Las 17 preguntas más habituales sobre la instalación de placas solares en casa y sus respuestas

NOTICIA de Jessica Pascual

¿Estás pensando en instalar placas solares? Si te gustaría pasarte al autoconsumo para ahorrar en la factura de la luz, seguro que te han surgido mil y una dudas. ¿Cuántas placas necesito poner en mi casa? ¿Qué tipo de panel es mejor? ¿La orientación de mi casa es buena para las placas? ¿Qué ocurre si a mi tejado le da sombra parte del día? A continuación puedes conocer la respuesta a estas y otras preguntas frecuentes de los usuarios antes de instalar placas solares.

Desde el Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid han elaborado una guía completa con toda la información básica que deben conocer los particulares que estén pensando en instalar placas solares antes de dar el paso.

¿Qué dimensiones tiene un panel fotovoltaico y cuántas unidades sería necesario instalar?

Un panel suele medir en torno a unos 2 metros cuadrados (2 x 1) y pesa alrededor de unos 20 o 25 kg. Para saber cuántas placas serían necesarias, se debe conocer el consumo del edificio, en el caso de una instalación comunitaria o de la vivienda en instalaciones privativas. De manera que, el número de placas es igual al consumo expresado en kilovatios hora, dividido por la potencia de la placa, que se expresa también en kilovatios hora.

¿Cuántos kilovatios hora produce un panel solar?

Las potencias varían en función del tipo de panel, aunque oscilan entre los 250 vatios (w) y 550 w. Suponiendo que un panel de 450 w ha recibido durante un día 5 horas de sol directo, el cálculo sería el siguiente: 450 vatios x 5 horas de sol al día = 2.250 vatios o 2,25 kilovatios hora al día.

¿Qué orientación deben tener los paneles para una mayor eficiencia?

Es aconsejable orientar los paneles hacia el sur y con una inclinación entre 10° y 30°, pero esto no va a ser siempre posible, con lo que se debería aproximarse lo máximo posible a estas condiciones de instalación. En la colocación de paneles verticales no se deberían orientar al norte, puesto que el aporte energético será prácticamente nulo.

¿Qué opciones de autoconsumo están permitidas?

Actualmente, se permite el autoconsumo con excedentes o sin excedentes, es decir, que la energía sobrante se pueda verter a la red o no. Para evitar ceder a la red la energía no consumida se deben poner unos sistemas antivertido, para lo cual conviene montar baterías para aprovechar esa energía sobrante.

Dentro del autoconsumo con excedentes, estarán las opciones de con compensación o sin compensación. El primer caso se da en instalaciones de menos de 100 kilovatios (kW) en los que la suministradora pondrá un precio a la energía vertida y en la siguiente factura lo descontará del consumo realizado. En los casos de instalaciones de más de 100 kW no se compensará la energía vertida, sino que en su lugar se comprará directamente. Para ello, el particular titular de la instalación deberá darse de alta como vendedor de energía.

Si se vierte suficiente energía a la red, ¿puede salir gratis la factura eléctrica?

No, nunca se va a conseguir una factura de 0 euros ni mucho menos negativa, puesto que se compensarán los kW consumidos pero nunca los términos de peaje ni otros gastos fijos.

¿Un particular se puede desenganchar de la red y funcionar solo con la instalación fotovoltaica?

Aunque existe la posibilidad técnica, que sería una instalación tipo isla, realmente no se puede, puesto que en horario nocturno o durante el día con condiciones climatológicas adversas no se tendría el aporte solar de energía necesario y se necesitará consumir energía de la red.

¿Conviene poner más placas de las necesarias?

No es conveniente porque si se produce más energía de la que se consume y de la que se puede compensar, esta se vierte a la red sin ninguna compensación, esto es, se entrega gratis a la suministradora.

¿Cómo afectan las sombras a la producción de energía?

Según la tecnología y la forma de conexionado, la instalación será más o menos eficiente. Se deben conectar las placas mediante strings en bloques e incluso individualmente para que si una placa deja de funcionar porque le afecte una sombra, las otras funcionen perfectamente. Existen placas en las que en caso de sombra solo se ven afectadas una parte de las celdas, pero las otras no. También hay placas con células partidas que en caso de sombra permite que una parte de la célula funcione y la otra no. Esta tecnología, aunque mejora la eficiencia, es más cara y podría no compensar, por lo que recomendamos solicitar varios presupuestos con las diferentes opciones y luego elegir.

¿Conviene instalar baterías para mejorar el rendimiento de la instalación?

Este es un tema que se tiene que analizar con detalle, puesto que aunque todavía son muy caras con el paso del tiempo van mejorando tanto a nivel de eficiencia como de precios, por lo que es cuestión de comparar.

¿Cómo funciona realmente el tema de la compensación?

La energía que produce la instalación cuando hay radiación solar se vierte directamente al consumidor que utiliza la que en ese momento necesita. El excedente de producción que no se usa en ese momento se cede a la red (a la comercializadora). A final de mes, la distribuidora realiza la lectura del contador bidireccional y comunica a la comercializadora la energía que se ha vertido a la red para que esta compense esa energía y aplique los descuentos correspondientes en las facturas.

