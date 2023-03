¿No entiendes a tu hijo? Los 50 conceptos gamer para ser un padre top

Ocio - Tecnología

¿Tu hijo emplea conceptos extraños como respawn o NPC? Es muy probable que los haya aprendido del mundo de los videojuegos. Si es un crack en esto del gaming, debes saber que puede llegar a ganar dinero jugando a videojuegos. Y, para que le entiendas a la perfección, aquí te dejamos una lista con 50 anglicismos del mundo gamer que más se emplean para que los conozcas y, además, su pronunciación en español para que parezca que los usas desde siempre.

Anti-Aliasing

Es una opción de los ajustes gráficos del videojuego que sirve para suavizar una imagen cuando tiene demasiada calidad y no carga correctamente.

Anti-Aliasing se pronuncia [an-tee-ey al-ee-uh-sing].

Checkpoint

Su traducción literal al español es ‘punto de control’. Se utiliza para fijar un punto de reaparición en caso de morir.

Checkpoint se pronuncia [chek-point].

Patch

Su traducción literal al español es ‘parche’. Se usa cuando un juego realiza una actualización y arregla un defecto del mismo.

Patch se pronuncia [pætch].

Inventory

Su traducción literal al español es inventario y se emplea en videojuegos en lo que el personaje principal puede almacenar en, por ejemplo, una mochila varios accesorios. Para organizarlos debe abrir el inventario, que es donde se almacenan.

Inventory se pronuncia [in-vuhn-tuh-ree].

AI (Artificial Intelligence)

AI son las siglas de Inteligencia Artificial y es común oír este término en videojuegos en los que un personaje está controlado por una IA y no por una persona humana.

AI (Artificial Intelligence) se pronuncia [ar-tuh-fish-uhl in-tel-i-jens].

Loadout

Su traducción literal al español es equipamiento y se usa en videojuegos de guerra para referirse al equipamiento que lleva un soldado, como, por ejemplo, un arma o un chaleco antibalas.

Loadout se pronuncia [lohd-out].

Online

Su traducción literal al español es ‘en línea’ y se emplea para referirse a una modalidad de juego en la que se requiere conexión a internet para poder jugar con jugadores de todo el mundo.

Online se pronuncia [on-lain].

LAN Party

Su traducción literal al español es fiesta LAN y se usa para referirse a una sala en línea en la que se reúnen jugadores de videojuegos de todo el mundo conectados a través de internet.

LAN Party se pronuncia [læn par-tee].

Refresh Rate

Su traducción literal al español es ‘tasa de refresco’ y se emplea para referirse a la frecuencia en la que la pantalla del monitor muestra una nueva imagen.

Refresh Rate se pronuncia [ri-fresh reit].

Continue

Su traducción literal al español es ‘continuar’ y puede referirse a seguir jugando una partida que se había guardado previamente.

Continue se pronuncia [kuhn-tin-yoo].

Offline

Es el antónimo a la palabra ‘Online’ y significa no estar conectado.

Offline se pronuncia [of-lain].

RAM (Random Access Memory)

Su traducción literaria al español es ‘Memoria de Acceso Aleatorio’ y se emplea para referirse a la capacidad de almacenamiento que tiene el dispositivo en el que se juegan videojuegos.

RAM (Random Access Memory) se pronuncia [ram-dum ak-ses mem-uh-ree].

Restart

Su traducción literaria al español es ‘volver a empezar’ y es común ver esta palabra en los menús de pausa para volver al juego.

Restart se pronuncia [ree-staart].

Multiplayer

Su traducción literal al español es ‘multijugador’ y se usa en videojuegos en los que se puede jugar más de un jugador a la vez.

Multiplayer se pronuncia [muhl-ti-plei-er].

Controller

Su traducción literal al espáñol es ‘controlador’ y se refiere al periférico que se usa para controlar el videojuego.

Controller se pronuncia [kon-troh-ler].

Spawn Point

Su traducción literal al español es ‘punto de aparición’ y se suele emplear para referirse al lugar en el que aparece el personaje del videojuego por primera vez.

Spawn Point se pronuncia [spawn point].

Resolution

Su traducción literal al español es ‘resolución’ y esta relacionado con la calidad de la pantalla en la que se juega.

Resolution se pronuncia [rez-uh-loo-shun].

