Cómo eliminar las garrapatas de mi perro

¿Cómo combatir a las garrapatas? Cuando los perros salen a pasear a algún parque o entorno natural, es común que regresen con algunos compañeros indeseados. Entre ellos, las garrapatas, insectos de la familia de las arañas, que se adhieren a la piel del animal y se alimentan de su sangre. Aunque no son las únicas, puesto que las pulgas también suponen gran peligro para nuestras mascotas. Ambos parásitos se adhieren tanto al pelo como a la piel de los animales perjudicando su salud. Si te preguntas qué hacer porque tu perro tiene garrapatas, a continuación te explicamos cómo quitárselas.

Efectos de las garrapatas y pulgas en los perros

Ambos parásitos, garrapatas y pulgas, son transmisoras de enfermedades. En algunas ocasiones pueden provocar reacciones alérgicas en nuestras mascotas o provocarles graves problemas de salud a causa de su picadura. En el caso concreto de las pulgas, su saliva puede producir reacciones alérgicas y su picadura inflamación e hinchazón de la zona.

Los efectos de la presencia de las garrapatas –que prefieren establecerse en lugares cálidos– pueden ser realmente graves, si no se presta la atención adecuada. Puede ocurrir, por ejemplo, pérdida importante de sangre, lo que, en los casos más severos, puede traducirse en anemia; también es posible que se generen daños en los tejidos, que haya infección e inmunosupresión o debilitamiento del sistema inmune.

Sobre todo en las épocas donde hay más riesgo de que a nuestra mascota le pique una garrapata, que suele ser entre finales de la primavera e inicio del verano. Por eso, es indispensable estar atentos ante cualquier señal que avise la presencia de las garrapatas, para así atacar este mal a tiempo.

Cómo detectar garrapatas y pulgas en las mascotas

Lo primero que tenemos que diferenciar es que mientras que las garrapatas son más fáciles de ver, porque son más grandes y una vez encuentran su sitio en alguna zona del animal no se mueven, si no que se adhieren a la piel, las pulgas son todo lo contrario. Éstos parásitos saltarines son diminutos y no paran de moverse de un lado a otro.

Por tanto para identificar a simple vista alguno de estos dos parásitos debemos hacer inspecciones a fondo a nuestro animal de compañía.

En el caso de las garrapatas las detectaremos de forma más sencilla apartando un poco el pelaje del animal, mientras que para detectar las pulgas, un indicador más fiable, a parte de ver cómo un bichito se mueve sin parar por todo el cuerpo de nuestra mascota, es que sus excrementos les delatan. Las pulgas van dejando motitas negras por el cuerpo de nuestra mascota.

Un indicador de que nuestra mascota tiene pulgas o garrapatas es que de forma repentina se rasque sin parar. En este caso debemos proceder a inspeccionar bien todo el cuerpo y cabeza de nuestra mascota porque lo más probable es que tenga pulgas o garrapatas por alguna parte.

Además de los propios parásitos, debemos fijarnos bien en las posibles heridas que tengan porque al rascarse la zona donde tiene picor, que probablemente es la zona donde tenga a los parásitos, se va a hacer heridas.

En ciertas ocasiones las picaduras de estos bichos pueden provocar dermatitis alérgica en nuestros animales.

En definitiva, es muy importante mantener una adecuada higiene en nuestras mascotas y hacerles inspecciones de forma periódica para evitar este tipo de problemas. Es importante mantener la higiene y el cuidado porque puede que hayan tenido alguna garrapata adherida a la piel y no nos hayamos percatado. Pero la herida permanece. Y si la garrapata ha vivido en nuestra mascota, ha podido producirle algún daño al introducir su saliva con toxinas.

Pasos para acabar con las garrapatas

¿Cómo quitar las garrapatas en perros? Prueba con las siguientes opciones:

Baños

El baño frecuente, con jabón especial para perros, es ideal para prevenir la presencia de estos parásitos. Se debe consultar al veterinario cuáles son las pautas que se deben seguir en el caso de los cachorros.

Es muy importante que nuestra mascota mantenga una higiene adecuada para prevenir la aparición de estos parásitos. Existen trucos caseros para prevenir a estos parásitos como bañarles con agua mezclada con gotas de aceites de eucalipto o lavanda.

Otra fórmula de aplicar estos aceites esenciales es a través de una pipeta. Los introducimos en este recipiente y echamos unas gotas en un trapo. Este trapo lo enrollamos alrededor del cuello del animal sin apretarlo para que el olor actúe de repelente.

