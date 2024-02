Ocio - Tecnología

Las 7 mejores páginas para descargar Torrents que funcionan en 2024

Los Torrents son una sencilla forma de descargar archivos que otros usuarios comparten en la web, ya sean películas, series o música. Una de las webs de referencia es EliteTorrent, aunque existen otras alternativas a EliteTorrent interesantes que también funcionan. Sin embargo, es muy frecuente que alguna de estas webs sufran caídas o cierres temporales.

En esta información te contamos algunas páginas webs para descargar archivos Torrent que aún funcionan en 2024. Y, si no sabes cómo descargar archivos torrent, en esta otra información te lo explicamos en sencillos pasos.

DonTorrent

Esta es una de las páginas webs de Torrents que más suelen redireccionar para evitar el cierre, pero sigue estando operativa pese a los 40 nuevos dominios que tuvo en 2023. DonTorrent se especializa en ofrecer a los usuarios contenido audiovisual, especialmente películas y series, tanto en español como en versión original. Además, en su catálogo puedes encontrar videojuegos antiguos de PC que se encuentran descatalogados y son difíciles de encontrar. Si en el momento que vayas a acudir a DonTorrent la web está caída, te recomendamos que les sigas en su canal de Telegram para estar al tanto de las novedades como redirecciones, cierres temporales o periodos de inactividad.

MejorTorrent

Junto con Elite Torrent, MejorTorrent es una de las webs que incluye torrents para ver películas y series. Nada más entrar en su web, puedes encontrar un texto explicativo en el que dicen que no son responsables de los contenidos que aparecen, sino que “el intercambio P2P no es ilegal hasta que se involucra en las infracciones de derechos de autor” y que en su web no se aloja ningún archivo.

En su catálogo puedes encontrar estrenos recientes, aunque también ofrece una gran variedad de contenido multimedia que no está disponible en las distintas plataformas de streaming españolas. De igual manera que DonTorrent, puedes seguirles en su canal de Telegram para estar al tanto de todas las novedades de la página web relacionadas con caídas imprevistas o redirecciones.

KickassTorrents

Al igual que sucede en la página anterior, los dominios de KickassTorrents también sufren caídas y censuras frecuentes. No obstante, suelen volver a la actividad rápidamente. En esta web podrás encontrar una gran variedad de repositorios de archivos torrent de Internet, desde películas hasta videojuegos antiguos difíciles de encontrar. En su buscador se pueden encontrar también otros archivos que se comparten vía P2P, como cursos online o aplicaciones para ordenador y móviles.

The Pirate Bay

Si hablamos de páginas torrents, The Pirate Bay es la madre de todas. Desde hace años es la gran referente es archivos torrent y también la más perseguida, sufriendo múltiples cierres. No obstante, con el paso de los años los usuarios de internet creen que ya no existe esta web o que cerró para siempre. Actualmente, sigue disponible con el mismo diseño que hace 20 años, por lo que a muchas personas quizás les entre nostalgia. Sigue siendo una web bastante intuitiva y fácil de utilizar. En cualquier caso, siempre es recomendable utilizar este tipo de páginas de descargas de torrent con un antivirus activo y actualizado para evitar sorpresas que pongan en riesgo la seguridad del equipo desde el que se accede.

Pelis y Series

Como el propio nombre del portal indica, la web está especializada en torrents con películas y series. Es muy fácil de navegar por esta página y encontrar el contenido que deseas. Además, podrás encontrar los títulos de las películas y series tanto en español, latino o versión original con subtítulos.

1337x

La web de 1337x es otra de las especializadas en películas y series, aunque incluye también videojuegos, música y programas de ordenador.

T0RRENTA

Si lo que buscas es ver las últimas películas más exitosas, la web de T0rrenta te lo pone fácil con sus repositorios. Lo primero que más llama la atención nada más entrar es ver las carátulas de películas de estreno. Además, también dispones de varios filtros de búsqueda avanzada con los que se pueden buscar películas por género, por año en incluso por su puntuación en el portal TMDB.

