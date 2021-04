Sabías Que...

Cómo cuidar la piel en el embarazo y acabar con los picores y estrías

¿Notas que tu piel empieza a estirarse a causa del embarazo? ¿Tienes picores? ¿Has notado que te empiezan a salir estrías? Si empiezas a notar cambios y molestias en la piel, a continuación te contamos todo lo que debes saber para aliviar estos picores, intentar reducir la aparición de estrías y los cuidados necesarios para conseguir elasticidad en la zona de la barriga y no sufrir daños en la piel.

Consejos para mantener una piel cuidada

Si estás desesperada por los picores que no te dejan dormir o porque cada día ves nuevas estrías, a continuación te damos una serie de recomendaciones y consejos que puedes poner en práctica para mantener el cuidado de tu piel y evitar dolencias tan comunes en las embrazadas.

La doctora María Agustina Segurado, asesora de Nivea, ha explicado que durante el embarazo “la piel sufre grandes cambios y hay que estar preparadas para sobrellevarlos. Algunas de las dolencias son temporales como los picores, pero otros pueden ser persistentes y muy antiestéticos si no se cuida bien la piel durante esos meses, como son las famosas y temidas estrías”.

Comer sano

Tener una alimentación saludable siempre es recomendable, pero si estás embarazada, lo es aún más. Durante la gestación debes llevar una alimentación determinada, consumir gruta y verdura, pescado y reducir sobre todo las grasas. Estar sano por dentro es igual a estar sano por fuera y la piel lo nota.

Quizá nunca te lo hayas cuestionado, pero si pasas una época comiendo fritos, chocolate y comida procesada, tu piel acabará resintiéndose y te saldrán más granitos y la piel en general estará más grasa. Por eso para tener una piel bonita y cuidada hay que empezar por la alimentación.

Hidratarse

Ante una piel seca, crema hidratante. Y durante el embarazo mucho más. La clave para calmar picores, reducir la tensión y tirantez en la tripa y otras zonas del cuerpo está en echarse crema hidratante y poder calmar todas estas molestias. Lo más recomendable es aplicar la crema en todo el cuerpo, no sólo en la zona del a tripa porque durante el embarazo es fundamental que toda la piel del cuerpo esté hidratada y flexible.

En cuanto al tipo de crema, hay gran variedad en los supermercados. Puedes elegir la que mejor te guste, desde las de hacendado de los comercios hasta los clásicos botes de Nivea.

No te rasques

Sí, lo sabemos. Tienes picores y es horroroso. Pero cuanto más te rasques, más te va a picar y lo único que vas a conseguir es la aparición de erupciones y rojeces en la piel. Si te pica, aplícate crema u otro tipo de calmantes como el aloe vera.

Tranquila, no eres la única que sufre estos horrores. Tal y como indica la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO), entre 2 y 20 de cada 100 mujeres en España sufre picores en el cuerpo durante el embarazo. La aparición de picores intensos que experimentan las embarazadas son en las zonas de la tripa y la parte alta de la cadera que son las zonas que más se tensan.

Y si eres mamá primeriza, sobre todo no te asustes. Es normal que puedan aparecer manchitas, ronchones rojos que pican un montón en diferentes zonas del cuerpo y que se llaman erupciones polimorfas. Suelen aparecer siempre con el primer embarazo y el remedio sigue siendo el mismo, hidratarse mucho y nada de rascarse.

Hidratarse por dentro

La hidrogenación exterior es importante, pero también lo es la interior. Es fundamental beber bastante agua a diario, entre 2 y 3 litros.

Ropa cómoda

Utiliza ropa cómoda, holgada. Si te molesta la piel y te plantas unos vaqueros las molestias irán en aumento. Intenta ponerte ropa de algodón, suave al tacto y que te aporte confort.

Evita el calor en exceso

Nos referimos tanto a la exposición al sol como a las duchas muy calientes. Este exceso de calor va a secar demasiado la piel y a aumentar los picores y molestias.

Además puede provocar la aparición de cambios de pigmentación en la piel, es decir, de manchas. Ésta es una patología que está presente en el 75% de las mujeres embarazadas y que aparece en la segunda mitad del embarazo.

Exfóliate

Las estrías, esa terrible marca de todos los embarazos. Bueno, de casi todos. 8 de cada 10 embarazadas pueden sufrirlas a partir del tercer trimestre, así lo reflejan los datos de SEGO. La causa de la aparición es el aumento del volumen del cuerpo, por eso, como principal remedio puedes probar con la exfoliación de la piel para regenerarla de forma continua y podemos reducir la atenuación de las estrías.