Productos de desparasitación

Se recomienda también usar productos de desparasitación como barreras preventivas. Están, por ejemplo, los collares, las pipetas subcutáneas, los champús, aerosoles, lociones y más. De esa manera, se reduce la posibilidad de que las garrapatas se instalen en la piel de los perros. Es indispensable consultar con el veterinario cuál es el método que se adapta mejor a la raza, el peso y el pelaje.

Remedios naturales

Hay técnicas caseras que también se pueden poner en práctica. Por ejemplo, colocar hojas de laurel en su espacio de dormir, para que el olor sirva de repelente contra las garrapatas. De igual forma, es importante preguntar primero al especialista.

Existe una variedad enorme de remedios caseros que podemos hacer para que actúen como repelente a las pulgas y las garrapatas y evitar así que se instalen a vivir en nuestras mascotas.

Remedios con cítricos: Estos parásitos no se llevan bien con los sabores cítricos. Por tanto un remedio muy sencillo y que está al alcance de todos es hacer una mezcla a base de naranja o de limón con agua. Ponemos a hervir las piezas del cítrico que queramos junto con agua y después metemos la mezcla en un pulverizador. Después tenemos que rociar a nuestra mascota con esta mezcla con mucho cuidado para que no le caiga en los ojos. El olor a cítricos ahuyentará a los parásitos.

Vinagre de manzana: El vinagre de manzana es otro remedio natural que podemos utilizar para que nuestro perro tenga pulgas o garrapatas. El vinagre es muy efectivo contra estos parásitos debido al amargor de su olor y sabor.

Manzanilla: Las infusiones de manzanilla también sirven para acabar con estos molestos parásitos. La forma de aplicarlo es realizando una infusión normal y humedeciendo un trapo con la manzanilla. Después pasamos el trapo por el perro para que el olor de la manzanilla se quede en su pelaje y por todo su cuerpo. Además si nuestra mascota tiene alguna herida la manzanilla aliviará el picor y el dolor.

Aceite de oliva: Si detectamos una garrapata y necesitamos que se despegue de la piel de nuestra mascota para quitarla pero está muy agarrada, lo mejor es coger un poco de aceite de oliva y untarlo en la zona donde está incrustada la garrapata. De esta forma el parásito se despegará de la piel e intentará buscar otro sitio porque el aceite provocará que se sienta ahogada. En cuanto se despegue tenemos que cogerla con unas pinzas y quitarla para evitar que se asiente en otra zona del cuerpo de nuestra mascota.

Levadura de cerveza contra las pulgas: Podemos utilizar la levadura de cerveza o bien para introducirla en el alimento del animal o por otra parte realizando una mezcla. En caso de hacer la mezcla, añadimos agua a la levadura y con el resultado frotamos la piel del animal.

Revisar al perro

Como, de todos modos, no hay manera de prevenir por completo la aparición de las garrapatas, es importante revisar el pelo de las mascotas constantemente, sobre todo después de un paseo y más aún en época de verano. Debe ser una práctica corriente para quienes viven en casas con patios amplios, especialmente si hay grama. En caso de que se vea uno de estos parásitos, se puede extraer sólo si aún no ha picado la piel del perro. Se puede tomar por las patas con un papel o con una pinza de cejas.

Acudir al veterinario

En caso de que la garrapata ya se haya adherido a la piel del perro, lo mejor es acudir a un veterinario. Si se intenta quitar al parásito sin experiencia, es posible que una parte quede dentro, por lo que hay riesgos de que igualmente se presenten las consecuencias graves.

Curar la herida

Si se ha decidido retirar la garrapata ya adherida –quizás porque hay experiencia en el asunto–, no se debe olvidar curar la herida en la piel del perro. Es bueno utilizar agua y jabón, y también desinfectar la zona y dejarla al aire por un tiempo.

¿Qué puedo hacer si tengo garrapatas o pulgas en casa?

Para objetos que puedan lavarse, sobre todo la ropa, se recomienda hacerlo a temperaturas elevadas para acabar con los parásitos además de finalizar el ciclo de limpieza con la secadora.

En caso de no tener secadora o de no poder meter el objeto en ella, se recomienda pasar un aspirador a fondo para quitar cualquier parásito que pueda quedar en ese objeto.

Si sospechas de la existencia de garrapatas o pulgas en los muebles de madera de casa lo mejor será que no intentes eliminarlos por ti mismo y recurrir a especialistas. Aunque puedes intentar prevenir su instalación en tu casa a través de insecticidas.

Debemos tener mucho cuidado con las pulgas ya que pueden llegar a parasitar también a las personas. En este caso es imprescindible tener un control de las plagas y en caso de sospechar la existencia de pulgas en casa contratar a un especialista cuanto antes. Porque el gran problema de este parásito es que se reproduce a gran velocidad y por tanto pueden establecer una plaga en muy poco tiempo.

