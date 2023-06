Sabías Que...

Cómo espantar a las palomas de tu ventana con estos trucos caseros

¿Estás cansado de que las palomas y otras aves se posen sobre las repisas exteriores de tu ventana? Si no quieres poner unos pinchos anti palomas para no hacer daño a los animales, también puedes optar por algunos remedios caseros que puedes encontrar en esta información. De esta manera, ya no volverán a pulular estas aves por tu patio, jardín o el alféizar de la ventana.

Usa una serpiente de plástico

Para que las palomas no se posen en los alrededores de tu piscina o en el poyete exterior de una ventana, una buena opción es colocar una serpiente de juguete. Por cómico que suene, las palomas creerán que se trata de una serpiente de verdad y se pensarán dos veces el volver a invadir algún espacio de tu casa. Estas serpientes de juguete las puedes encontrar en cualquier tienda de bazar por muy pocos euros. Intenta que sean de plástico y lo más realistas posible, porque llegará un momento en el que la paloma se dé cuenta de que es una serpiente falsa y ya no temerá descansar junto a tu ventana o balcón.

Coloca algunas plantas

Uno de los trucos más efectivos para espantar a las palomas es colocar ciertos tipos de plantas. El olor o las características de ellas hará que no vuelvan a asomarse por los exteriores de tu casa.

Cactus

Esta planta tan característica es una solución eficaz a la vez que agresiva para ahuyentar a las palomas. Es el mejor remedio casero si no quieres comprar unos pinchos anti palomas. La mayor ventaja de esta planta es que no necesita casi ningún cuidado y mantendrá alejadas a las palomas y demás aves gracias a sus espinas.

Albahaca

Colocar una planta de albahaca en la repisa de tu ventana o balcón es una opción muy útil para que no se acerquen más las palomas. Su fuerte olor hará que se piensen dos veces el volver a invadir el exterior de tu casa. Además, esta planta contiene aceites esenciales que son ideales para ahuyentar a las aves.

Romero

Al igual que la albahaca, el romero también desprende un aroma que las palomas no soportan. Coloca una maceta en el balcón o el alféizar de tu ventana para que las palomas no vuelvan. Además, es un ingrediente muy interesante para dar sabor a tus comidas.

Lavanda

La lavanda es una planta que, al igual que el romero, desprende un olor dulce e intenso para el olfato humano. Sin embargo, a las palomas no les agrada para nada. Con esta planta no solo alejarás a las palomas, sino que también darás un bonito toque de color morado para decorar tu balcón o ventana.

Hierba gatera

También conocida como catnip, esta planta con olor a menta ahuyenta de manera efectiva a las palomas. Como contrapunto, es posible que atraigas a los gatos, puesto que les encanta este olor.

