Préstamos y Créditos ¿Cómo puedo calcular un préstamo?

Por algún imprevisto o necesidad, en muchas ocasiones necesitamos solicitar un préstamo y al hacerlo tenemos dudas sobre qué compañía es la de mayor confianza y cómo se calcula exactamente. Ahora puedes saberlo de forma sencilla desde casa con información y calculadora que podemos obtener en internet.

No olvides planificarte correctamente para hacer frente a los pagos de tu préstamo. Normalmente podrás devolverlo en un amplio plazo que va desde el año y hasta los 96 meses.

Pasos y herramientas para calcular un préstamo

No hay que alarmarse por pedir un préstamo, pues es una situación bastante frecuente y prácticamente todos hemos de solicitarlo en algún momento de nuestra vida, al igual que hacemos pidiendo una hipoteca o financiando el pago de un vehículo. Hoy en día no es nada complicado calcular un préstamo desde la comodidad del hogar. Solo debemos seguir tres sencillos pasos:

1.- Objetivos del préstamo

Deberemos indicar el motivo de solicitar el préstamo, que puede ser para acabar con otras deudas, comprar un coche, realizar un viaje, financiación para estudios, reformas del hogar, etc.

2.- Indica la cantidad

En la calculadora deberemos marcar la cuantía que necesitamos. Es importante que la tengamos clara y no solicitemos una cantidad que no vayamos a poder devolver.

3.- Devolución

El último paso de comprobación es la inclusión de los meses en los que queremos hacer su devolución. Debemos cumplirlos para no tener que pagar intereses de demora.

Con estos tres primeros pasos ya sabremos qué interés tendremos en función de la cuantía solicitada y del tiempo que indiquemos para devolverlo. Una vez los tengamos claros, deberemos hacer la solicitud del préstamo. Para ello, deberemos completar el formulario que nos envíe la entidad elegida para solicitar el préstamo, con datos como nombre, sexo, DNI, forma de contacto, etc., así como adjuntar la documentación que nos soliciten y firmarlo digitalmente. El equipo de expertos comprobará si hemos completado todo de forma correcta y recibiremos nuestro préstamo en nuestra cuenta bancaria en un periodo cercano a las 48 horas.

Algunos consejos antes de pedir un préstamo

En muchos casos, pedir un préstamo es la mejor opción que tenemos para solucionar algún imprevisto o acometer algún proyecto en marcha. Siempre, antes de solicitarlo, es recomendable que tengamos en cuenta algunos consejos como los siguientes:

Analiza si realmente lo necesitas

A la hora de solicitar un préstamo, hemos de ser conscientes de si realmente nos hace falta o es un capricho. Debemos de tener esto en cuenta y en caso de que lo pidamos, organizarnos muy bien económicamente para poder hacer frente de forma adecuada a su devolución.

Recurre a una entidad de confianza

Actualmente hay múltiples compañías que ofrecen préstamos, pero es conveniente fijarnos en una que sea capaz de demostranos seguridad y una sólida experiencia en el sector financiero.

