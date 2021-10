Coches

Tráfico y Trámites

Cómo hacer los exámenes de la DGT teóricos y comprobar los resultados

NOTICIA de de Jessica Pascual

La adecuada formación de los futuros conductores es fundamental para la seguridad vial. Por ello, la DGT es el organismo encargado de realizar los diferentes tests y exámenes prácticos para evaluar el nivel y, en consecuencia, poder obtener tu permiso de conducción. Toma nota de todos los requisitos y pasos necesarios para superar los exámenes de la DGT con resultados satisfactorios.

Requisitos

Lo primero que debes tener en cuenta a la hora de preparar tus exámenes de la DGT de conducir en España son los siguientes requisitos:

Ser residente español o española.

Tener la edad exigida (la edad mínima para obtener el carnet de conducir es de 18 años, aunque, a los 17 años se pueden iniciar las clases teóricas, con el objetivo de examinarse de este primer examen cuando tan solo queden 3 meses para cumplir la mayoría de edad).

Contar con las aptitudes psicofísicas requeridas.

Ser declarado apto por la Jefatura Provincial de Tráfico de la localidad correspondiente en las pruebas teóricas y prácticas.

Es importante que sepas que el proceso total de obtención del permiso de conducir puede prolongarse en el tiempo hasta 6 meses y el coste promedio, con variaciones según cada región, es de unos 750 euros.

Documentación

Para comenzar con el proceso de obtención del carnet de conducir, se debe presentar la siguiente documentación en la Jefatura Provincial de Tráfico correspondiente:

DNI o Número de identidad de extranjero.

Fotografía del solicitante (en color, con fondo liso y uniforme).

Impreso de solicitud de pruebas de aptitud de la DGT.

Declaración escrita en la que se recoja que el solicitante no tiene ningún tipo de restricción judicial para pilotar vehículos con motor.

Declaración de no ser titular de otro permiso de conducir de la misma clase, ya sea válido o restringido, obtenido en otro país de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo.

Carnet tipo B

Lo más recomendable es sacarse el carnet de conducir en una autoescuela. Existe la alternativa de hacerlo por libre, aunque es mucho más caro, puesto que se necesita conseguir un coche con dos pedales auxiliares para practicar en compañía de un experto.

Lo ideal es que encuentres una autoescuela por tu zona y para ello, te dejes aconsejar por familiares, amigos o consultes diferentes opiniones en Internet. Es muy importante que, para decantarte por una opción u otra, tengas en cuenta el número y la duración de la formación teórica, así como de las clases prácticas. No olvides tampoco solicitar un presupuesto por escrito en el que todos los pasos aparezcan correctamente detallados, sin letra pequeña.

Una vez te hayas matriculado, te darán todo el material para el estudio teórico, que incluye libros y manuales, y en algunos casos, tutoriales y vídeos online.

Test psicotécnico

Otro trámite imprescindible es que acudas a un centro de reconocimiento de conductores homologado por la DGT y tras abonar el pago (que suele oscilar entre 40 y 80 euros), realices el test psicotécnico correspondiente.

Esta prueba consiste en un examen general de salud, un test de visión y audición, y una prueba de coordinación con la ayuda de una máquina de simulación. De este modo, se determina si eres apto o no para conducir un vehículo.

Clases teóricas

Los libros y los manuales no son materiales suficientes para lograr entender toda la teoría. Antes de presentarte a los exámenes DGT teóricos, lo más adecuado es que acudas, como mínimo, a un ciclo completo de clases teóricas. Puedes comenzar tus clases por un temario que ya haya comenzado y continuar toda la vuelta completa hasta llegar al punto inicial.

Además, te recomendamos que realices, a modo de prueba, los test de examen de la DGT que se encuentran disponibles en su página web oficial. Así, puedes hacerte una idea bastante fiel de si estás listo o no para presentarte al examen de conocimientos teóricos. Es un servicio gratuito y no necesita registro previo.

Exámenes teóricos DGT con resultados

Si estás preparándote el examen por libre, aquí te dejamos los enlaces directos a los exámenes tipo de la DGT de todos los permisos de conducir a los que puedes presentarte. Son exámenes que puedes hacer online y en los que te muestran tanto los aciertos como los fallos de todas las preguntas para que sepas en cuáles te has equivocado. De esta forma puedes hacerte una idea del resultado de los exámenes que vas a tener si te presentas a la convocatoria.

Una vez consideres que estás suficientemente preparado, puedes presentarte al examen teórico. La prueba consta de 30 preguntas, con un máximo de 3 fallos permitidos, es decir, con cuatro fallos se suspende.

Si suspendes, puedes realizar esta prueba una vez más sin ningún coste adicional. Sin embargo, en caso de suspender el test de conducir teórico de la DGT dos veces, deberás abonar de nuevo las tasas.

Prácticas de conducir

La segunda fase será la de las clases prácticas. Inicialmente, tu profesor te enseñará los diferentes elementos del coche, y una vez te sientas seguro, comenzarás a desplazarte por zonas y situaciones reales de tráfico.

Durante todo el proceso, tu profesor te evaluará y decidirá cuándo es el momento óptimo para que efectúes tu examen práctico. Tras ello, acuerda una fecha con tu autoescuela para demostrar tus conocimientos ante la DGT.

La prueba práctica tendrá una duración aproximada de 30 minutos, teniendo que seguir las indicaciones del examinador en carretera o mediante conducción autónoma. Al finalizar la prueba, conocerás el resultado del examen práctico, tanto si es positivo como negativo.

Carnet provisional

Alrededor de una semana después de haber aprobado el carnet de conducir, puedes recoger en tu autoescuela un carnet provisional que te permite conducir hasta la llegada del definitivo a tu domicilio. Este documento tiene tan solo una validez de tres meses.

Finalmente, todo conductor principiante debe llevar obligatoriamente la famosa L en la parte izquierda del cristal trasero del coche cada vez que conduzca. Si llevas este distintivo, puedes ser sancionado.

Cómo hacer los exámenes de la DGT teóricos y comprobar los resultados was last modified: by

Si quieres leer más noticias como Cómo hacer los exámenes de la DGT teóricos y comprobar los resultados, te recomendamos que entres en la categoría de Tráfico y Trámites.