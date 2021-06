Trabajos

Los 14 puestos de trabajo mejor pagados por debajo de 30.000 euros

¿Qué trabajos son los mejor pagados con sueldos de hasta 30.000 euros? ¿Y cómo ha afectado la crisis sanitaria provocada por la COVID-19 en estos puestos de trabajo? Adecco acaba de lanzar su primera ‘Guía Salarial del Mercado Laboral especializada por sectores’ donde revisa los salarios de 140 perfiles profesionales de 14 sectores económicos durante el último año. Y aquí te presentamos las posiciones mejor pagadas dentro de una banda salarial por debajo de los 30.000 euros. Un poco por encima de estos 30k se encuentran perfiles como el de técnico/a de Regulatory, abogado/a Real State y el jefe/a de plataforma logística.

Teniendo en cuenta las posiciones mejor remuneradas en cada sector cuya banda salarial se sitúa por debajo de los 30.000 euros brutos anuales de media, estos serían los perfiles mejor pagados a día de hoy:

SECTOR PERFIL / PUESTO DE EMPLEO SALARIO Legal Abogado/a Real Estate 30.578 euros Farma & Química Técnico/as de Regulatory 30.333 euros Logística Jefe/a de plataforma 30.301 euros Hostelería y turismo Chef 29.040 euros Automoción Técnico/a de procesos 29.000 euros Energéticas Desarrollador/a de Software 28.800 euros Contact Center Responsable de Contact Center 28.777 euros IT & Digital Administrador/a de BBDD 28.767 euros Alimentación y bebidas Jefe/a de turno 28.704 euros Banca y seguros Agente de Seguros 26.554 euros Health Care Visitador/a médico/a 26.290 euros Gran Consumo Store manager 25.502 euros Industria Agroquímica, Cartón, Plástico y Metal Operario/a de producción 24.647 euros Audiovisuales Contable 20.300 euros

Entre 27.000 y 30.000 euros de sueldo anual hay posiciones como las de técnico/a de procesos, chef, desarrollador/a de software, administrador/a de Bases de Datos, responsable de Contact Center y jefe/a de turno. Por último, por debajo de los 26.000 euros de media al año hay perfiles como los agentes de seguros, los visitadores médicos, Store Managers, operarios de producción y contables.

“La recuperación de nuestro mercado laboral está yendo a diferentes marchas según el sector del que hablemos. La Sanidad, la Logística o la Distribución no han dejado de contratar personas en 2020 y la primera mitad de 2021, mientras que sectores como la Restauración o el Comercio tradicional han sufrido la crisis con mucha intensidad y aún tardarán tiempo en recuperarse de las pérdidas sufridas, los despidos y el cierre de negocios. Pero lo harán. Y seguramente esta campaña de verano 2021 pueda significar el punto de inflexión para ellos si el ritmo de vacunación se acelera y se evitan nuevas olas de la pandemia”, explica Rocío Millán, directora de Permanent Placement de Adecco.

La incertidumbre durante 2020 ha frenado en seco el crecimiento de los salarios y en pocos sectores habrá subidas durante 2021. En general, se espera que los sueldos se mantengan estables, con un ligero repunte solo en puestos clave de determinados sectores. “Energéticas, Farma & Química, Distribución (Gran Consumo), Healthcare, IT & Digital y Logística están llamados a convertirse en el motor económico de nuestro país en los próximos meses y son los únicos en los que puede haber un incremento de sueldos en algunas posiciones”, concluye Millán.

