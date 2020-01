Año nuevo, trabajo nuevo para 2020

Trabajos

Acabamos de comenzar un nuevo año, todavía quedan unos días de vacaciones y, para muchos, es el momento de replantearse como será su situación en el período que viene. ¿Qué esperan los trabajadores para este 2020? Muchas personas esperan encontrar un empleo y otros, simplemente cambiar el actual. Pero, ¿qué hay que tener en cuenta antes de decidir buscar o cambiar de trabajo?. Aquí te damos algunas pautas para replantearse si realmente un nuevo año debe ser sinónimo de un trabajo nuevo.

Trabajo nuevo en 2020

Si eres de los que quieren cambiar de empleo porque ya crees que ha llegado el momento de cambiar de aire, de desafíos, lo primero que debes tener en cuenta es la razón de esta decisión, si bien es cierto muchas veces esto puede resultar beneficioso, porque podrían mejorar las condiciones. Sin embargo es necesario saber que hay otros factores que deben analizarse antes de decir «sí» a un nuevo empleo. Por ejemplo aspectos como ambiente laboral, horarios, bonos, beneficios de salud, posibilidad de desarrollo profesional, entre otros.

Primero sería bueno analizar si es que el conflicto en el trabajo actual se da por algún problema personal por el cual se está atravesando que no tiene nada que ver con nuestra desilusión en el empleo, o incluso por algún caso puntual que podría arreglarse conversando con la persona indicada.

Además, se debe tener muy en cuenta la situación compleja que atraviesa el país en términos económicos y lo difícil que es encontrar un nuevo empleo, arriesgando dejar un puesto estable sin tener nada como segunda opción segura. La experiencia indica que es más fácil encontrar trabajo cuando ya estás en uno antes que cuando estás cesante, porque sigues adquiriendo experiencia y actualizando tu hoja de vida.

Arriesgarse con el cambio de trabajo

Por otra parte, sí hay aspectos que pueden respaldar una decisión de cambiar de empleo, por ejemplo la incapacidad de desarrollarse profesionalmente, el que no se respeten ciertas acuerdos de contrato como honorarios, horarios, entre otros factores.

Además, hay ocasiones en que la tarea que llevamos a cabo ya no causa ningún interés y se aleja mucho de lo que se estudió o de lo que no eligió para desempeñar. En estos casos es mejor evaluar los pro y contra de cambiar de trabajo, pues como se mencionó siempre hay que tener en cuenta que lo nuevo trae consigo un riesgo.

Buscar un trabajo

Buscar un empleo es una tarea ardua para muchas personas, sobre todo por el escenario económico complejo por el cual atravesamos, por lo que quien se encuentra en esta situación debe prepararse muy bien y no dejar nada librado al azar.

Lo primero siempre debe ser planificar la búsqueda laboral, organizar horarios y metas para la entrega de tu hoja de vida y la búsqueda efectiva a través de las diferentes herramientas que existen para hacerlo, principalmente las bolsas de empleo por Internet, que hoy cobran cada vez más fuerza, ya que son un nexo entre miles de ofertas laborales y las principales empresas que buscan el mejor candidato para incorporar a sus filas.

En este transcurso también es necesario aprovechar el tiempo para aclarar qué es lo que nos gustaría desarrollar, en que perfil quisiera desempeñarse, sin embargo debe evitarse encasillar en el «trabajo ideal» que por cierto no existe, hay que estar abierta a la posibilidad de adaptarse a otras realidades, sobre todo aquellos que buscan empleo por primera vez.

Lo anterior será necesario que se refleje tanto en el currículum como en la entrevista personal una vez que has sido seleccionado por alguna empresa, lo importante es demostrar que lo que se busca es el crecimiento profesional, aprender y poner en práctica nuestros conocimientos.

«Para muchas personas el salario es uno de los temas más sensibles y preocupantes al evaluar un empleo; sin embargo, hoy es recomendable valorar otros aspectos, como por ejemplo la experiencia o el desarrollo profesional que puedas lograr en tu empresa, porque será esto lo que finalmente determinará qué importante eres para la organización», destaca Javier Caparrós, Director General de Trabajando España.

Año nuevo, ¿curro nuevo?

¿Qué nos deparará el próximo año laboralmente? Por delante hay 365 nuevos días para desarrollar nuestros objetivos y proyectos. Antes de planificar los próximos 12 meses en cuanto a cuestiones laborales, es el momento de hacer balance, analizar nuestra trayectoria y las metas que hemos logrado. Veamos los aciertos y fracasos del año anterior de forma crítica y miremos la realidad de manera lo más objetiva posible para planificar un futuro fructífero en cuanto a los cambios que deseamos en materia económica, horarios, oportunidades de desarrollo o, por qué no, cambiar de trabajo.

