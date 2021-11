Trabajos

Buscar trabajo

Requisitos y documentación para trabajar en Europa

NOTICIA de de Jessica Pascual

Ante la falta de oportunidades laborales, muchos profesionales españoles deciden probar suerte y lanzarse a la aventura de irse a trabajar por Europa. Si es tu caso, este el momento de recopilar toda la información antes de emprender el viaje, evitando así posibles contratiempos una vez te encuentres en tu destino. Por ello, te ayudamos a saber qué se necesita para trabajar en Europa.

Requisitos

Los requisitos para trabajar en Europa variarán dependiendo de si eres o no ciudadano de la Unión Europea. En caso afirmativo, puedes beneficiarte del principio de libre circulación y residencia de trabajadores. Por tanto, debes disponer de un visado para trabajar en cualquier país de Europa.

Sin embargo, si tu país de origen no pertenece a la UE, debes obtener un permiso de residencia y un permiso de trabajo europeo como si fueras extranjero, cuyas condiciones serán diferentes teniendo en cuenta el destino elegido al que emigres.

Permiso de trabajo para españoles

Por regla general, todos los ciudadanos de la Unión Europea, Islandia, Liechtenstein y Noruega pueden trabajar sin permiso de trabajo en otro país que pertenezca a la UE. Además, los trabajadores autónomos tampoco necesitan esta documentación para desarrollar su actividad dentro de la UE.

Así, puedes encontrar trabajo en Europa para españoles por pertenecer a la Unión Europea.

¿Y si no soy europeo?

Por el contrario, si perteneces a un país no europeo y quieres mudarte a un destino de Europa durante un periodo superior a los tres meses, es necesario que solicites, varias semanas antes, la tarjeta de residencia de Larga Duración UE o tarjeta permanente.

Este será el primer paso antes de obtener el posterior permiso que te permitirá poder desarrollar tu trabajo en Europa. Para ambos trámites, suele ser necesario que demuestres que dispones de solvencia económica y una cobertura o seguro de salud en vigor ante el surgimiento de posibles enfermedades durante tu estancia.

Documentación y reconocimiento de títulos

Otro trámite imprescindible a la hora de trabajar en Europa es el reconocimiento de tus títulos académicos. Generalmente, si has estudiado en Europa, no tendrás problemas para que te reconozcan tu formación en otro país europeo, puesto que existe un sistema general de reconocimiento de títulos para la mayoría de las ramas profesionales.

Sin embargo, puede darse el caso de que las autoridades del país al que te dirijas detecten diferencias relevantes entre tu formación académica y la del país escogido. En esta situación, es posible que tengas que realizar un curso de adaptación de títulos o una prueba de aptitudes para conseguir la homologación.

Este reconocimiento burocrático puede prolongarse de tres a seis meses. Aún así, durante este periodo, no podrán reclamarte que abandones el país, siempre y cuando puedas demostrar que permaneces en búsqueda activa de empleo, mediante entrevistas de trabajo o pruebas de selección específicas.

Y si estás en algún país europeo debes saber que todos los ciudadanos europeos están obligados a contar con una tarjeta sanitaria que cubra su asistencia médica en caso de emergencia para estancias temporales. Lo más recomendable es que te informes bien sobre este documento, puesto que los ciudadanos de países que no pertenecen a la UE no pueden usarla para ser atendidos en centros hospitalarios de determinados países, como por ejemplo, de Dinamarca.

Requisitos y documentación para trabajar en Europa was last modified: by

Si quieres leer más noticias como Requisitos y documentación para trabajar en Europa, te recomendamos que entres en la categoría de Buscar trabajo.