Cómo mejorar tu Internet convirtiendo las tomas de antena para el televisor en una red Ethernet

NOTICIA de de Javi Navarro

Ni routers ni repetidores. Si en tu casa tienes problemas para obtener una señal Wi-Fi fuerte y estable en todas las habitaciones, puedes mejorarla gracias a las viejas tomas de antena que tienes para sacar la señal de la televisión. Porque cuando tu router funciona bien y tu Internet no se ha caído, puede que el culpable no sea tu conexión, sino porque las paredes de tu casa o la distancia pueden interferir con la señal inalámbrica.

Sin embargo, hay una solución ingeniosa y accesible que evita realizar obras costosas: convertir las tomas de antena existentes en la casa en una red Ethernet. Esta alternativa —que no requiere la compra de nuevos routers o repetidores— permite optimizar la conexión a Internet evitando el uso exclusivo de Wi-Fi.

Cómo funciona el sistema: aprovechando los cables coaxiales

Las tomas de antena suelen estar interconectadas mediante un único cable coaxial, lo que puede transformarse en una autopista para llevar Internet a cualquier parte de tu hogar. Estos cables coaxiales pueden convertirse en una red Ethernet funcional porque si antes se utilizaban para transmitir datos antes de la era de la fibra óptica, son idóneos para su reutilización como conductores de datos.

Pasos para convertir tus tomas de antena en una red Ethernet

Para utilizar tu cableado coaxial y mejorar la conexión, sigue estos sencillos pasos:

1. Adquiere un adaptador coaxial-Ethernet: Puedes encontrar varios modelos en el mercado como:

– Comtrend G.hn Powerline 1200 Mbps

– ScreenBeam Moca 2.5

– goCoax Moca 2.5

Estos dispositivos suelen tener un precio entre 80 y 200 euros.

2. Conecta el adaptador cerca de tu router: Acopla el primer adaptador a la toma de antena cercana al router y conéctalo al router mediante un cable Ethernet.

3. Instala el segundo adaptador en la habitación deseada: En la habitación donde quieres mejorar la conexión, coloca el segundo adaptador en otra toma de antena. Asegúrate de que este modelo sea compatible con las tomas de España.

4. Conecta tu dispositivo al adaptador: En esta toma, podrás conectar un dispositivo directamente al adaptador y disfrutar de una conexión Ethernet robusta y veloz.

Los adaptadores coaxial-Ethernet, además, suelen funcionar con el sistema Plug&Play, lo que significa que, una vez conectados, están listos para operar sin complicaciones adicionales.

Ventajas de utilizar tomas de antena para red Ethernet

– Conexión más estable: Comparado con el Wi-Fi, las conexiones por cable ofrecen una menor pérdida de señal en distancias largas.

– Sencillez en la instalación: Este método no requiere hacer obras en casa ni cambiar el cableado existente.

– Uso eficiente de recursos: Aprovechas las instalaciones de antena ya existentes.

Siguiendo estos pasos, podrás potenciar tu red doméstica de manera económica y eficiente, sin necesidad de depender exclusivamente del Wi-Fi.