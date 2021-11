Cómo pedir la formación bonificada de la Fundación Tripartita

Trabajos

NOTICIA de Jessica Pascual

Cuando llevas mucho tiempo trabajando en la misma empresa es posible que llegues a desconectar de los avances profesionales en tu sector. Para evitar esto, resulta fundamental no dejar de formarnos nunca. Éste es el objetivo que persigue la antigua Fundación Tripartita, ahora denominada FUNDAE. Para ello, trabaja la famosa formación bonificada. A continuación te contamos más sobre esto.

Cómo funciona la Fundación Tripartita

Se trata de una fundación pública estatal que se encarga de fomentar y gestionar las políticas públicas en todo lo relativo a la Formación Profesional en el sector laboral. Ahora conocida como FUNDAE, la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo está formada por organizaciones sindicales (CCOO, UGT y CIG), empresariales (CEOE y CEPYME), las comunidades autónomas y la Administración General del Estado.

Su financiación proviene de la recaudación de la cuota finalista de formación profesional que pagan las empresas y los trabajadores a la Seguridad Social. Además, a estos recursos se suman otros procedentes del Fondo Social Europeo. Con todos ellos, la Fundación Tripartita persigue el objetivo de mantener actualizada la formación de los trabajadores a lo largo de toda su vida laboral. Así, los profesionales se mantienen en continuo estado de reciclaje y las compañías pueden disfrutar de las ventajas que esto supone.

Funciones

Las funciones de esta fundación están recogidas en el Real Decreto 395/2007 del 23 de marzo y más concretamente en su artículo 34. Entre ellas podemos destacar las siguientes:

Fomentar la formación para el empleo entre las empresas y sus trabajadores.

Colaborar con el Servicio Público de Empleo Estatal en materia de formación.

Asesorar a las Pymes para acceder a la formación profesional para el empleo.

Apoyar al SEPE elaborando estadísticas de formación y gestionando el Registro estatal de centros de formación.

Participar en foros relacionados con la formación profesional para el empleo.

A estas tareas se pueden sumar otras de características similares.

¿Qué es la formación bonificada?

La Fundación Tripartita permite a las empresas realizar formación bonificada, pero ¿qué significa esto exactamente? Para que te hagas una idea, todas las organizaciones disponen de una cantidad de dinero determinada en formato de “crédito formativo”. Esta cantidad proviene de la cuota de formación profesional que las compañías pagan a la Seguridad Social y la manera de usarlo es dando cursos a los empleados con descuentos que pueden llegar hasta el 100%.

¿Cómo funciona?

El sistema es muy sencillo y constará de los siguientes pasos:

La compañía dispone de créditos formativos y decide invertirlos en una determinada formación para sus empleados.

Se pone en contacto con la Fundación Tripartita (actual FUNDAE) y realiza los trámites necesarios.

Abona el precio de la formación.

Recupera el dinero invertido (todo o al menos gran parte) mediante una bonificación en los seguros sociales.

¿Quién puede acceder a ella?

Cualquier trabajador que esté dado de alta en el Régimen General de la Seguridad Social podrá acceder a la formación subvencionada de la Fundación Tripartita. Eso sí, para poder disfrutar de ella, su empresa tendrá que cumplir con los requisitos establecidos. Además, tendrá que justificarse que la formación tiene que ver con el puesto de trabajo del solicitante, así como con la actividad profesional de su compañía.

Por otra parte, cabe puntualizar que los trabajadores autónomos no podrán acogerse a la bonificación.

Empresas organizadoras

Es importante tener claro que la Fundación Tripartita no imparte ningún curso de formación. Así, si bien desde ésta se fomenta este tipo de actividades, en ningún momento se organizan en primera persona, sino que este papel es asumido por otras organizadoras.

En muchos casos las compañías que reciben la formación son las mismas desde las que se imparte. Sin embargo, en otras ocasiones la formación se da en una entidad externa. Si esto es así, la organización que imparte la formación ha de ser acreditada por la Fundación Tripartita o estar inscrita en su registro de entidades. Además, éstas han de cumplir con las siguientes obligaciones:

Realizar un seguimiento, control y evaluación de la formación que garantice un desarrollo satisfactorio.

Adaptar la formación a las necesidades de la empresa.

Informar a las compañías de todo lo que implica esta formación.

Entregar a la compañía toda la documentación necesaria para realizar los trámites de la formación bonificada.

Someterse a procesos de seguimiento y control.

Con el cumplimiento de todas estas pautas, se garantiza que la empresa organizadora de la formación cumplirá con unos requisitos básicos de excelencia.

Requisitos

Como decíamos anteriormente, para poder acceder a esta formación de la Fundación Tripartita, tu organización ha de cumplir con toda una serie de requisitos. Estos son los siguientes:

Los centros de trabajo han de estar en el territorio estatal.

Todos los trabajadores deben cotizar a la Seguridad Social por la contingencia de Formación Profesional.

La compañía tendrá que estar dada de alta en el Registro Mercantil durante todo el tiempo que dure el curso.

También deberá estar al corriente en sus pagos con Hacienda y la Seguridad Social.

Tendrá que informar a la Representación legal de los trabajadores de la realización de un curso de formación bonificada.

