esta forma, casi la mitad (47%) cruza los dedos para que el Año Nuevo venga cargado de salud y de dinero (44%), mientras que tan sólo dos de cada diez elevan el amor al primer puesto entre sus prioridades.

¿Papá Noel o Reyes Magos?

Con amor o sin él, todos los solteros esperan que Papa Noel o los Reyes Magos les tengan en cuenta en su reparto de ilusiones. Según este informe, la mayor parte de los singles (40%) españoles son más proclives a los monarcas de Oriente antes que a Papá Noel, aunque esto suponga tener que esperar hasta el 6 de enero.

Por su parte, el 35% no duda en adoptar también las costumbres anglosajonas para tener sorpresas por partida doble, mientras que una cuarta parte opta por abrir los regalos coincidiendo con la Navidad y su fecha más señalada, el 25 de diciembre.

En relación al tipo de regalo, los regalos originales ganan «la partida» a los topicazos o, muchas veces, compromisos propios de estas fechas. De esta forma, el 68% de los solteros prefiere hacer y recibir regalos especiales que impliquen vivir una experiencia diferente (viajes, deportes de aventura…), frente a un 12% que prefiere recuerdos para toda la vida, como puede ser una buena joya.

Cuatro de cada diez solteros reconoce tener sexo con su mejor amigo o amiga

Amigos especiales, amigos con derecho a roce, algo más que amigos… Diferentes expresiones para designar un tipo de relación sin ataduras entre personas de confianza ya sea por afecto, desesperación o por echar una canita al aire. De hecho, el 40% de los solteros reconoce haberse acostado alguna vez con su mejor amig@ en busca de sexo sin compromiso.

El informe -elaborado entre más de un millar de singles inscritos en este portal- revela que más de la mitad de los solteros propondría un revolcón a su mejor amig@ antes que a un desconocido simplemente por cuestión de confianza y apego.

Sin embargo, hay quienes dudan si sobrepasar o no la barrera de la amistad por miedo a que uno de los dos acabe por enamorarse perdidamente del otro. Para evitarlo, el 30% de los solteros prefiere dejar bien claro desde un principio que lo que busca es sexo sin complicaciones.

Asimismo, a pesar de que el 56% de los solteros está de acuerdo con que el roce hace el cariño, todos reconocen que liarse con amigos no es compatible con mantener intacta la amistad. De hecho tres de cada diez internautas reconoce haber perdido a más de un amigo tras compartir cama con él.

Pareja vs. amigos con derecho a roce

Al mismo tiempo, aunque no todas las relaciones entre amigos lleguen a buen puerto hay quienes piensan que una ruptura no tiene por qué ser sinónimo de enemistad. Según el estudio de FriendScout24, el 20% de los singles piensan que, aunque al principio resulte extraño, su relación de amistad seguiría siendo como antes e incluso mucho mejor.

No obstante, para muchos, tener pareja no es excusa para seguir compartiendo cama de vez en cuando con sus «amigos especiales». De hecho, el 35% de los encuestados reconoce haber acudido a su follamigo habitual mientras tenía una relación sentimental con otra persona.

Por el contrario, hay quienes respetan los valores de pareja, rompiendo todo encuentro sexual con su mejor amigo cuando decide embarcarse en una relación sentimental. Según el estudio, el 45% de los solteros reconoce haber quedado con sus «amigos con derecho a roce» de forma habitual, pero estrictamente como amigos, sin sexo de por medio.

