Cómo pagar 0 euros en la factura de la luz con la batería virtual si tienes placas solares

NOTICIA de de Jessica Pascual

Instalar placas solares en casa reduce enormemente la factura de la luz. Pero no la deja a 0 euros porque existen conceptos distintos al consumo energético y que las grandes comercializadoras no compensan, aunque una vivienda exporte kilovatios de más. Como consecuencia, aunque una vivienda exporte energía que no use más que suficiente para compensar todo el recibo, siempre va a tener que asumir un mínimo pago en la factura de entre 10 y 15 euros por todos los conceptos que no tienen que ver con el consumo. Pero eso era hasta ahora.

Este año han surgido nuevas comercializadoras que asumen el coste 0 absoluto de la factura de la electricidad gracias al uso de lo que han denominado baterías virtuales o huchas solares. ¿Y qué es esto de la batería virtual? Se trata de un monedero virtual, o wallet, que permite guardar el 100 % de los excedentes que se exportan para compensarlos y que así puedan recibir facturas mensuales de la luz por un importe de 0 euros. Lo mejor de todo es que, además de reducir la factura de un mes, los clientes pueden acumular los excedentes que generen para otros meses y reducir así también la factura en invierno, cuando hay menos horas de sol.

Cómo compensan los excedentes las grandes comercializadoras

Antes de adentrarnos en explicar el funcionamiento de las baterías virtuales, hay que tener claros algunos aspectos previos sobre el consumo y la factura de la luz al instalar placas solares.

Las placas solares, además de proporcionar una parte del suministro eléctrico de una vivienda, generan excedentes en algunas horas del día o cuando no hay consumo. Es decir, que las placas solares generan una determinada cantidad de energía que la vivienda no usa. ¿Qué ocurre con este excedente? Normalmente, los usuarios la compensan con la energía consumida de la red, esto es, cuando no hay sol, como por ejemplo cuando se consume energía por la noche.

Pero esta compensación solo se aplica respecto a la energía consumida y no respecto a otras partidas. Si te fijas en uno de los recibos de la luz, comprobarás que entre las diferentes partidas de gasto hay conceptos como energía, potencia, impuestos y otros. La compensación de los excedentes solo reduce el importe del gasto de la energía, pero no de los otros. Motivo por el que siempre hay un importe mínimo que se paga en todas las facturas, aunque una vivienda genere excedentes más que suficientes para compensar toda la factura.

Lo vemos con un ejemplo: Una vivienda con placas solares genera 20 kilovatios en los días de verano con más horas de sol. Esta vivienda usa tan solo 10 kilovatios de esos 20 kW generados y, además, gasta de la red otros 2 kilovatios por el consumo que realiza la vivienda en las horas en las que no hay sol y las placas no están en funcionamiento.

En las grandes comercializadores, esos 10 kilovatios que le sobran a una vivienda se los compensa en la factura de la luz (solo si está conectado a la red). Esos 10 kilovatios las grandes compañías los compensan a un precio cerrado, que suele ser inferior al precio medio del kilovatio que el cliente paga a la empresa por cada kilovatio consumido.

Además, todos los excedentes solo se compensan dentro del mes de la factura. No se acumulan, el contador de excedentes se pone a cero cada vez que empieza un mes.

Nuevas comercializadoras con batería virtual

Sin embargo, esta tendencia es la que pretenden cambiar algunas empresas que presentan un modelo centrado en las baterías virtuales. ¿Y qué es lo que hacen? Permiten acumular la totalidad de los excedentes en un monedero virtual a lo largo del tiempo, independientemente del mes que se trate. El monedero guardará los excedentes en euros si sobran tras compensar la totalidad de la factura, no en kilovatios.

Vemos las principales diferencias con este mismo ejemplo: Para empezar, estas nuevas compañías no pagan el kilovatio a precio cerrado, sino que se paga en función de la media del precio del kilovatio de cada periodo de facturación. Este hecho supone ya una condición más ventajosa, puesto que el cliente acumula más en su wallet o hucha solar cuando el precio del kilovatio esté alto.

En el caso de una vivienda que genere de excedente 10 kilovatios, estos se acumulan en la batería virtual en euros tras compensarse al precio del mes. Si un hogar acumula excedentes durante un mes que le permiten reducir a cero la factura y, aun así, le sobra energía, el precio por esos kilovatios sobrantes se guarda en este monedero virtual, para que el cliente pueda usarlos para compensar la factura de otros meses. Es decir, que si acumulas 40 euros un mes, otros 50 al siguiente y 30 en otro, el wallet acumularía 120 euros en la batería virtual para seguir compensando y reduciendo la factura durante los meses siguientes.

Esto es una gran ventaja, puesto que permite acumular muchos excedentes en la batería virtual en los meses de mayor radiación solar para luego consumirlos en los meses de invierno, con menos horas de sol.

Empresas con las que puedes conseguir facturas a 0 euros

Algunas de estas empresas son Helios, Próxima Energía y Lidera Energía. El funcionamiento de estas es similar a las de las grandes comercializadoras, pero con la diferencia de que en estos casos sí es posible llevar la factura a cero euros. Los beneficios de estas comercializadoras vienen de una comisión fija que cobran cada mes por sus servicios. En el caso de contratar estas baterías virtuales, se cobra una segunda comisión que también se compensa con los excedentes que se vierten a la red y dan lugar a facturas de 0 euros, siempre y cuando se genere más excedente que consumo.

Requisitos para contratar los productos en estas empresas

Con respecto a los requisitos, un cliente con placas solares no puede contratar de manera inmediata el servicio de la batería virtual en estas compañías. Debe solicitar al Servicio de Industria y Energía de la Delegación Provincial de cada Comunidad Autónoma para que apruebe el Certificado de Instalación Eléctrica (CIE), tras la instalación de las placas solares. Este trámite, dependiendo de cada comunidad, puede tardar en validarse entre tres meses y hasta un año, periodo durante el que no se podrá beneficiar de la contratación en una de estas comercializadoras de las denominadas baterías virtuales.

