Los 7 malos hábitos que evidencian que eres un mal conductor y sus multas
Conductores, atención: ciertas costumbres al volante pueden no solo resultar molestas para otros automovilistas, sino que también pueden poner en peligro la seguridad vial e incluso conllevar multas. Así lo advierten los expertos de la empresa Cleverea, especializada en seguros online para automóviles y motos, quienes han recopilado una serie de hábitos que se consideran infracciones graves en la conducción y evidencian que eres un mal conductor.
Infracciones comunes que perjudican a los demás
A continuación, se detallan algunas de las actitudes más comunes que podrían convertirnos en conductores temerarios:
- Uso inadecuado de las luces antiniebla: Muchas personas no conocen el uso correcto de estos faros. Las luces antiniebla delanteras son adecuadas en situaciones de baja visibilidad, como niebla o lluvia intensa, y las traseras deben encenderse únicamente en niebla densa, ya que su uso indebido puede resultar en molestia y confusión para otros conductores. El mal uso de estos faros puede implicar una multa de 200 euros.
- Circular demasiado cerca de la línea del carril: Mantenerse pegado a la línea central puede dificultar los adelantamientos y confundir a otros conductores sobre nuestras intenciones de cambiar de carril.
- No respetar la distancia de seguridad: Se recomienda dejar una distancia de aproximadamente 3 segundos con el vehículo delantero. No hacerlo puede provocar múltiples accidentes, ya que es una de las causas más frecuentes de colisiones. Esta infracción conlleva una multa de 200 euros y la pérdida de 4 puntos del carné de conducir.
- Mal uso de las luces largas: Aunque son útiles en carreteras mal iluminadas, su uso inadecuado puede deslumbrar a otros conductores, lo que resulta en una multa de 200 euros. Además, usar las ráfagas de luz de manera incorrecta también puede acarrear sanciones.
- Circular por el carril central o izquierdo sin necesidad: En autopistas y autovías, es fundamental utilizar el carril derecho para no obstaculizar la circulación. El uso inapropiado de carriles puede resultar en una multa de 200 euros.
- Entrar o salir de una rotonda incorrectamente: Se debe utilizar el carril exterior para entrar y salir de rotondas. Hacerlo de manera incorrecta puede causar accidentes y conllevar sanciones de hasta 500 euros y la pérdida de 6 puntos.
- Llevar la música a alto volumen: Cada ciudad tiene un límite de ruido, y excederlo puede resultar en multas que alcanzan los 3,000 euros. Además, la música alta puede distraer y disminuir la atención al volante.
Javier Bosch, consejero delegado de Cleverea, señala: “Por desgracia, son pocos los conductores que pueden asegurar que no tienen algún mal hábito al conducir. Al final, adquirimos costumbres, ya sea con el paso del tiempo o porque las hemos aprendido mal, que nos convierten en conductores molestos e incluso peligrosos para los demás. En Cleverea hemos querido hacer un repaso de las principales malas costumbres para tratar de prevenir imprudencias, accidentes y, por supuesto, multas”.