Comunicar a la FUNDAE el inicio y fin de la formación a través de su aplicación web.

Confirmar que se ha realizado una evaluación de la formación.

Asegurar la calidad de la formación, así como la gratuidad para sus empleados.

Pagar los estudios en primera instancia.

Aceptar someterse a la comprobación, seguimiento y control necesarios que establezcan las Administraciones Públicas competentes.

Cómo bonificar los cursos

Los trámites para bonificar los estudios de la Fundación Tripartita son sencillos:

1. Escoger un curso que se adapte a las necesidades de los trabajadores.

2. Calcular el crédito formativo disponible de la empresa.

3. Contar con el certificado digital de la compañía. Esto es así porque para poder optar a la bonificación, la empresa tendrá que realizar todos los trámites de forma telemática.

4. Darse de alta en la aplicación web de la FUNDAE. Las compañías tendrán que acceder desde el perfil de “Bonificada” o “Grupo de empresas”.

5. Enviar a la Representación Legal de los Trabajadores toda la información sobre el curso elegido (denominación, descripción, calendario, medios, lugar, etc.).

6. Comunicar el comienzo y el fin del curso.

7. Tramitar la bonificación. Esto podrá hacerse a partir de haber comunicado la finalización de la formación en la aplicación web y hasta la presentación del boletín de diciembre del año en curso.

Es importante que se siga este orden de forma estricta para poder acceder a la bonificación. En todo caso, si crees que te puede llegar a resultar difícil realizar todos los trámites, sopesa la opción de delegarlos en manos de una empresa externa.

Crédito formativo

Ahora que ya conoces el funcionamiento de la Fundación Tripartita y las enseñanzas de esta formación, conviene analizar el término técnico de “Crédito formativo”. Como decíamos anteriormente, éste es una cantidad de dinero que tienen todas las corporaciones disponibles para gastar en formación profesional para sus empleados. Además, en caso de no usarse, se pierde, por lo que resulta interesante conocer cuánto capital tiene tu compañía para poder invertirlo en formación para tus empleados.

Cálculo

Para obtener el crédito formativo tendremos que tener en cuenta dos factores:

La cuota de formación profesional que haya ingresado el año antes por los trabajadores.

El número de empleados de la compañía, ya que el porcentaje de bonificación variará en función de esto. Así, el pasado 2018, por ejemplo, estos eran los siguientes:

De 1 a 9 empleados: 100%

De 10 a 49 empleados: 75%

De 50 a 249 empleados: 60%

De más de 250 empleados: el 50%

Así, podríamos decir que la fórmula para hallar el crédito formativo es igual a la cuota de formación profesional multiplicada por el porcentaje que depende de él. Veamos un ejemplo:

Una empresa tiene 37 trabajadores y ha cotizado 2.800€ en concepto de Formación Profesional por ellos. Habrá que multiplicar los 2.800€ por 0,75, que es el porcentaje de bonificación que le corresponde por número de empleados. El resultado será 2.100€, que será el crédito formativo que le corresponderá para ese año.

Plazos

Existen unos plazos para usar el dinero formativo. Hasta hace poco tiempo, éste iba desde enero hasta diciembre del año en curso. Sin embargo, esto ha cambiado recientemente para las empresas de hasta 50 trabajadores. A partir de ahora, todas ellas pueden guardar su crédito para el año o dos años siguientes, siempre y cuando lo comuniquen en la aplicación de FUNDAE antes del 30 de junio. Eso sí, todas aquellas que no lo pidan en plazo, lo perderán no utilizado antes del 31 de diciembre de ese año.

Preguntas frecuentes

Sabemos que la formación bonificada es un tema complejo. Por ello, a continuación os respondemos a algunas de las preguntas que más nos hacemos:

¿Hay un crédito para formación mínimo? Así es, todas las corporaciones tienen como mínimo uno de 420€ para gastar en formación, independientemente del resto de factores.

¿Es necesario que todos los trabajadores estén de acuerdo en realizar formación bonificada? Depende de si la compañía tiene un Representante Legal de los Trabajadores. Si es así, sí deberá haber un acuerdo general para poder iniciar un proceso formativo. De lo contrario, bastará con que la empresa informe a sus trabajadores de su participación en una actividad formativa a través de FUNDAE.

¿Se puede usar el dinero formativo como se quiera? Sí, siempre que se respeten los módulos económicos máximos por participante y hora de formación.

Teléfono

Si todavía tienes alguna duda sobre el funcionamiento de la Fundación Tripartita o la formación bonificada, puedes ponerte en contacto con ellos para que resuelvan tus dudas. Para ello, puedes acudir a sus oficinas o escribir un correo electrónico a través de su página web.

Sin embargo, probablemente la opción más cómoda sea llamar por teléfono para hablar con un técnico especializado. Si eso es lo que quieres, puedes marcar el 91 119 54 30 para hablar con el Departamento de Atención al Cliente.

Asimismo, la Fundación Tripartita publica en su página web oficial los teléfonos de todos sus centros territoriales. Así pues, si quieres contactar con alguno en concreto puedes buscar su número en la página de la FUNDAE.

