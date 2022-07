Coches

Cuántas cervezas dan positivo en un control de alcoholemia

de Jessica Pascual

¿Si me tomo un par de cervezas, doy positivo en un control? Salir a comer o a cenar y acompañar la velada con alguna caña es algo habitual. Pero beber alcohol y ponerse al volante no es recomendable. Porque garantizar la seguridad en la carretera es fundamental y la ingesta de alcohol reduce esta posibilidad.

Sin embargo, la cantidad de alcohol permitida para coger el coche no es igual para todas las personas. De hecho, aquí puedes consultar cuál es la tasa de alcohol permitida según el tipo de conductor.

Para que te hagas una idea, en esta guía te explicamos cuántas cervezas dan positivo en un control de alcoholemia, según datos de la Dirección General de Tráfico y de la Guardia Civil, según el peso y si se trata de un hombre o una mujer.

Cómo saber cuántas cervezas dan positivo

Todos los datos que se incluyen en esta guía son orientativos, elaborados por las autoridades, pero no suponen una regla estricta. Desde la Dirección General de Tráfico señalan que el nivel de alcohol en sangre depende de muchos factores, como de la capacidad y respuesta del propio organismo o de si tienes el estómago vacío o lleno, por ejemplo. También de la rapidez con la que se ingiera la bebida, puesto que cuanto más rápido bebas, más sube. Y, en gran medida, de la edad, puesto que los menores y mayores de 65 son más sensibles a los efectos del alcohol.

Si lo que quieres es garantizar la seguridad al volante y no coger el coche si sobrepasas el límite o no te encuentras en condiciones, puedes comprar un alcoholímetro para el coche y hacerte la prueba antes de subir al coche si tienes dudas.

Datos de la DGT

Para que puedas hacerte una idea, la DGT ha elaborado una guía en la que indica la tasa de alcohol que daría una mujer y un hombre al ingerir distintos tipos de bebida. Y distintas cantidades.

En lo relativo a la cerveza, según los datos de esta tabla, una mujer de entre 50 y 70 kilos tras beberse dos tercios de cerveza no podría coger el coche porque superaría el límite legal. En concreto, señalan una horquilla de tasa de alcohol de entre 0,68 y 0,95 por litro en sangre. No siendo así para un hombre, quien estaría en el límite legal, pero podría sobrepasarlo. La horquilla en este caso es de entre 0,43 y 0,55 por litro en sangre y el resultado dependería del resto de factores mencionados.

Mujeres

De una manera más detallada, una mujer de complexión media, puede beber solo un tercio para conducir dentro del límite legal. En concreto, con una cerveza de 33 centilitros daría entre 0,34 y 0,48 en el control de alcoholemia.

Con dos tercios, cometería un delito. Porque el nivel de alcohol en sangre aumenta hasta los 0,68 y 0,95. Tras la ingesta de tres tercios, una mujer puede dar entre 1,02 y 1,43 en un control.

Hombres

En el caso de los hombres de entre 70 y 90 kilos, con un tercio no darían positivo, según los datos de la tabla. En concreto, el nivel de alcohol en sangre es de entre 0,21 y 0,28.

Tras beberse dos tercios, se encuentran en el límite legal, muy justos e incluso sobrepasándolo. La horquilla del nivel de alcohol en sangre es de entre 0,43 y 0,55. Por último, con tres tercios en el cuerpo, supera la tasa de alcohol permitida. En concreto, el nivel de alcohol en sangre es de entre 0,64 y 0,83.

Datos de la Guardia Civil

Todos los datos detallados hasta ahora son los últimos de la DGT sobre este tema. Aunque no es el único análisis que se ha hecho al respecto. Hay otros, como el que publicó la Guardia Civil en Twitter en 2018, donde mostraba resultados similares. Aunque un poco menos permisivos.

Dice el refrán que “No hay peor ciego que el que no quiere ver”… y nosotros creemos que no hay peor conductor que el que quiere conducir después de beber. Al volante márcate un 0,0 de alcohol 👌🏻.#ViajeSeguro en #Vacaciones2018🌅 pic.twitter.com/OEMyOcMmWO — Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) July 14, 2018

En este caso, un hombre de entre 70 y 80 kilos que bebe una jarra de un tercio, daría entre 0,20 y 0,30, es decir, estaría dentro del límite legal. En el caso de la mujer, con una sola jarra ya daría positivo, alcanzando los niveles de 0,50 de alcohol en sangre.

Con dos jarras, un hombre daría entre 0,5 y 0,6, es decir, se encontraría en un límite muy justo para no dar positivo. Y la mujer entre 0,80 y 1, es decir, muy por encima del límite legal. Con tres jarras de tercio, tanto hombres como mujeres darían positivo. En cuanto a los primeros, el nivel de alcohol en sangre se encontraría entre 0,70 y 0,80 y entre 1,20 y 1,50 la mujer.

Con cuántas cervezas doy positivo

En resumen, de manera muy general, los hombres pueden tomarse entre uno y dos tercios para no dar positivo en un control de alcoholemia, mientras que una mujer podría tomarse, como muchísimo, un tercio para no dar positivo. Aunque como hemos explicado al principio de esta guía, estos son datos orientativos.

Esto quiere decir que dependen de muchos factores y de que es posible que una mujer dé positivo solo con un tercio o menos. O de que un hombre de positivo también solo con un tercio de cerveza.

Nivel de alcohol permitido en otras bebidas

¿Con un par de vinos, doy positivo? ¿Supero la tasa de alcohol si he tomado dos copas después de comer? Estas y otras preguntas son habituales entre los conductores. Siguiendo con los datos de la DGT, el consumo de alcohol en hombres y mujeres que no daría positivo en un control de alcoholemia es el siguiente:

Con un par de copas de vino sucede algo parecido a la cerveza. Las mujeres no podrían coger el coche, mientras que el hombre daría una tasa inferior a la permitida. En concreto, una mujer podría tomar una copa de vino de 100 mililitros y coger el coche, pero ninguna más. Mientras que un hombre podría tomarse un par de copas sin llegar al límite. El consumo de la tercera, según la tabla, aumentaría el nivel de alcohol en sangre hasta los 0,47 o incluso los 0,60.

Las mujeres pueden tomarse un vermú sin superar la tasa de alcohol, mientras que con dos copas se encontrarían en el límite legal. En cuanto a los hombres, pueden tomarse dos vasos de vermú sin superar el límite legal. En el tercero, la horquilla se encuentra en el límite e incluso lo sobrepasa. Con un vaso de licor de 45 mililitros sucede lo mismo que en el caso del vermú.

Situación diferente es la del consumo de un Brandi o de un combinado. En este caso, las mujeres con un vaso de cada uno estarían en el límite legal para conducir, pero con dos ya no podrían. En cuanto a los hombres, con una copa no superarían el límite. Con dos, estarían en un nivel muy justo para no dar positivo y con tres cometerían un delito si cogen el coche.

En la siguiente imagen puedes consultar con más detalle cuánto das por tomarte un vermú o si superas el nivel de alcohol en sangre por tomarte un licor o un brandi.

Cuánto tiempo dura el alcohol en la sangre

Los niveles de alcohol en sangre empiezan en torno a los 5 minutos tras haberlo ingerido. Aunque la primera hora es clave, puesto que pasados los 30 minutos tras la ingesta es el momento de mayor nivel de alcohol en sangre. Desde este momento, empieza a descender lentamente. Aunque es muy lento y progresivo y la desaparición total puede demorarse horas.

