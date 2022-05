Sabías Que...

Las 7 plantas que ahuyentan a las avispas de la piscina

¿Quieres meterte en la piscina, pero hay un par de avispas revoloteando en el borde? Estos insectos, al igual que las personas, buscan refrescarse en los días de más calor. Por ello, puede que las veas encima del agua de la piscina o en los charcos que se forman en el borde.

Si la presencia de estas avispas te incomoda y no te deja disfrutar de un rato de relax, en esta guía te explicamos cuáles son las 7 plantas que van a ayudarte a ahuyentarlas. Si colocas estos ejemplares alrededor de tu piscina, te aseguras que estas no se acerquen y además, le das un toque de vida y color a tu casa. No solo eso, con estos ejemplares en casa, evitas que estos insectos se acomoden y que te hagan un nido de avispas en casa.

Geranio

El geranio es una planta muy colorida con flores de distintas tonalidades que van a aportar un toque muy vivo y de alegría en tu casa. Y es uno de los ejemplares de plantas más demandados en las casas.

Puede que quizá no lo supieras, pero colocar estos ejemplares de manera estratégica en la zona de la piscina, además de crear un ambiente mucho más natural y bonito, ahuyenta a las avispas para que no interrumpan tu tarde de baño. El secreto está en el fuerte olor que desprende la planta.

Jazmín

El jazmín es una planta ideal para repeler a las avispas de tu jardín, de la piscina y de toda tu casa. Es un potente repelente natural y, además, es una planta que soporta bastante bien las altas temperaturas, por lo que es perfecta para ubicarla en los alrededores de la piscina.

Planta del pepino

La planta del pepino es un clásico de los huertos urbanos. Este ejemplar puede crecer perfectamente en una jardinera y su temporada de plantación comienza justo en el mes de abril, con la llegada de la primavera y la proliferación de las avispas y otros insectos. ¿Por qué es efectiva contra las avispas? Al igual que sucede con otros ejemplares que se incluyen en esta guía, el fuerte olor que desprende la cáscara del pepino actúa como repelente natural y ahuyenta a las avispas de la zona en la que plantes este ejemplar.

Ajenjo

Es un pequeño arbusto de tonalidades verdes y grises cuyo olor desagrada a las avispas y otros insectos. Motivos por el que decorar el jardín con estos ejemplares y combinarlos con otros de esta guía son un remedio infalible para ahuyentar a las avispas de tu casa.

Plantas aromáticas

Hay algunos ejemplares de plantas que son repelentes naturales, puesto que su fuerte olor desagrada a las avispas y, por tanto, estas no se acercan a las zonas donde tengas estas plantas. Precisamente, el olor que resulta agradable para los humanos es el que no soportan estos insectos.

Algunas de ellas son la menta, el laurel, citronela, la lavanda, albahaca o el eucalipto. Lo mejor es que estos ejemplares no son difíciles de cultivar y puedes colocarlas tanto en la zona de la piscina, como en las entradas del hogar.

Limoneros o naranjos

Al igual que sucede en el caso anterior, las avispas no soportan el olor de las plantas cítricas. Por este motivo, si tienes espacio, plantar árboles frutales como el limonero o los naranjos son una apuesta segura para que las avispas no se asienten en tu jardín.

Caléndula

Un último ejemplar es la caléndula. Esta es una planta muy característica que destaca por su flor anaranjada parecida a un girasol, pero mucho más pequeña. Al igual que el resto de ejemplares de esta guía, la caléndula desprende un aroma que incomoda a las avispas y las invita a alejarse de tu hogar.

