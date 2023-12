Ocio - Tecnología

Cómo conseguir paVos gratis en Fortnite de forma segura

NOTICIA de Cristian Pinto

¿Te gustaría comprar algún personaje de Fortnite o el último baile sin gastar dinero real? Este videojuego, aunque sea gratuito de jugar, incluye contenido descargable de pago para personalizar tu personaje. Los paVos son la moneda virtual del videojuego y se pueden conseguir con dinero real. No obstante, existen formas de conseguir paVos de forma totalmente gratuita y sin gastar un solo céntimo de tu bolsillo. Además, es totalmente legal.

En esta otra información, te explicamos detalladamente las formas para canjear un código en Fortnite y poder comprar skins, bailes y otros elementos para customizar tu personaje.

Cómo ganar paVos gratis

El videojuego de Fortnite, desarrollado por Epic Games, ofrece la posibilidad de jugar de manera totalmente gratuita y en las mismas condiciones que el resto de jugadores. Es decir, pese a que exista contenido descargable que cuesta dinero real mediante el previo canjeo de paVos, este no afecta a la jugabilidad del juego. Comprar el último personaje del Fortnite no hará que tengas más poderes ni ninguna otra ventaja respecto a los que no invierten dinero, es simplemente un elemento decorativo.

Si quieres personalizar a tu personaje tendrás que gastar paVos y, por consiguiente, dinero real. Eso sí, el videojuego Fortnite ofrece la posibilidad de ganar paVos sin que tengas que rascarte el bolsillo. ¿Cómo? Superando algunos desafíos y en otros modos de juego.

Modo ‘Salvar el Mundo’

Dentro de Fortnite, existe un modo de juego llamado ‘Salvar el Mundo’. Ojo, solo está disponible para la edición Fundadores, que estuvo disponible hasta junio de 2022. Si no la tienes, no podrás conseguir los paVos gratuitos mediante este método.

Existen 3 formas distintas de lograr paVos dentro de este modo de juego:

Recompensa diaria: Simplemente con entrar en el ‘Salvar el Mundo’ conseguirás una recompensa. No todos los días se regalan paVos, es más, lo normal es que se regalen solo una vez a la semana. Lo bueno es que no es necesario que accedas todos los días, pero claro, cuantos más días entres, más paVos obtendrás.

Simplemente con entrar en el ‘Salvar el Mundo’ conseguirás una recompensa. No todos los días se regalan paVos, es más, lo normal es que se regalen solo una vez a la semana. Lo bueno es que no es necesario que accedas todos los días, pero claro, cuantos más días entres, más paVos obtendrás. Completando misiones diarias: Diariamente, el juego nos dará una misión aleatoria y en algunas recibiremos como recompensa paVos. Puedes tener, como máximo, tres misiones activas de manera simultánea. Si ya tienes tres activas, no recibirás más hasta que liberes al menos un espacio. Algo interesante es que las misiones las podemos sustituir, en caso de que sea muy larga para tu gusto o la veas complicada

Diariamente, el juego nos dará una misión aleatoria y en algunas recibiremos como recompensa paVos. Puedes tener, como máximo, tres misiones activas de manera simultánea. Si ya tienes tres activas, no recibirás más hasta que liberes al menos un espacio. Algo interesante es que las misiones las podemos sustituir, en caso de que sea muy larga para tu gusto o la veas complicada Completar misiones de historia: Cada temporada y cada capítulo tiene sus propias misiones. Aquellos que sean Fundadores, entre las recompensas posibles, algunas nos darán paVos cuando las completemos

Pase de Batalla

Esta opción está disponible para todo el mundo, independientemente de que hayan comprado la versión mejorada del Pase de Batalla. Adquiriendo el Pase de batalla se nos agregarán a nuestra cuenta un total de 1.500 paVos por cada temporada. Estos llegan en packs de 100 paVos.

Si no tienes comprado el Pase de Batalla también puedes conseguir paVos en packs de 100. En total, Fortnite da cada temporada un máximo de 750 pavos por usuario. Para obtener esa cantidad tendrás que jugar muchas horas para completar todos los niveles.

Packs especiales

Ocasionalmente, Epic Games lanza una serie de paquetes de skins y elementos cosméticos para el juego. Normalmente, estos packs suelen incluir una pequeña cantidad de paVos de regalo. Pero asegúrate que son packs oficiales y esto lo puedes verificar en las redes sociales de la compañía.

Mediante sorteos y eventos

Si sigues a algunos creadores de contenido en YouTube o Twitch que suban Fortnite, de vez en cuando realizan sorteos para sus seguidores. Normalmente, suelen regalar packs de paVos, Pases de batalla o simplemente, skins.

Además, muchas veces también suelen dar cosméticos e incluso paVos gratis en Amazon Prime Gaming, por lo que si eres suscriptor de esta plataforma también es una buena forma de conseguir coleccionables y skins para Fortnite sin gastar dinero.

Cuidado con las estafas

Como suele suceder cada vez que un producto o servicio está acompañado de la palabra ‘gratis’ existen estafadores que usan webs fraudulentas con la excusa de regalar paVos gratis. Estas páginas no son fiables y buscarán robarte el dinero y la cuenta de Fortnite.

De igual manera, nunca descargues programas o aplicaciones que prometen paVos gratis. Si lo haces corres el riesgo de que te roben información confidencial o te infecten el dispositivo con algún virus.

