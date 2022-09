Ocio - Tecnología

Las 7 mejores alternativas de descarga a EliteTorrent que funcionan

EliteTorrent es una las plataformas de referencia en la descarga de archivos torrent, pero últimamente sufre caídas y bloqueos continuos en España. Lo que provoca que surjan nuevas versiones de la página y otros dominios que la suplantan, no siempre con la intención de ofrecer al usuario estos enlaces de descarga.

A consecuencia de que esta popular plataforma de descargas aparece y desaparece de manera continua, en esta guía puedes consultar algunas de las mejores alternativas a EliteTorrent que funcionan.

Todas las páginas web que se detallan en esta guía pueden desaparecer o seguir activas con el paso del tiempo. Para que la información esté vigente, actualizaremos el contenido de manera periódica para ofrecer las últimas alternativas y opciones. En cualquier caso, e independientemente a qué página accedas, es fundamental tener cuidado para evitar posibles virus o malwares al proceder con la descarga de los archivos torrent.

Elitetorrent

En el momento de elaborar este artículo, Elitetorrent sí está disponible, pero puede bloquearse y desaparecer en cualquier momento. Esta es una de las plataformas de descarga más conocidas y de referencia, pero en los últimos años ha ido perdiendo seguidores debido a su inestabilidad.

Su popularidad se debe a la gran cantidad de enlaces y contenidos que alberga, así como a la facilidad de uso de la página. Está en español y el contenido está distribuido de una forma muy visual y sencilla. Además, distingue contenidos en castellano, en versión original y en latino.

Puedes acceder a EliteTorrent desde aquí.

Infomaniakos

Infomaniakos tiene un amplio catálogo de enlaces a archivos torrent de descarga. Las categorías de la plataforma están clasificadas en series, música, películas y otros. Aunque también es posible hacer una búsqueda por género o por año de emisión. Además, en el centro de la pantalla aparece un buscador y cada una de las letras del abecedario, para filtrar la búsqueda por palabras.

La web cuenta con un apartado de ayuda en el que hay un vídeo explicativo sobre cómo usar Infomaniakos. Es una página que está en español, lo que facilita enormemente la navegación y uso de la plataforma. Y en la pantalla principal aparece una selección de los torrent más destacados de la web.

Puedes acceder a Informaniakos.net desde aquí.

Divxtotal.fi

Películas en HD, en 3D, series, programas y mucho más. Divxtotal es otra de las plataformas de descarga de gran popularidad que sigue vigente. En la pantalla principal aparecen clasificados los enlaces por categorías y, además, en la parte superior aparecen destacados los últimos estrenos.

Es una página que está en español y es muy fácil de utilizar. Solo hay que encontrar el enlace que buscas y listo. Si tienes alguna duda durante el proceso, la web tiene un apartado en el que explica cómo usar la plataforma y disfrutar del contenido.

Puedes entrar a la web desde aquí.

Kick4ss

Kick4ss es otra de las plataformas de descarga que funciona en la actualidad. En el catálogo de enlaces es posible encontrar archivos torrent de películas, televisión, juegos y música, entre otros. La página está en inglés y en la parte inferior de la pantalla hay un menú clasificado por categorías.

A diferencia de otras plataformas, no tiene imágenes y la página principal es un conglomerado de enlaces que a priori puede resultar abrumador. Como consecuencia, puede que la búsqueda se convierta en una tarea algo tediosa. Además, durante el proceso de búsqueda puede que aparezcan mensajes emergentes de publicidad sobre descarga. No hay que pulsar sobre estos enlaces, sino cerrarlos para continuar con la búsqueda.

Puedes ver el catálogo de kick4ss aquí.

Mejortorrent

Mejortorrent es otra de las opciones. Aunque no es la que tiene el catálogo de contenido más amplio ni variado, está en funcionamiento. La ventaja de esta plataforma es que es bastante fácil de utilizar, puesto que solo hay que acceder a la web, pulsar la pestaña de ‘Inicio’ y ver el catálogo de contenidos. A la facilidad de uso se suma la comodidad a la hora de buscar cualquier cosa en esta página, puesto que todo está en español.

Puedes acceder a este portal desde aquí.

Dontorrent

Dontorrent es otra de las plataformas de descarga vigentes. Es similar a Mejortorrent, puesto que el catálogo de enlaces es bastante reducido.

A pesar de ello, es una web muy fácil de utilizar y hasta tiene contenidos para visualizar en 4K. Archivos torrent de series, películas, documentales, música y juegos son los enlaces que pueden encontrarse en esta plataforma. Además, cuenta con una sección de últimos torrent en la que reúnen una selección de las novedades de la plataforma.

Al igual que otras plataformas, incluye un apartado de preguntas frecuentes en las que explica cómo utilizar DonTorrent y disfrutar de los servicios.

Puedes entrar a la web desde aquí.

Tomadivx

Puede que el diseño de esta plataforma te suene. Pero no, no has vuelto a entrar en la misma página. El diseño de la web de Tomadivx es igual que DonTorrent. Misma estructura y diseño. Y hasta los mismos enlaces. Ambas plataformas son réplicas la una de la otra. Es decir, que da igual en cuál entres, porque todo es idéntico.

Puedes acceder desde aquí.

Rarbg

Rarbg es otra plataforma de descargas que se posiciona como una alternativa a Elitetorrent. La mala noticia es que la plataforma está en inglés.

El funcionamiento no es tan intuitivo como sucede con otras páginas, pero todo el contenido está a un solo clic, en el menú lateral izquierdo. En diferentes pestañas está clasificado el contenido en función de la temática. Si por algo se caracteriza esta plataforma es por incluir en su catálogo las últimas novedades.

Puedes acceder a la página desde aquí.

