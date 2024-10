Coches

Nueva tasa de alcoholemia de la DGT: con una o dos cervezas das positivo

NOTICIA de Cristian Pinto

Beber un par de cervezas antes de coger el coche no va a ser posible. Cada vez está más cerca de ver la luz la nueva ley de la DGT que rebajará las tasas de alcoholemia máximas permitas. Esta propuesta del PSOE se espera que entre en vigor a principios del 2025, una vez se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Concretamente, la reducción de la tasa de alcoholemia pasará de ser a 0,2 gramos de alcohol por cada litro de sangre o 0,10 miligramos de aire espirado. Pero, ¿con cuántas cervezas doy positivo? Hasta ahora, el límite de 0,5 g/l en sangre y de 0,25 mg por aire espirado permitía beber entre 1 y 2 tercios de cerveza para no dar positivo, aproximadamente. Sin embargo, esto cambiará dentro de muy poco.

¿Con cuántas cervezas daré positivo?

Además de la multa por superar la tasa de alcohol, conducir bajo los efectos de la bebida supone un riesgo para todos usuarios de la vía. Según los datos de la Dirección General de Tráfico (DGT), el alcohol es la segunda causa de los siniestros mortales en España, con el 29 % de los fallecidos, detrás de las distracciones, con el 31 %, y por delante de la velocidad, con el 23 %.

Con los nuevos límites, esta será la cantidad máxima de cervezas y otras bebidas etílicas que podrás consumir para no dar positivo al volante:

Tipo de bebida Cantidad (vasos) Tasa actual (0,5 g/l y 0,25 mg) Tasa futura (0,2 g/l y 0,1 mg) Cerveza 1

2

3 Negativo

Cerca del límite

Positivo Cerca del límite

Positivo

Positivo Vino/Cava 1

2

3 Negativo

Negativo

Positivo Negativo

Positivo

Positivo Vermú 1

2

3 Negativo

Negativo

Positivo Negativo

Positivo

Positivo Licor 1

2

3 Negativo

Negativo

Positivo Negativo

Positivo

Positivo Brandi 1

2

3 Negativo

Cerca del límite

Positivo Positivo

Positivo

Positivo Combinado 1

2

3 Negativo

Positivo

Positivo Positivo

Positivo

Positivo

Ojo, está tabla se ha elaborado mediante datos ofrecidos por la DGT. En función de los hombres, mujeres, el peso corporal y el metabolismo de cada uno, es posible que varíen los resultados en una prueba de alcoholemia.

Nuevas sanciones

De forma adicional a la reducción de los límites de alcohol al volante, también se endurecerán las sanciones en caso de dar positivo en una prueba. El reglamento establecerá unas multas que oscilan entre los 500 y los 1.000 euros, y la retirada de 4 a 6 puntos en el carnet de conducir. En caso de duplicar la tasa máxima permitida, es decir, dar más de 0,4 g/l en sangre o más de 0,2 mg en aire espirado, se estaría incurriendo en un delito penal, con condenas de 3 a 6 meses en prisión, de 6 a 12 meses de multas económicas o trabajos para la comunidad y la retirada del permiso de conducir de 1 a 4 años.

Por qué no es posible la tasa 0,0

A pesar de la propuesta del PSOE para la reducción de la tasa de alcoholemia, muchas personas critican y defienden que lo ideal sería implantar una tasa de 0,0. En algunos países europeos como Bulgaria, Eslovaquia, Hungría, República Checa o Rumanía la tasa de alcoholemia general es de 0,0 para todos los conductores, independientemente de la experiencia que tengan al volante y del tipo de vehículo que conduzcan.

Sin embargo, una de las razones para no implementar esta medida tan restrictiva en España se debe a los falsos positivos. Algunos expertos afirman que es posible dar positivo en un control de alcoholemia pese a no haber ingerido ni una gota de alcohol. Esto se puede deber en casos muy específicos y remotos, pero posibles. Los enjuagues bucales, los sprays para el dolor de garganta y algunas comidas cocinas con vino que no evaporan el alcohol por completo pueden hacer que des algunas décimas en el alcoholímetro debido a una ínfima proporción de alcohol ingerido.