Uno de los principales anhelos es encontrar un empleo mejor, o simplemente cambiar el actual. En una encuesta realizada en octubre a más de 2.500 españoles, el 75% señaló no sentirse feliz con su trabajo. Para todos ellos, quizás este es el momento de evaluar su situación y buscar nuevas oportunidades que permitan aumentar su satisfacción personal y laboral.

10 Cosas que hacer tras Año Nuevo para reinventarse laboralmente

¿Tienes nuevos objetivos laborales como por ejemplo reinventarte profesionalmente en 2020? Encontrar trabajo, mejorar las condiciones salariales o reorientar la carrera profesional serán posiblemente algunos de los principales objetivos de los españoles a nivel laboral. ¿Pero, cómo conseguir dar un giro a tu trabajo en un contexto tan complicado? Te ofrecemos las claves para lograrlo y cómo sacar el máximo partido a las redes sociales profesionales para conseguir un cambio profesional.

Descubre tu verdadera vocación

El primer paso es hacer una labor de autoconocimiento para descubrir qué es lo que verdaderamente nos apasiona y ver la viabilidad de transformarlo en una profesión que pueda satisfacernos a largo plazo.

Analiza el mercado de trabajo

Cuando sepamos hacia dónde queremos reorientar nuestra carrera profesional es muy importante analizar la situación del mercado. Se trata de saber si es un mercado en crecimiento y ofrece posibilidades, o si por el contrario es uno de los mercados que se han visto más afectados por la crisis o que tiene un tamaño residual. En definitiva, se trata de descubrir las posibilidades reales de tener éxito en nuestros objetivos.

Aprovecha tus habilidades y competencias

Una vez tenemos claro qué tipo de trabajo podría motivarnos, es necesario hacer una autoevaluación para conocer en qué aspectos destacamos y cuáles son nuestras principales habilidades y competencias tanto innatas como adquiridas. Posteriormente, será necesario analizar cómo podemos extrapolarlas en el puesto de trabajo deseado.

Complementa tu formación

Si decides cambiar de carrera tienes que ponerte al día de las últimas novedades, técnicas, y metodologías en tu nuevo sector. Para ello, es útil seguir la actualidad del sector y complementar tu educación con cursos, seminarios y participando en eventos. Redes sociales profesionales como Viadeo te ofrecen la posibilidad de encontrar en un solo lugar las noticias más relevantes de cada mercado, e información útil de las mejores opciones existentes para ampliar tu educación.

Identifica a las personas clave en el sector

Para poder conectar con ellos, sin ser intrusivo, puedes solicitar a algún contacto en común una presentación. También puedes participar en los foros y grupos en los que ellos participan para entablar una conversación que aporte valor y demuestre tus cualidades.

Echa un vistazo a tu tarjetero e intenta retomar contacto con antiguos compañeros de trabajo, de estudios o incluso con profesores. Aprovecha las redes sociales profesionales para sacarle partido a tu red de contactos y entablar relación con otros profesionales, ya que nunca sabes quién puede abrirte una puerta o presentarte a alguien que pueda hacerlo.

Trabajar en tu visibilidad es tan importante como los pasos previos. Una vez que sabes lo que quieres y has comenzado el camino para hacerlo realidad, aprovecha las redes sociales profesionales para dar a conocer a tu nuevo tú. Completa tu perfil al detalle no solo con tu trayectoria sino también con tus aspiraciones, objetivos profesionales y las aptitudes que deseas destacar. Solicita recomendaciones para dar valor al perfil y actualízalo de forma frecuente para que reclutadores y potenciales empleadores puedan encontrarte fácilmente.

Utiliza todos los canales disponibles

Además de redes sociales profesionales intenta también agotar agotar todas las vías posibles para conseguir cumplir nuestro propósito. Auto candidaturas, consultoras especializadas, head hunters, buscadores de empleo, sesiones de networking, son algunas de las herramientas con las que podemos contar. Lo ideal es no usarlas de manera excluyente sino complementaria. Así, nuestras opciones de éxito serán más altas.

Compromiso y dedicación

Tras tomar la decisión es fundamental mantenerse fiel a la misma y trabajar de manera constante y organizada para lograr el objetivo.

Mantén una actitud positiva

La reorientación profesional puede ser tan dura como la propia búsqueda de empleo, conllevando incluso a episodios de estrés o ansiedad. Es importante ser consciente de que este tipo de procesos no siempre son fáciles y de que hay que tratar de controlar los altibajos emocionales para cumplir con nuestros propósitos.

Pol Santacana, responsable de Viadeo en España, comenta que «cambiar de carrera es una decisión muy importante que exige compromiso y responsabilidad. Por ello, es importante tener claros los objetivos que queremos lograr para poder seleccionar una estrategia de reorientación profesional que sea efectiva. Así, hay que dedicarle tiempo a la elaboración de una nueva ‘marca personal’ y aprovechar las redes sociales profesionales porque son herramientas que tenemos a nuestra mano para optimizar nuestra nueva faceta profesional».

