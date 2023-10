Ocio - Tecnología

Cómo encontrar el mejor restaurante en una ciudad que no conoces con Google Maps

Encontrar un restaurante donde se coma bien, rico, con un trato agradable y con una buena relación calidad precio es lo que le gustaría a todo el mundo que acude a un establecimiento a comer. ¿Pero, quién no ha vivido una mala experiencia al probar un sitio nuevo? Poca cantidad de comida, precios elevados o falta de amabilidad son algunas de las situaciones que pueden darse en estos casos.

Para que no vuelvan a repetirse y disfrutar de cada sitio al que vas a comer, a continuación puedes consultar algunas de las funciones de Google Maps que te permiten localizar los mejores restaurantes de las ciudades que no conoces para acertar siempre y no vivir malas experiencias. Una función que se suma a otras muy útiles, como la posibilidad de localizar una parada de autobús, tren o metro en Google Maps.

Cómo Google Maps puede ayudarte a encontrar el mejor restaurante

Google Maps se ha convertido en una aplicación de gran ayuda a la hora de salir a comer, sobre todo en aquellas localidades o ciudades a las que vas de turismo y que no conoces. Gracias a algunas de sus funciones, sirve de guía pública para encontrar el establecimiento que mejor pueda ajustarse a las preferencias de cada cliente. Y todo ello es el resultado de la colaboración y participación de los usuarios que han acudido previamente a esos establecimientos y que ofrecen su experiencia para que los demás comensales puedan hacerse una idea si les gustaría comer allí o no.

De tal manera que con solo un vistazo a Google Maps es posible saber el menú y precios de un restaurante, la puntuación media que recibe, las experiencias de otros clientes en todo lo relacionado con el restaurante, desde calidad de comida, hasta trato con camareros y las fotografías de los platos, entre otros. ¿El objetivo? Ahorrarse una mala experiencia e invertir el dinero en los restaurantes y locales que creas que pueden gustarte para disfrutar al máximo de la experiencia.

Conocer el precio medio

Una de las grandes ventajas es que es posible conocer el precio que cuesta comer en determinados restaurantes con Google Maps. Aunque dependiendo del establecimiento, en ocasiones es posible conocer el precio medio por el que dan de comer en un sitio, mientras que en otros los clientes directamente suben fotografías de las cartas y menús y las comparten para que sean accesibles a todo el mundo. Es una de las funciones más útiles, dado que permiten hacerte una idea de si un sitio es o no caro para valorar si ir o directamente descartarlo.

En el caso de no tener foto de la carta o del menú, los clientes que han ido indican, mediante símbolos de euro, el precio medio del local. De tal manera que cuantos más símbolos de euro, más caro. De forma específica, en algunos restaurantes incluso se ofrece una horquilla media del precio.

Consultar el menú

Además de para el precio, Google Maps también es una herramienta de gran utilidad para conocer el menú y lo que se come en cualquier restaurante al que quieras ir. De tal manera que, a la hora de organizar una escapada a un pueblo de Segovia este otoño, puedes abrir Google Maps y localizar aquellos establecimientos que mejor se ajusten a tus preferencias para comer.

La posibilidad de consultar el menú puede hacerse de dos maneras diferentes. A través del botón específico que dice ‘Carta’, donde es posible ver cada uno de los platos que la forman, así como con las fotografías de los platos que publican los comensales que han ido a comer y comparten con los demás lo que han pedido.

Posibilidad de reservar

Sí, desde Google Maps. Es otra de las funciones más útiles a la hora de buscar un restaurante en la aplicación. Y no solo ofrece la posibilidad de guardar una mesa, sino elegir el día, hora y número de comensales y hasta, en ocasiones, la localización donde prefieres comer de todo el restaurante. Aunque ello depende de si el restaurante permite esta posibilidad en su establecimiento o no.

Por otra parte, en la mayoría de los casos permite reservar directamente mediante la web oficial del restaurante o, en otros, ofrece el número de teléfono para llamar al establecimiento y formalizar la reserva.

Encontrar restaurantes cerca de ti

Si te has ido de escapada a un pueblo o gran ciudad y no sabes dónde están los restaurantes o donde comer por la zona, Google Maps también puede servirte de gran ayuda. Con la función de buscar restaurantes cerca de mí, aparecen situados en el mapa una serie de restaurantes y sitios para comer, así como toda la información relevante sobre estos para que puedas elegir uno en poco tiempo.

Las reseñas y experiencias de otros clientes

Esta es una sección que puedes mirar por encima para hacerte una idea de las experiencias de otros clientes en ese mismo establecimiento. Tanto acerca del trato de los camareros, como de la calidad y cantidad de la comida, del ambiente, de la limpieza y otros aspectos relacionados con la experiencia. Cuantas más opiniones tenga un sitio, mejor idea podrás hacerte de la experiencia de comer allí en función a lo que comenten otros comensales.