¿Cómo funcionan las baterías virtuales?

Por ahora las baterías acumuladoras son bastante caras y no resulta interesante su instalación, y si se opta por la compensación de excedentes puede darse el caso de verter a la red mayor energía de la que se consume, con lo que ese exceso se estaría cediendo gratis a la red. Como solución a estos problemas aparecen las llamadas baterías virtuales, y para explicar su funcionamiento deberemos tener en cuenta dos aspectos:

La mayor parte de las instalaciones de autoconsumo solar tienen excedentes que se suelen concentrar en los meses de verano y horas centrales del día.

Según el artículo 14.3 del Real Decreto 244/2019, la compensación simplificada se limita al valor económico de la energía que se consuma durante el mes.

Para evitar esos excedentes no compensados han surgido gestores energéticos que ofrecen baterías virtuales, siempre y cuando se contrate con ellos el suministro de electricidad. Estas baterías actúan como una hucha que permite guardar el importe en euros de esos excedentes de energía que la normativa impide compensar en la misma factura en la que se generaron y aplicarlos en forma de descuento, tanto en la misma factura, como en posteriores de otros meses o incluso en otros suministros del mismo titular.

Se pueden vincular a la batería virtual todos los puntos de suministro de un mismo titular, siempre y cuando por lo menos en el suministro principal exista una instalación fotovoltaica que vierta excedentes a la red. En todos los puntos se podrá aplicar el descuento correspondiente. Mientras que los suministros con paneles solares contribuirán a cargar la batería cuando sobren excedentes y también la descargarán para disminuir las facturas, los suministros sin paneles descargarán la batería y obtendrán importantes descuentos.

¿Qué información y ubicaciones estratégicas se deben conocer para proyectar la instalación fotovoltaica?

Para poder diseñar la instalación correctamente se deberían conocer por lo menos los siguientes datos:

Ubicación de la sala de contadores de áreas comunes y de las viviendas.

Ubicación de la acometida.

Conexión wifi en la sala principal.

Accesos al tejado o terraza, para los instaladores como los materiales.

Patinillo o accesos entre el tejado/terraza y la zona donde se instalará el inversor.

Tipo de cubierta donde instalar los paneles (plana o inclinada).

¿Es necesario cambiar de comercializadora para poder acogerse al autoconsumo?

No es necesario. Cada unidad de autoconsumo puede permanecer con la comercializadora que tenga actualmente y con el tipo de tarifa, libre o PVPC, aunque en el primer caso el precio para la compensación lo determina la comercializadora y en la tarifa regulada el valor está fijado.

¿Qué mantenimiento necesitan estas instalaciones?

Ante posibles fallos, para un correcto funcionamiento de las instalaciones, además de las revisiones, hay que tener presente lo siguiente:

Es recomendable realizar mantenimiento preventivo una vez al año.

El mantenimiento de las placas consiste en limpiar los paneles solares, eliminando las partículas que afecten a su funcionamiento o causen incrementos de temperatura.

Verificar la potencia instalada.

Revisar las condiciones de los módulos.

Comprobar el estado de las conexiones.

Supervisar las estructuras de apoyo

¿Es necesario asegurar la instalación fotovoltaica?

Aunque la instalación se encuentra en una zona con ocupación nula, siempre puede suceder un imprevisto y para estar cubiertos ante cualquier incidencia que pueda producirse es recomendable contratar un seguro específico o ampliar el existente para que incluya esta instalación de la vivienda en su cobertura. Al ser un tema relativamente nuevo, las aseguradoras todavía no lo tienen directamente en sus pólizas, pero según vayan proliferando este tipo de instalaciones, las compañías aseguradoras las irán incluyendo directamente en sus pólizas.

¿Qué diferencia hay si la instalación es mayor de 15 kW o es menor?

La diferencia está en que si la instalación es mayor de 15 kW se debe pedir un permiso de acceso y conexión a la red, mientras que si es menor no hace falta, por lo que se reduce la documentación a aportar.

¿Qué pasos se deben seguir desde el momento en el que se acepta el presupuesto?

Suponiendo que la instalación sea menor de 15 kW:

Se debe realizar un proyecto o memoria de la instalación, que normalmente realiza la empresa instaladora.

Las instalaciones menores de 10 kW no necesitan proyecto, basta con una memoria técnica.

Hay que solicitar los permisos necesarios y la licencia de obras.

Tramitar ante el Ayuntamiento el permiso de obras.

Liquidar ICIO y tasas.

En este momento ya se puede solicitarse la ayuda a la inversión para el autoconsumo.

El instalador puede solicitar también en este momento a la distribuidora el CAU de la instalación.

Y, por último, se puede comenzar la ejecución de las obras. Indicar, no obstante, que este orden suele verse afectado.

Una vez hecha la instalación se procederá a su legalización, para lo cual el instalador tramita el CIE ante la Comunidad Autónoma y aporta una copia al consumidor.

