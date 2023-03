Ocio - Tecnología

Cómo descargar archivos torrent en 4 sencillos pasos

¿Necesitas compartir un archivo muy pesado con alguien y no sabes cómo? Imagina que necesitas compartir con un familiar el vídeo de la obra de teatro escolar que ha realizado tu hijo y no dispones de un pincho USB para almacenar tantos gigas de vídeo. Al ser un archivo muy pesado, no lo puedes compartir por correo o una aplicación de mensajería instantánea como WhatsApp. Pero gracias a internet y los torrent se pueden compartir archivos almacenados en tu ordenador con quien quieras a través de los enlaces torrent. Así, puedes permitir que cualquier persona pueda descargar ese archivo o descargar tú el contenido de otras personas.

Qué son y cómo funcionan los enlaces torrent

Debes saber que esto se puede ejecutar con programas como Utorrent o Emule que gestionan los archivos torrent. Pero, la manera que más se usa actualmente, es desde páginas web con enlaces directos de descarga, mucho más intuitivo y sencillo de utilizar. En el pasado, era necesario tener instalados estos programas para poder bajar los archivos. Ahora, existen una infinidad de páginas web en las que descargar los enlaces de torrent sin necesidad de tener en tu ordenador un programa de descarga.

Gracias a la evolución de los torrents, se han creado repositorios con miles de enlaces a archivos en los que puedes descargar de todo, por ejemplo, música, contenido audiovisual, software… Especialmente relevantes, son aquellas páginas en las que puedes descargar películas y series, conocidas como webs de torrents, en las que te ofrecen enlaces de descarga directa a dichos contenidos.

Si vas a buscar en este tipo de webs, ten en cuenta que ni todos los archivos que vayas a descargar se corresponderán con lo que buscas ni dispondrán de la calidad óptima. Esto se debe a que algunos contenidos rozan la ilegalidad porque algunos archivos pueden contener derechos de autor. De un modo u otro, en esta guía te contamos cómo descargar torrents en 5 sencillos pasos.

Busca una página web para descargar torrents

Lo primero que debes hacer es buscar una web desde la que puedas bajar el contenido de manera gratuita y segura. Una de las plataformas más famosas es EliteTorrent. Te recomendamos que, en el caso de que esta página se encuentre caída, consultes las mejores alternativas a EliteTorrent.

Busca el archivo que quieras descargar

Una vez hayas entrado en una web que albergue torrents, deberás descargar el contenido que quieres tener. Para ello, dirígete a la barra de búsqueda de dentro de la web y escribe el nombre del archivo que deseas obtener.

Una vez obtenido el resultado de la búsqueda, te saldrán varios enlaces desde los que descargar el archivo. ¿Cuál debo elegir entre todos los resultados? Lo ideal es descargar un archivo que tenga muchas descargas y buenas valoraciones de los usuarios. De esta manera evitarás virus y contenido falso. Huye de los torrents que tengan pocas descargas y fecha de subida reciente, lo más seguro es que no sean fiables.

También debes fijarte en que tenga el mayor número de seeders posible. Los seeders son los usuarios que tienen ese archivo descargado y que lo han compartido en la web. Con esto se puede deducir que, a mayor número de seeders, mayor velocidad de descarga. Además, será más fiable en cuanto a libre de virus se refiere.

En algunas ocasiones, los nombres de algunos archivos no reflejan de manera fiel el contenido que tienen. Por ello, es posible que al descargar un título luego obtengas otro completamente distinto. Cuanto más seeders tenga ese archivo, más posibilidades de que el contenido sea fiel al nombre del archivo.

Encuentra un equilibrio entre peso y calidad del archivo. Los archivos que son muy pesados tendrán mejor calidad, pero tardarán más en descargarse. Por el contrario, si pesa poco es posible que la calidad sea baja al estar tan comprimido.

Reproducir el archivo descargado

Una vez que hayas tenido en cuenta todo lo anterior, ya podrás descargar el archivo. Cuando ya lo tengas, asegúrate de que dispones del programa necesario para poder visualizarlo. En el caso de que te hayas bajado un vídeo, necesitarás un reproductor compatible para poder verlo.

Cuidado con los virus

Aunque creas que has elegido un archivo fiable, es importante que tengas un antivirus que rastree posibles malwares. Al ser contenido que roza la ilegalidad, los hackers pueden introducir virus en los torrents de manera libre y no hay nadie que controle este tipo de prácticas. Debido a esto, escanea siempre el archivo con tu antivirus para curarte en salud y asegurarte que no tiene un bicho dentro.

