Coches

Multas

Qué hacer si la grúa se lleva mi coche

NOTICIA de de Jessica Pascual

Dejar el coche en doble fila, delante de un vado o aparcar encima de la acera, aunque solo sea unos minutos, además de ser motivo de sanción, puede acarrear consecuencias peores. Ir de nuevo a por tu coche y que, de repente, haya desaparecido, es una auténtica faena.

¿Qué hacer si tu coche se lleva la grúa? Lo primero que hay que hacer si tu coche no está en el sitio en el que lo has dejado es asegurarte de que ha sido la grúa quien ha quitado tu coche de ese sitio.

Cómo saber si la grúa se ha llevado el coche

A pesar del susto y soponcio que supone no ver tu coche donde lo has aparcado, hay que mantener la calma y que no cunda el pánico. Para asegurarte de que ha sido la grúa quien ha retirado tu vehículo de la vía y que no se trata de un robo, debes buscar en el suelo una pegatina de color amarillo que es la que certifica que ha sido la grúa quien se ha llevado el coche.

La pegatina suele pegarse en el suelo, justo en el sitio en el que estaba aparcado el coche, así que lo primero que hay que hacer es revisar toda la zona en busca de esta pegatina. En este trozo de papel aparece detallada toda la información necesaria para contactar con el depósito municipal donde está tu coche y el proceso para recogerlo.

La pegatina puede colocarse también en la pared o en una señal cercana. Antes de que cunda el pánico por no verla te recomendamos que amplíes el campo de visión y busques en un radio más amplio. En el caso de que no la encuentres, la situación se agrava. En estos casos, tras contactar con el depósito municipal por teléfono de tu localidad y preguntar por tu coche, si no consigues respuesta, lo recomendable es que pongas una denuncia a la Policía sobre la desaparición y robo de tu vehículo.

A dónde se lleva el coche la grúa

Si la grúa ha cogido tu coche porque estaba cometiendo una infracción y se lo ha llevado, el destino final de tu vehículo es el depósito municipal. En la pegatina que se queda en el suelo aparecen los datos específicos de la ubicación exacta, así como el número de teléfono y contacto de las instalaciones de donde está tu coche.

Puedes llamar para solicitar la información que necesites o resolver todas las dudas al respecto. O hacerlo directamente a través del teléfono de información municipal de tu localidad. Una vez confirmes, previa llamada, que el coche se encuentra en el depósito municipal, puedes ponerte manos a la obra para ir a recuperarlo cuanto antes.

Cómo sacar el coche del depósito municipal

Uno de los aspectos a tener en cuenta a la hora de sacar el coche del depósito municipal es actuar con rapidez, porque la tarifa que hay que pagar por el servicio de la grúa y el traslado del coche se incrementa con el paso del tiempo que tu coche ocupa espacio en el depósito. Esto quiere decir que, cuanto más tardes en ir a buscarlo, más caro.

Una vez sepas la dirección, antes de presentarte en las instalaciones, asegúrate de llevar encima toda la documentación y papeles del vehículo para poder recogerlo. Desde el permiso de circulación, la ficha técnica del coche, así como el DNI y el carnet de conducir.

Una vez allí, tras comprobar y verificar que eres el dueño del vehículo, hay que proceder al abono de las tasas antes de poder sacarlo. El precio a pagar depende directamente de las tarifas estipuladas por cada uno de los ayuntamientos de los municipios.

Si quieres leer más noticias como Qué hacer si la grúa se lleva mi coche, te recomendamos que entres en la categoría de Multas.