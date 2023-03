Sabías Que...

Cómo limpiar las patas del perro después de un paseo

¿A tu perro le encantan los charcos? Tanto si se ha levantado un día lluvioso, como si el parque está embarrado o las calles mojadas durante el otoño y el invierno, las patas del perro absorben toda la suciedad de la calzada y se la llevan de vuelta a casa.

¿Qué hacer para que no te pongan el suelo perdido después de cada paseo? En esta guía puedes consultar todas las claves acerca de cómo limpiar las patas del perro después de un paseo en invierno sin dañarlas, para que permanezcan siempre limpias y no te ensucien toda la casa. Aunque te adelantamos que puedes comprar el mejor limpiador para las patas de tu perro en Amazon, que es un bote en el que se introduce la pata y, al sacarla, no queda ni rastro de suciedad.

Cómo limpiar las patas del perro sin dañar las almohadillas

La limpieza de las patas de un perro es un proceso delicado porque no puede hacerse de cualquier manera ni con cualquier producto. Hay que prestar especial atención para evitar usar elementos que puedan dañar o irritar las almohadillas, porque les generará gran incomodidad e incluso puede provocarles una infección.

Con una toalla seca

La fórmula más apropiada para limpiar las patas del perro después de cada paseo depende de las condiciones del entorno. Por ejemplo, no es lo mismo tener que eliminar la suciedad tras un paseo por una calle mojada, que hacerlo tras haber pisado por barro y césped o haber paseado por un suelo seco. En este último caso, si has salido a pasear con tu perro y el suelo estaba seco, puedes hacer un pequeño mantenimiento a la vuelta simplemente con una toalla suave. Puedes coger cada una de las patas y, de manera delicada, sacudir el polvo de las almohadillas para eliminar los restos de suciedad.

Con toallitas para perros

Por otra parte, si tiene las almohadillas húmedas por haber paseado bajo la lluvia o haberse metido en un charco, la limpieza requiere algo más de dedicación. En este caso, puedes usar toallitas desinfectantes cuyo uso esté adaptado a las mascotas para eliminar los restos de suciedad incrustados en las patas y asegurarte de que no va a ir esparciendo hojas, barro o cualquier otro resto por la casa. Puedes comprar toallitas para perros con las que limpiar sus patas desde el enlace.

Con un limpiador para patas de perros

Otra opción es usar un limpiador específico para las patas del perro. Son botes que tienen una forma de vaso grande en los que el perro puede meter la pata. El funcionamiento es sencillo. Al introducir las almohadillas de la pata, puedes accionar el limpiador para que elimine la suciedad con agua. Además, al girar el sistema, también las seca de forma instantánea.

Mediante un baño

Es otra de las opciones. Bañar al perro por completo para eliminar la suciedad. Pero ojo, porque hay que evitar lavarle las patas después de cada paso con jabón. Aunque lo hagas con productos específicos para las mascotas, un contacto abusivo y continuado con el baño puede acabar resultando perjudicial para su piel. Por tanto, puedes lavar a fondo las patas alguna vez al mes, pero prescindir de esta técnica tras la vuelta de cada paseo.

Cada cuánto hay que limpiar las patas del perro

De manera general, al igual que es importante bañar a un perro para mantener su buena higiene y limpieza, hay que prestar atención a zonas que están más expuestas a la suciedad de forma habitual, como son las patas. Además de para evitar que pongan la casa perdida de restos de barro, tierra, hojas o cualquier otro resto, un buen mantenimiento de las patas es crucial para eliminar las bacterias que hayan podido coger durante el paseo. Las patas del perro están en contacto directo con el suelo de la calle y, por tanto, se exponen de manera continuada a la suciedad y a posibles bacterias.

Teniendo esto en cuenta, la periodicidad de la limpieza de las patas de un perro varía en función del método empleado. Un mantenimiento diario, con toallitas o una toalla seca, puede hacerse de forma habitual cada día, mientras que el baño debe dejarse para momentos puntuales, como una vez al mes.

