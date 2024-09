Coches

Multas

El truco para no pagar una multa por entrar en la ZBE de Madrid

NOTICIA de de Cristian Pinto

Entrar a la Zona de Bajas Emisiones de Madrid (ZBE) con un coche que no cumpla con la normativa medioambiental correspondiente supone una sanción de 200 euros. A pesar de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid anulase hace unas semanas las ZBE en Madrid, aún te pueden multar si entras con tu coche en este perímetro. Lo que muy pocos madrileños y personas que visitan la capital saben es que puedes entrar en al ZBE de Madrid con tu coche con etiqueta A, B o C y librarte de la multa correspondiente.

En esta información te explicamos cómo eludir la multa de 200 euros. De igual modo, si tienes pensado visitar la capital y no sabes dónde aparcar el coche en Madrid, también puedes consultar esta otra información donde te detallamos dónde aparcar gratis en Madrid.

Multa por entrar en la ZBE de Madrid

La Zona de Bajas Emisiones Madrid 360 abarca el área de casi todo el Distrito Centro y Plaza Elíptica. Pese a que existen carteles que delimitan este perímetro, es posible que de manera involuntaria entres a la ZBE de Madrid. Bien por la gran densidad del tráfico o por falta de visibilidad de estas señales, si los conductores entran a este área con sus vehículos que no cumplen la normativa medioambiental tendrán que pagar una multa de 200 euros impuesta por el Ayuntamiento de Madrid.

Justo antes de entrar en las ZBE hay unas cámaras que leen las matrículas de cada coche para comprobar que cumplen con los requisitos para acceder al área de Madrid 360. En caso de que el vehículo no los cumpla, la sanción se hará efectiva. No obstante, la organización de defensa de los conductores, Automovilistas Europeos Asociados (AEA), ha logrado que se abra la posibilidad de reclamar las multas impuestas en la ZBE de Madrid.

Cómo evitar la multa

La respuesta más sencilla sería decir que la multa se evita no entrando en la ZBE si tu vehículo no cumple los requisitos necesarios. Pero como hemos mencionado anteriormente, si no estás acostumbrado a circular por el centro de la capital, es posible que por despiste o error entres en la ZBE de Madrid.

No te preocupes, existe una forma para librarte de la multa. Solo tendrás que entrar a un parking público, pagar la tarifa mínima y salir a los pocos minutos. De este modo, podrás acceder a Madrid 360 con cualquier vehículo sin ser multado.

Pero, ¿por qué no me multan? Tal y como hemos detallado anteriormente, las cámaras que están repartidas por todo el perímetro de Madrid 360 captan la matrícula del vehículo para comprobar si éste puede o no entrar a la ZBE. De igual modo, al entrar en el parking también leerán tu matrícula y el Ayuntamiento tendrá conocimiento de ello.