NPC (Non-Player Character)

Su traducción literal al español es ‘personaje no jugable’ y hace referencia a los personajes que aparecen en los videojuegos que son simple relleno, es decir, que no son controlados ni por una IA ni por una persona. En la vida real se emplea el término NPC para referirse a una persona que viste, habla y actúa de una manera corriente, sin personalidad, y que no tiene opinión propia.

NPC (Non-Player Character) se pronuncia [non-plei-er kar-ik-ter].

GPU (Graphics Processing Unit)

Su traducción literal al español es ‘Unidad de procesamiento gráfico’ y es un elemento de los ordenadores que sirven para procesar los gráficos de los videojuegos de una manera más óptima y así aligerar a la CPU.

GPU (Graphics Processing Unit) se pronuncia [graf-iks proh-ses-ing yoo-nit].

Killstreak

Su traducción literal al español es ‘racha de muertes’ y se emplea en videojuegos de disparos para referirse al número de bajas que has realizado de manera consecutiva sin morir.

Killstreak se pronuncia [kil-streek].

MMO (Massively Multiplayer Online)

Su traducción literal al español es ‘juego multijugador masivo en línea’ y se refiere a un modo de juego multijugador en el que un gran número de jugadores comparten una partida en un mundo abierto y en el que pueden interactuar entre sí. Por ejemplo, el modo online multijugador del Grand Theft Auto V.

MMO (Massively Multiplayer Online) se pronuncia [mæs-iv-li muhl-ti-plei-er on-lain].

Gameplay

Su traducción literal al español es ‘reproducción de juego’ y se emplea para hacer referencia a la manera en la que un jugador interactúa con el videojuego.

Gameplay se pronuncia [geim-plei].

Skill Tree

Su traducción literal al español es ‘árbol de habilidades’ y se usa en los videojuegos que un personaje tiene una serie de aptitudes que se pueden desbloquear progresivamente y se muestran en dicho árbol de habilidades.

Skill Tree se pronuncia [skil tree].

Texture

Su traducción literal al español es ‘textura’ y se suele utilizar en el apartado gráfico para mejorar el realismo de los gráficos de un videojuego.

Texture se pronuncia [tekst-yoor].

Trophy

Su traducción literal al español es ‘trofeo’ y se emplea para hacer referencia a cuando un jugador consigue un logro dentro del videojuego.

Trophy se pronuncia [troh-fee].

FPS (Frames per Second)

Su traducción literal al español es ‘imágenes por segundo’ y se usa para decir la tasa de refresco de imágenes que tiene la pantalla en la que juegas al videojuego. Cuanto mayor sea, notarás una mayor fluidez del gameplay.

FPS (Frames per Second) se pronuncia [freims pur sek-und].

Input Lag

Su traducción literal al español es ‘latencia de entrada’ y se usa para referirse al tiempo que pasa entre que pulsas un botón para dar una orden al personaje y la ejecución dentro del videojuego.

Input Lag se pronuncia [in-poot lag].

VSync

Su significado en español es ‘sincronización vertical’ y es un ajuste del apartado gráfico que sirve para estabilizar la sincronicación de los fotogramas de la imagen del juego.

VSync se pronuncia [vee-sink].

Griefing

Su traducción literal al español es ‘duelo’, pero en el mundo gamer se utiliza para referirse al comportamiento inadecuado que tiene un jugador dentro de un servidor multiplayer. Con sus acciones, el jugador priva al resto de jugadores de la diversión del videojuego.

Griefing se pronuncia [gri-fing].

Loot

Su traducción literal al español es ‘botín’ y se suele emplear la palabra ‘lootear’ para referirse a la acción de abrir cofres o cajas dentro del videojuego y adquirir los objetos que hay dentro.

Loot se pronuncia [lut].

DLC (Downloadable Content)

Su traducción literal al español es ‘contenido descargable’ y se emplea para referirse al contenido que no viene de serie en un videojuego y que se necesita descargar a parte. Normalmente, ese contenido extra es de pago y se saca un tiempo después de la salida del juego.

DLC (Downloadable Content) se pronuncia [dee-el-see].

Single Player

Su traducción literal al español es ‘un jugador’ y se emplea en los modos de juego en los que solo puede jugar un jugador.

Single Player se pronuncia [sing-guhl plei-er].

Level

Su traducción literal al español es ‘nivel’ y se usa en videojuegos en los que el personaje puede ir subiendo de nivel y adquirir nuevas características o habilidades.

