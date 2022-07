Cuál es la multa por aparcar encima de la acera

Coches

¿Se puede aparcar en la acera? No, en España no está permitido estacionar el coche encima de la acera. De hacerlo, el conductor se enfrenta a una sanción económica de hasta 200 euros, una multa por aparcar mal, tal y como sucede si aparcas en un vado de un garaje. El importe exacto de la multa depende de si se considera una infracción leve o grave y, en ocasiones, de la localidad en la que se cometa.

Aunque no suele ser muy habitual ver a un vehículo aparcado por completo encima de la acera, sí lo es verlo subido parcialmente. Con dos ruedas encima de la acera y las otras dos en la carretera. La mala noticia es que, en cualquier caso, las multas a las que se enfrenta el conductor son las mismas, sin importar la parte del vehículo que invada la acera.

Sanciones por dejar el coche en la acera

Estacionar el coche encima de la acera conlleva sanciones por incumplir la normativa. El Reglamento General de Circulación es el que establece las normas básicas sobre la forma y el lugar en los que los coches pueden parar o estacionarse y la acera no se encuentra entre las posibilidades.

En concreto, en la Sección 2.ª de las Normas especiales de paradas y estacionamientos establece que queda prohibido estacionar en aceras, paseos y demás zonas destinadas al paso de peatones. Sin embargo, el reglamento no contempla la prohibición de parar en la acera, aunque sí en pasos de peatones.

¿Pero, cuál es la diferencia entre parar y estacionar? Se entiende que un vehículo para cuando el tiempo en el que permanece en un sitio es inferior a dos minutos y el conductor no se baja del coche. Mientras que se considera estacionamiento en aquellos casos en los que el vehículo se detiene durante más de dos minutos y el conductor se ausenta del asiento.

Esto significa que no es necesario que exista una señal que prohíba expresamente el aparcamiento en esas zonas. Porque la generalidad es que no se puede bajo ningún concepto. Aunque la última palabra la tienen los ayuntamientos a través de las ordenanzas municipales, motivo por el que la cuantía o tipo de sanción puede variar.

Así lo establece el Reglamento de Circulación, que en su artículo 93 aclara que son las ordenanzas municipales las encargadas de regular el uso de la vía y la distribución de aparcamientos. Es decir, que tanto la parada como el estacionamiento de vías urbanas queda regulado por la ordenanza municipal y son estas las que pueden adoptar medidas necesarias para evitar el entorpecimiento del tráfico. Entre estas medidas necesarias también se incluye la posibilidad de la inmovilización del vehículo o de la retirada con la grúa. Todo ello con una condición. Las ordenanzas nunca pueden oponerse, alterar o desvirtuar los preceptos de esta normativa.

Cuantía de la multa

Los conductores que aparcan sus vehículos encima de una acera cometen una infracción administrativa cuya sanción puede ascender hasta los 200 euros. Dependiendo de si la infracción cometida se considera leve o grave, la multa a pagar puede ser de unos 80 euros o llegar hasta los 200 euros.

¿Y las motos?

Aparcar en una acera es una práctica más habitual entre los conductores de motos. De hecho, es una de las imágenes típicas de las grandes ciudades. Pero esto se debe a que la normativa es distinta en estos casos.

Las ordenanzas municipales suelen ser más permisivas en este sentido y contemplan, bajo condiciones específicas, que las motos puedan aparcarse en la acera. Pero no siempre ni en cualquier lugar. Por ello, antes de dejar tu moto encima de un bordillo, te recomendamos que consultes la normativa de tu ayuntamiento para evitar multas o incluso que la grúa se lleve tu moto.

¿Te quitan puntos por aparcar encima de la acera?

No. Las multas por aparcar mal están consideradas como infracciones leves o graves, pero que no tienen asociada la pérdida de puntos del carnet.

Se puede recurrir la multa por aparcar en la acera

Sí, es posible, pero pierdes la posibilidad del pronto pago. Y, por tanto, la deducción del 50 % del importe de la multa. Si estás convencido de que la multa no es correcta, aquí te explicamos cómo recurrir una multa de Tráfico.

¿Puedo aparcar el coche en la acera si dejo las luces de emergencia puestas?

No, si subes el coche a la acera y pones las luces de emergencia no te libras de la multa. Además de porque no es una zona destinada al aparcamiento, subir el coche a la acera o ponerlo sobre pasos de peatones obstaculiza el paso a las personas.

