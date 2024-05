Coches

Tráfico

¿Se puede llevar la grúa mi coche si aparco en un garaje que no tiene vado?

NOTICIA de de Jessica Pascual

Encuentras un aparcamiento libre, pero te das cuenta de que se trata de una puerta de garaje. Aunque no tiene una placa de vado que prohíba el estacionamiento, es posible que surja la duda: ¿Me pueden multar por aparcar en un garaje sin vado? ¿El dueño de la casa puede llamar a la grúa para que se lleven mi coche?

La respuesta a estas preguntas depende de varias circunstancias, entre ellas, la normativa que se desprende del Reglamento General de Circulación. Porque a pesar de no existir una placa prohibitiva en estos espacios, la legislación es clara: No está permitido aparcar en una zona en la que se obstaculice la circulación de los vehículos, aunque no tenga una placa de vado.

Qué pasa si aparcas en la puerta de un garaje que no tiene placa de vado

Al dejar un coche estacionado frente a una puerta de garaje sin vado, pueden darse varias situaciones:

Que los agentes de policía vean el coche estacionado y procedan a multarte por aparcar en una zona de paso y obstaculizar la circulación .

. Que el propietario de la vivienda no use la puerta del garaje como método de entrada y salida de un vehículo, el coche no se convierta en un obstáculo y puedas usar esa plaza de aparcamiento como una más.

Que el dueño de la vivienda tenga que usar la puerta del garaje y no pueda salir o entrar de la vivienda porque el coche está en medio. En estos casos, puede llamar a la Policía para que tomen las acciones necesarias, en este caso, multar al coche mal estacionado.

¿Se puede llevar la grúa un coche aparcado en un garaje sin vado?

¿Y la grúa? La normativa no especifica si en este tipo de situaciones la grúa municipal puede llevarse un coche que está estacionado frente a un garaje sin vado, puesto que no existe ninguna placa que prohíba el estacionamiento. En el caso de tener vado, sí que podría solicitar la retirada del vehículo. En estos casos, es fundamental conocer algunos consejos básicos sobre qué hacer si la grúa se lleva mi coche.

Por norma general, la grúa no se llevará el coche, pero el propietario sí que acabará con una multa por haber dejado el coche en una zona de entrada a la vivienda, convirtiéndose en un obstáculo.

Para evitar un mal mayor al no poder hacer uso de la puerta de tu vivienda, lo más recomendable es solicitar un vado permanente para la puerta del garaje. Esta es la única forma de evitar que aparquen en este espacio y que garantiza la posibilidad de retirar cualquier vehículo del garaje en el caso de que no se respete la señalización.

Qué dice la ley sobre aparcar en un garaje sin vado

La señal de vado es la que prohíbe que cualquier vehículo pueda estacionar justo delante de esa puerta de garaje donde está colocada la placa. Una restricción que igualmente se aplica a los propietarios de ese garaje, quienes tampoco tienen permiso para dejar su coche ahí aparcado. Pero, ¿qué pasa si un garaje no tiene placa de vado? ¿Se puede aparcar? ¿O el propietario de la casa puede llamar a la grúa para que se lleve el coche?

El Reglamento General de Vehículos establece en su artículo 91 que “el estacionamiento debe efectuarse siempre que no se convierta en un obstáculo para la circulación. Y que no suponga un riesgo para el riesgo de la vía”. En la práctica, de esta norma se desprende que los conductores no deberían aparcar delante de la puerta de un garaje porque pueden obstaculizar la salida del coche que se encuentre en el interior.