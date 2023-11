Vivienda

Hogar y Consumidores

Mayor ahorro y eficiencia, los 2 grandes beneficios de poner baterías para el autoconsumo

NOTICIA de de Jessica Pascual

Poner una batería para el autoconsumo en combinación con las placas solares en casa proporciona una mayor eficiencia energética, independencia y ahorro cada mes. Se trata de una alternativa que permite rentabilizar al máximo la producción de la energía de las placas y evitar el desperdicio de la energía sobrante para usarlo cuando no hay luz natural.

Es una inversión adicional a lo que cuesta poner placas solares, pero con la que ganar independencia de la red energética, un mayor ahorro y gestión de la distribución de la energía de autoconsumo producida por las placas.

Cómo funciona una batería para el autoconsumo

Las baterías son una de las grandes alternativas que permiten evitar que la energía que producen las placas solares en casa y que no se usa, se pierda. Es decir, que sirven para almacenar la cantidad de producción de energía que no se gasta durante el día en una vivienda. Sin estas baterías, esta energía sobrante se pierde, lo que no permite que los usuarios saquen el máximo partido a sus instalaciones solares.

Por ello, una de las grandes ventajas asociadas al uso combinado de baterías con placas solares es que los usuarios pueden guardar la energía que no usen en un día concreto para aprovecharla en otro momento, como por ejemplo, durante la noche, cuando las placas no producen, pero en la vivienda sí se consume.

Las baterías para el autoconsumo permiten un mayor ahorro en la factura

Al poder almacenar la energía sobrante durante el día y usarla por la noche o en otros momentos en los que no hay luz natural y las placas no producen, la gran ventaja de este tipo de sistemas es que permiten un mayor ahorro. La comercializadora de energía EDP explica que la combinación las baterías para el autoconsumo junto con un sistema de placas fotovoltaicas en los hogares permite optimizar al máximo el ahorro en la instalación solar. ¿Pero, cuánto se ahorra? Puedes consultar como puedes pagar 0 euros en la factura de la luz con la batería virtual si tienes placas solares.

Por otra parte, en el caso específico de esta comercializadora de energía, los cálculos de ahorro de usar estos dos elementos combinados son los siguientes, según detallan:

Una instalación de placas media de 4,1 kWp genera alrededor de 5.600 kWh/año (kilovatios hora / año) de energía. De esta cantidad, el 50 % se usa en el autoconsumo, pero la otra mitad se vierte a la red.

En el caso de que se le incorporase una batería a este sistema por una capacidad de 5 kWh, la casa en cuestión podría alcanzar una independencia de la energía de la red del 90 %. Lo que, en euros, supondría un ahorro de más de 1.400 euros al año, según explican desde la propia compañía.

Un ahorro que es especialmente interesante en países como España, dado que, es el país con más radiación solar de Europa. Por lo que apostar por baterías que almacenen toda la energía producida es la solución más eficaz para garantizar el ahorro en el consumo energético y la factura de la luz, detalla Gabriel Nebreda, director de EDP.

Menor dependencia energética y mayor eficiencia

Otro de los beneficios de este uso combinado de placas son batería es que permite una mayor autoeficiencia energética. ¿El motivo? Se reduce la dependencia de la red eléctrica y, como consecuencia, se minimizan los riesgos de variación de precios y subida de la factura de la luz.

Porque la posibilidad de aumentar la producción de energía y distribuirla para que se adapte a los hábitos y rutinas de cada vivienda permite ganar independencia de la red energética y evitar fluctuaciones en el precio de la luz.

Además, España es un país que tiene capacidad solar suficiente como para reducir su nivel de dependencia energética. Por lo que el uso de placas combinado con batería se posiciona como uno de los mejores métodos para potenciar el autoconsumo y minimizar la dependencia.

Ayudas para poner batería

De manera adicional a todos lo detallado, apostar por instalar este tipo de sistemas complementarios en las viviendas, tiene incentivos económicos. En concreto, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia ofrece a los hogares que las instalen una posibilidad de ahorro de hasta el 70 % en el precio de la instalación. Como consecuencia, la inversión se amortiza mucho antes.

EDP y Huawei van a instalar baterías inteligentes en los hogares

La compañía energética EDP ha firmado un acuerdo con la empresa tecnológica Huawei para comercializar e instalar baterías inteligentes para uso doméstico. Una apuesta para potenciar las soluciones solares de autoconsumo en combinación con las instalaciones de plazas solares.

Las baterías que proporciona la empresa, Huawei Luna, están específicamente diseñadas para el uso doméstico y su gran característica es que tienen una gran eficiencia y prestaciones. Proporcionan, según detallan, una profundidad de descarga del 100 %, con lo que se posicionan en la mejor franja de rentabilidad.

