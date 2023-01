Vivienda

Los 6 aspectos básicos para saber si me interesa poner placas solares en casa

¿Invertir en placas solares para casa es siempre una buena decisión? Aunque este tipo de energía renovable permite un ahorro considerable en la factura de electricidad, sobre todo en los meses de verano cuando hay más horas de sol, no siempre es tan rentable.

Por ello, antes de decidirte por instalar placas solares en una casa es recomendable tener en cuenta determinados aspectos para valorar si esta apuesta energética puede ofrecerte una buena rentabilidad y beneficio.



1. ¿Tienes electrodomésticos eficientes?

¿Cómo son los electrodomésticos que tienes en casa? ¿Nuevos o antiguos? Los productos más nuevos suelen tener una clasificación energética alta, que significa que son de bajo consumo, mientras que los más antiguos suponen un mayor gasto en la factura.

Este dato es fundamental antes de plantear la instalación de placas solares en casa. Lo ideal es sustituir antes todos los aparatos viejos por otros nuevos que consuman menos. De esta manera, la inversión en las placas solares va a permitirte obtener antes beneficios al tener un consumo generalizado del hogar más bajo.

Para que te hagas una idea, puedes consultar algunos ejemplos de cuánto se tarda en amortizar las placas solares con datos de consumo de distintos perfiles de viviendas, tomando como referencia una mayor presencia de dispositivos eficientes.

Si quieres saber cuáles son las diferencias de consumo entre un aparato con una clasificación energética baja y otra alta, en esta otra información puedes consultar una calculadora para saber cuánto gasta un electrodoméstico por hora.

2. ¿La vivienda tiene un buen aislamiento?

Un buen aislamiento de la vivienda es otro de los aspectos fundamentales a tener en cuenta antes de plantear la posibilidad de instalar placas. ¿El motivo? No sirve de nada invertir en un sistema que puede abaratar la factura de la luz si el calor en invierno o el fresquito en verano van a escaparse por los huecos de las puertas y ventanas. Es una inversión previa a la instalación de las placas que sirve como complemento para que el ahorro en un futuro sea mayor.

En cuanto al tipo de aislamiento, hay muchos métodos distintos para hacerlo, así como en una amplia horquilla de precios. Desde elementos cotidianos y baratos que puedes instalar de forma fácil, como los burletes para puertas y ventanas, hasta otros más completos, como el sistema de aislamiento SATE o el aislamiento con XPS, entre otros.

3. ¿En qué zona de España está la casa?

Aunque España es una país que se caracteriza por tener mucha luz durante el día y ver el sol de forma habitual, esto no siempre es así. Sobre todo, en determinadas provincias.

Por ello, la instalación de placas solares es una de las mejores alternativas para ahorrar en determinados lugares de costa del sur y del este, donde hay una mayor cantidad de horas de sol al día incluido durante el invierno.

Mientras que quizá no es la mejor opción en zonas del norte de la península, como Galicia o País Vasco, donde el clima habitual es lluvioso y más bien encapotado. Aunque sí es habitual ver el sol, aparece con menos frecuencia y, por tanto, las placas solares no son tan efectivas como en otras zonas de España más secas y con mayor luz solar diaria.

4. ¿Cuáles son los hábitos de consumo?

Los hábitos de consumo de energía de cada una de las viviendas es otro de los aspectos a tener en cuenta antes de hacer la inversión en placas solares. Este sistema renovable es perfecto y muy rentable siempre que el mayor pico de consumo de electricidad se realice durante las horas centrales de más luz en el día. Por ello en verano es cuando más rentabilidad ofrecen. Mientras que, cuando se va el sol, no producen energía ni permiten ningún ahorro.

En otras palabras, si los hábitos de consumo de un hogar se producen principalmente en las horas en las que no hay luz, ya sea muy pronto por la mañana o por la tarde noche, la inversión en placas no merece la pena. A no ser que recurras a otros servicios complementarios como las baterías virtuales que permiten guardar la energía producida para usarla en otro momento.

5. ¿Qué espacio hay en el tejado para poner las placas?

¿Vives en un bloque de pisos o en un chalet? La ubicación de las placas solares en el tejado, así como la orientación de la vivienda son dos aspectos clave para sacarle el máximo partido a esta inversión.

Por ello, antes de decidir de forma libre si quieres apostar por este tipo de energía renovable, una de las preguntas que hay que hacerse es el hueco disponible en el tejado para instalar placas, sobre todo en el caso de vivir en un bloque de pisos y si la orientación de la vivienda es buena para amortizar la inversión.

Para responder a estas preguntas nada mejor que consultar con un experto que pueda indicarte las distintas opciones disponibles, así como la rentabilidad de cada una de ellas.

6. Capacidad para afrontar la inversión inicial

Por último, pero no menos importante, elaborar un presupuesto es crucial antes de tomar una decisión. La inversión en placas solares supone una partida de gasto elevada que, aunque se financie, afecta directamente al bolsillo y a la economía del hogar.

Por ello, además de pedir presupuestos a las diferentes empresas que te resulten atractivas, lo recomendable es hacer cuentas para saber cómo puede afectar afrontar este tipo de inversión en cada una de las situaciones económicas de los hogares. Para evitar situaciones de sobreendeudamiento o peor, acabar metido en una lista de morosos.

