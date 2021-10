Cómo descargar el Fortnite

NOTICIA de de Javi Navarro

La industria de los videojuegos ha evolucionado mucho en los últimos tiempos hasta llegar a simular situaciones realmente espectaculares. A día de hoy, podríamos decir que el rey es el Fornite. Con él, Epic Games ha causado sensación en un público de todas las edades. Por ello, a continuación os explicaremos los pasos básicos y todo lo que se necesita para descargar el Fortnite y empezar a disfrutar de este juego de supervivencia.

Descargar el juego

Para jugar al Fortnite debes hacerlo en PlayStation 4, Xbox One, PC y Mac. Además, existe una versión que solo cuenta con el modo ‘Battle Royale’ que también está disponible en dispositivos móviles iOS y desde hace unas semanas, también en Android.

Los contenidos y novedades son los mismos en todas las plataformas. Además, se incluye la posibilidad de que en una misma partida haya jugadores de escritorio, otros de videoconsola y otros de móvil. A esto se le llama “juego cruzado”.

Si llegados a este punto quieres descargarlo ya y empezar a jugar al Fortnite, puedes hacerlo desde los siguientes sitios:

– Para jugar desde PC o MAC puedes descargarte el juego en la página oficial de Fortnite.

– ¿Qué se necesita para jugar Fortnite en Xbox One? Si vas a jugar en Xbox, recurre a la tienda Xbox de Microsoft.

– Desde PlayStation, el lugar será la PlayStation Store.

– Si optas por jugar desde iOS, descárgalo en Apple Store.

– En caso de que tu opción sea la Nintendo Switch, podrás hacerlo desde la web de Nintendo.

– Si te quedas con el formato Fortnite Android, descárgalo en la web oficial de Fortnite, ya que todavía no está disponible en Google Store.

Por último, en cuanto a los requisitos para jugar Fortnite el único común a todas las plataformas será que es imprescindible tener conexión a internet para jugar al Fortnite.

Fortnite: Battle Royale

La temática del Fortnite es en todo momento la supervivencia. 100 jugadores pondrán a sus avatares a vivir en una isla y los enfrentarán a muerte. ¿El propósito? Ser el último superviviente. Eso sí, no sin antes enfrentarse a numerosos peligros y obstáculos.

Jugar gratis

¿Quieres jugar al Fortnite gratis? Jugar al Fortnite en esta modalidad de ‘Battle Royale’ es una alternativa gratuita e independiente al juego “Fortnite: Salvar el Mundo”. Este último sí es de pago, pero el que nos atañe en esta ocasión, no. En todo caso, sí conviene mencionar que pasado cierto tiempo, tendrás la ocasión de acceder a aspectos de pago, como los vestuarios de los avatares o incluso gestos y bailes que te permitirán interactuar con el resto de jugadores. Eso sí, ninguno de estos extras te dará ventaja en el juego.

Pase de batalla

Si bien el dinero utilizado no te da ninguna ventaja sobre el resto de usuarios, sí habrá algo que hará de incentivo si vas a dedicarle muchas horas a este juego: el famoso pase de batalla.

Para entender este concepto habrá que tener claro que el juego se divide en temporadas. Éstas duran en torno a dos meses y sirven para dar una temática a la partida, así como para añadir desafíos. Así, al cumplirlos irás desbloqueando nuevos niveles, ganarás dinero virtual y otros elementos decorativos.

¿Qué es entonces el “pase de batalla”? Será un pequeño privilegio que podrás comprar y que te permitirá acceder a más desafíos, mejores recompensas y nuevos objetivos. Todo por 10€. Eso sí, ten en cuenta que solo lo podrás usar durante la temporada en la que lo hayas adquirido. Además, conviene mencionar que si lo compras una vez hayas iniciado la temporada, recibirás todas las recompensas hasta tu nivel actual de manera retroactiva. Asimismo, al finalizar la temporada, seguirás disponiendo de todas tus recompensas, independientemente de si compras el siguiente pase de batalla o no.

Por último, resulta interesante apuntar que completar los 100 niveles que forman este “Pase de batalla” acostumbra llevar entre 75 y 150 horas de juego.

¿Cómo se empieza a jugar?

Cuando comienzas a jugar al Fortnite, las primeras partidas pueden resultar frustrantes. Mueres rápidamente y no tienes apenas ocasión de aprender. Por ello, a continuación te damos algunos trucos para que puedas aprovechar tus primeros minutos en la isla.

1. Elige un buen lugar para comenzar la partida. Piensa si has escogido una zona elevada o no y en base a eso, actúa rápidamente. No te quedes expuesto a otros tiradores que puedan estar más alto que tú.

2. Abre todos los cofres que te encuentres o utilízalos para tender trampas. Todos tienen algo importante dentro, que pueden ser desde recursos para construir hasta armas. Eso sí, párate a pensar que muchas veces la presencia de un cofre puede suponer que hay una trampa. Así que cuando lo descubras mejor permanece quieto unos segundos. De este modo evitarás que un mal movimiento traicione a algún jugador escondido.

3. Hazte fuerte en una zona segura. La zona central es el sitio en el que acaban los últimos supervivientes. Así que trata de llegar hasta allí para estar a salvo. Ésta estará delimitada por un círculo en el mapa. Cuando llegues construye una base, ocúltate para estar protegido y prepárate para la batalla final.

4. Escoge el arma en función de la distancia. Asume que no todas las armas sirven para usarlas desde la misma distancia. Así que escoge la que más te convenga en función de tu situación. Piensa que el rifle es la ideal para medias y largas distancias. La escopeta o la pistola te vendrán bien para un asalto de cerca. Por su parte, el subfusil te ayudará a mantener fuego sostenido mientras buscas un lugar seguro para protegerte.

5. Construye para acumular recursos. Ya sea una rampa que te permita subir a una posición elevada o un muro en el que puedas cubrirte. Sea lo que sea, construir te dará recursos para protegerte del resto de jugadores.

6. Las bases pueden funcionar como trampas. Cuando ya estás en la zona segura y quieres atacar a otro jugador mientras está en su base, piensa que tal vez haya trampas. Lo más habitual es que el enemigo haya construido su base pensando en que en el momento que entren a por él, tenga opciones para disparar y escaparse por algún lugar secreto.

Por último, conviene mencionar que a medida que vayas avanzando en el juego, a estos consejos irás sumando otras muchas tácticas más elaboradas. Al fin y al cabo, las estrategias podrán ser infinitas en base a cómo te plantees tu juego. De momento, empieza por disfrutar al jugar al Fortnite y pronto te convertirás en todo un experto.

