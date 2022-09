Coches

La multa que pueden ponerte por aparcar en la puerta del colegio

La rutina de la vuelta al cole ya está aquí y con ella el jaleo de buscar aparcamiento en la puerta para dejar a tus hijos en clase. ¿Sueles aparcar el coche en doble fila en la entrada del colegio? Si dejas el vehículo en cualquier lugar para acompañar a tus hijos hasta la puerta, te recomendamos que procures evitarlo porque pueden multarte por ello. De hecho, esta práctica está castigada con la misma multa por aparcar encima de la acera.

Cómo aparcar en la puerta del colegio

La entrada y salida del colegio es una hora punta en la que las prisas, el ruido, estrés y el jaleo son las grandes protagonistas. “Coge la mochila; dame la mano que hay muchos coches: ¿llevas todo?”, y corre a la puerta del colegio para que no lleguen tarde a clase. ¿Te suena?

Este es ya de por sí un momento de suficiente intensidad como para sumarle una multa de tráfico por dejar mal aparcado el coche. Porque no, no está permitido dejar el vehículo en doble fila para acompañar a tus hijos a la entrada del colegio, aunque solo sea un minuto. Es decir, que para no arriesgarte a recibir una sanción, lo ideal es ir algo antes de tiempo para encontrar un aparcamiento, parar el coche y acompañar a los niños hasta la puerta.

Multas por aparcar en doble fila

¿Me pueden poner una multa por dejar el coche en doble fila unos segundos? Depende. El Reglamento General de Circulación no permite que los coches paren el coche en doble fila de manera generalizada, aunque contempla una excepción. Es posible hacerlo siempre que el conductor no se baje del coche y el tiempo que el vehículo esté parado en esa posición sea inferior a dos minutos.

A pesar de esta excepción, la normativa sí señala determinados lugares en los que está prohibido parar, siendo uno de ellos los pasos a nivel, pasos para ciclistas y pasos para peatones. Como probablemente muy cerca de la entrada del cole haya un paso de peatones, esto significa que tampoco puedes parar en este sitio concreto. No está permitido aunque no te bajes del coche, sea solo por unos segundos o aunque pongas los intermitentes. Hacerlo supone cometer una infracción leve y conlleva una sanción económica.

Es decir, que si todavía acompañas a tus hijos hasta la puerta del cole porque son pequeños, no deberías dejar el coche en doble fila. Al salir del vehículo, las autoridades pueden sancionarte por dejarlo mal estacionado.

Otro aspecto a tener en cuenta es cómo se deja el coche. Partiendo de que las entradas de los colegios o institutos son lugares de gran concentración de vehículos y peatones, es complicado dejar el coche en doble fila sin que se convierta en un auténtico incordio. En este sentido, el reglamento general señala que el coche debe pararse de tal manera que no se convierta en un obstáculo para la circulación ni para el resto de vehículos.

En estos casos, la normativa contempla que se trata de una infracción leve y está castigada con 200 euros de multa.

¿Y si pongo las luces de emergencia con el coche en doble fila?

Aunque es una práctica muy habitual que sirve para avisar a otros conductores y evitar posibles accidentes o pequeños golpes, poner las luces de emergencia no te libra de la multa.

Cómo aparcar en doble fila para que no te multen

La única posibilidad para que no te multen es dejar el coche en doble fila, lejos de pasos de peatones, en la parte de la derecha de la calzada, sin obstaculizar ni entorpecer la vía ni suponer un peligro para la seguridad vial. Y sin que el conductor se baje del coche y la parada sea por un tiempo inferior a dos minutos.

