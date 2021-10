Sabías Que...

Dónde jugar a juegos sin descargar online gratis

NOTICIA de de Jessica Pascual

¿Quieres jugar a juegos gratis sin descargar? ¿Has oído hablar de Friv? Es una página web súper intuitiva y repleta de juegos gratis para entretenerse sin descargar nada ni registrarte. Aunque Friv no es la única página en la que podemos encontrar un gran repertorio de juegos online gratuitos y sin necesidad de descarga. Existen otras páginas como 1001juegos, Juegosjuegos y el País de los juegos que tienen un ingente catálogo para jugar tal y como hace Friv y en el que la mecánica es la misma: seleccionamos un juego y empezamos a jugar.

A continuación te presentamos una selección de los mejores juegos online gratis sin descargar:

Juegos gratis en Friv

La pantalla principal de Friv muestra una cuadrícula enorme de juegos de distintas temáticas en los que tan sólo tenemos que hacer apenas unos clicks para empezar a divertirnos.

No hay que registrarse ni descargar nada.

Si tienes un ordenador, una tableta o un teléfono con conexión a Internet tienes todo lo necesario para jugar en Friv.

¿Cómo son?

En la página principal de Friv encontramos la lista completa de juegos de temas diferentes como por ejemplo los típicos juegos de motos, coches de carreras, de ninja, de muñecas, de animales, juegos de deportes y un largo etcétera.

Todos los juegos son fáciles, se despliegan a pantalla completa y te enganchan desde el primer momento.

El control o los mandos del juego se hace a través de las letras del teclado, de las flechas o del ratón.

En el teléfono podrás ver también la pantalla completa. Para hacerlo tan sólo tendrás que girar el teléfono y tomar el control del juego de forma táctil en la pantalla o con movimientos del propio teléfono.

Cuánto tarda en cargar

El gran atractivo de Friv es que en lo que más tiempo vas a tardar es en decidir a qué juego quieres jugar. Una vez lo decidas, en apenas segundos estarás jugando.

Son la opción ideal para pasar un rato entretenido, puesto que sus partidas suelen ser cortas para que empieces de nuevo todas las veces que quieras.

Los mejores

Slither.io

Cut the Rope Experiments

Coco Money

Fanzypants adventure

Fase de Bonus

Avengerds Hydra Dash

Dirt Showdown

Last Battle

Tanks Gone Wild

Demon Castle

L.A. Rex

Moto X3M

Sky Safari

No Duck’s Sky

Pipe Riders

País de los juegos

País de los juegos es otro portal en el que según entramos podemos ver un repertorio infinito de juegos clasificados por temáticas y por jugadores.

La pantalla es muy intuitiva y cuando seleccionas uno de los juegos la propia página te lleva directamente a la pantalla donde puedes comenzar la partida.

Son juegos intuitivos que no requieren ninguna descarga para empezar a competir.

1001juegos

1001juegos es una página similar a las anteriores, muy intuitiva e interactiva en la que para empezar a jugar sin descargas y sin tener que registrarte sólo tendrás que bucear en su web para encontrar el juego que más te guste.

1001juegos está clasificado por categorías en las que diferencia los juegos de acción, de aventuras, clásicos, de carreras o incluso los juegos de puzles.

Juegosjuegos

Juegosjuegos es otro portal en el que vas a encontrar infinidad de juegos para echar partidas de forma online sin descargas.

En este portal puedes buscar tu juego favorito por temáticas o incluso por el número de jugadores que pueden participar.

Si lo que quieres es aprender a jugar al juegos de moda Fortnite, consulta la guía para descargar Fortnite.