Level se pronuncia [lev-uhl].

HUD (Heads-Up Display)

Su traducción literal al español es ‘presentación de la información’ y hace referencia a los símbolos o iconos que aparecen en la pantalla y que dan información relativa sobre la partida. Por ejemplo, la salud que tiene nuestro personaje, la ubicación en el mapa, los objetos que lleva equipados, etc.

HUD (Heads-Up Display) se pronuncia [heds-uhp dis-play].

CPU (Central Processing Unit)

Su traduccción literal al español es ‘Unidad Central de Procesamiento’ y es una parte muy importante del ordenador que sirve para procesar las instrucciones que se le da a un dispositivo y que las ejecute correctamente.

CPU (Central Processing Unit) se pronuncia [sen-truhl proh-ses-ing yoo-nit].

Quest

Su traducción literal al español es ‘búsqueda’ y hace referencia a la tarea que debe realizar un jugador para obtener un logro dentro del videojuego.

Quest se pronuncia [kwest].

FPS (First Person Shooter)

No confundir con los FPS (Frames per Second) para referirse a la tasa de refresco de una pantalla. También puede significar First Person Shooter que significa ‘disparos en primera persona’. Hace referencia a aquellos videojuegos de disparos en los que controlas al personaje en primera persona.

FPS (First Person Shooter) se pronuncia [ferst-pur-suhn shoo-ter].

Console

Su traducción literal al español es ‘consola’ y se usa para decir en que dispositivo se juega al videojuego.

Console se pronuncia [kon-sohl].

Field of View (FOV)

Su traducción literal al español es ‘campo de visión’ y sirve para describir la superficie visible del videojuego dentro de la pantalla.

Field of View (FOV) se pronuncia [feeld uhv vyoo].

Lag

Su traducción literal al español es ‘retraso’ y en el mundo gamer se utiliza para describir la calidad de la conexión de internet en modos de juego en línea. Es común oír la expresión “tengo lag”, que quiere decir que la conexión de internet no va bien.

Lag se pronuncia [lag].

Gaming

La traducción literal en español es ‘juego de azar’ pero, en el mundo de los videojuegos, gaming hace referencia a la acción de jugar a un videojuego de forma profesional. La persona que se dedica a esta actividad se denomina ‘gamer’.

Gaming se pronuncia [gei-ming].

Camp

Su traducción literal en español es ‘acampar’. Se utiliza en videojuegos de disparos para describir a una persona que no se mueve de una zona concreta del mapa y espera a que los enemigos pasen por ahí. Se suele usar de un modo despectivo el término ‘campero’ a este tipo de jugadores, debido a que no está bien vista esta práctica por la comunidad de jugadores.

Camp se pronuncia [kæmp].

Rendering

Su traducción literal al español es ‘representación’ y se emplea para referirse al proceso por el que pasa una escena del juego para representar correctamente la imagen.

Rendering se pronuncia [ren-der-ing].

Respawn

Su traducción literal al español es ‘volver a aparecer’ y se utiliza en videojuegos en los que, cuando te matan, vuelves a aparecer un lugar concreto del mapa.

Respawn se pronuncia [ri-spawn].

Ping

Este concepto hace referencia a la velocidad de conexión que tiene un jugador en un modo de juego en línea.

Ping se pronuncia [ping].

RPG (Role Playing Game)

Su traducción literal al español es ‘juego de interpretación de papeles’. En este tipo de videojuegos el jugador tiene que adoptar las actitudes del personaje del videojuego, de manera que se está metiendo en un papel ficticio.

RPG (Role Playing Game) se pronuncia [ar-pi-ji].

Achievement

Su traducción literal al español es ‘logro’ y se emplea en el mundo gamer para hacer referencia a cuando completas una tarea con tu personaje y obtienes un trofeo en el juego.

Achievement se pronuncia [uh-cheev-muhnt].

Motion Blur

Su traducción literal al español es ‘difuminado por movimiento’ y es un efecto gráfico que ocurre al capturar una imagen estática dentro de un movimiento.

Motion Blur se pronuncia [moh-shuhn blur].

Save

Su traducción literal al español es ‘guardar’ y se emplea para guardar el progreso de una partida y que no se pierda al salir.

Save se pronuncia [seiv].

Headshot

Su traducción literal al español es ‘disparo en la cabeza’ y se emplea en videojuegos de disparos.

Headshot se pronuncia [hed-shot].

