Cómo pujar en subastas de bienes embargados por la Seguridad Social

¿Sabías que la Seguridad Social (SS) realiza subastas públicas de bienes embargados? Pues sí, la Tesorería General de la Seguridad Social subasta los bienes que ha embargado a empresas y autónomos para saldar las deudas que han contraído con este organismo y a las que los titulares de los bienes no pueden hacer frente. A través de estas de pujas puedes optar a un gran catálogo de productos, como coches de subasta embargados, embarcaciones o todo tipo de bienes muebles así como a fincas rústicas y urbanas e incluso pisos.

Cómo funcionan

La Seguridad Social tiene la potestad de embargar bienes a aquellas personas y empresas que no puedan saldar sus deudas con este organismo. En estas situaciones se toman los bienes como pago de la deuda contraída y una vez tiene los bienes en su poder, la Seguridad Social los pone en subasta pública para poder cobrar la deuda.

Los dueños de los bienes que han sido embargados tienen la posibilidad de retirar los lotes de productos de las subastas en cualquier fase anterior a su adjudicación pagando la deuda que mantienen con la Seguridad Social.

Estos bienes provienen de empresas y trabajadores autónomos principalmente que no pueden hacer frente a las deudas contraídas con la Seguridad Social. Como forma de pago, el organismo toma los bienes de estas empresas, ya sea el propio local, el mobiliario de la oficina o el vehículo de la empresa.

Cómo acceder al catálogo de subastas

La Seguridad Social está obligada a anunciar las subastas que se vayan a celebrar para que todas las personas que estén interesadas puedan acudir y pujar en ellas.

Todas las subastas se publican en la propia web de la Seguridad Social. En los siguientes apartados dejamos el enlace directo al buscador de subastas de la Seguridad Social para que podáis acceder directamente al catálogo de bienes embargados. A través del buscador específico podemos seleccionar las fechas de celebración de las subastas para saber por ejemplo que subastas se van a realizar durante la próxima semana.

Para más información las personas que estén interesadas en un bien embargado concreto pueden acudir a la Dirección Provincial de la Seguridad Social donde vaya a subastarse, acudir a la Unidad de Recaudación Ejecutiva o bien llamando a los teléfonos de información de la Seguridad Social.

Quién puede participar

Pueden participar todas las personas interesadas en los bienes embargados a excepción de los siguientes grupos de personas:

Personal de la Unidad de Recaudación Ejecutiva Tasadores Depositarios de bienes Funcionarios implicados en el procedimiento

Las personas que quieran participar pueden hacerlo por sí mismos o a través de un representante.

Requisitos

Para poder participar en las subastas públicas de la Seguridad Social es obligatoria ajustarse a los siguientes requisitos:

Identificarse debidamente. Puede hacerse a través de la exhibición en el acto público o incluyendo en un sobre cerrado una copia del DNI o en caso de extranjeros del pasaporte u otro documento que acredite su identidad. Dejar señalado el 25% del precio de salida del bien por el que se desea pujar a través de un cheque certificado o un visado a nombre de la Seguridad Social que se acompañará a la postura que se realiza en sobre cerrado. Esta cantidad aumenta hasta el 30% en aquellos casos en los que la postura en el acto público sea verbal. En el resguardo justificativo del depósito es necesario que conste la hora y el minuto en el que se haya realizado la entrega y el número de orden que le corresponda.

Cómo pujar por los bienes de la Seguridad Social

Para poder pujar en las subastas públicas de los bienes embargados por la Seguridad Social hay que acceder al siguiente enlace.

Una vez en la página, aparecen desplegados las cinco categorías de bienes en los que puedes pujar:

Finca rústica Finca urbana Vehículo Embarcación Resto de bienes muebles

Si por ejemplo te interesa pujar por algún tipo de bien mueble, debes seleccionar esta pestaña y darle al botón ‘Continuar’. Una vez seleccionado el tipo de bien por el que queremos pujar se abre una nueva pestaña en la que tenemos que seleccionar en qué provincia de España queremos consultar los bienes disponibles. Para este ejemplo vamos a elegir Andalucía que a fecha de la realización de este artículo tiene un total de 100 bienes muebles disponibles para subasta.

La siguiente página que se abre es un listado donde aparecen todos los bienes disponibles para subasta así como su precio base de salida, si tiene cargas o no, la fecha de la subasta y el tipo de enajenación. Por tipo de enajenación es el precio de salida de bien una vez se descuentan las cargas anteriores y preferentes al derecho de la Seguridad Social. Si tras realizar una búsqueda encontramos un producto por el que nos interesa pujar, lo seleccionamos.

En este ejemplo seleccionamos las mesas cuadradas con tablero de madera que tiene un precio de salida de 450 euros. Al entrar en la oferta concreta vemos todos los detalles de ese producto.

Si nos interesa tenemos que fijarnos en la fecha en la que se va a realizar la subasta y el lugar para poder acudir a ella. En este caso la fecha de celebración es el 24 de marzo en el RD de los Tejares de Córdoba.

Búsqueda específica

A través del enlace que os hemos dejado en el apartado anterior podemos acceder al buscador específico de subastas. Tan sólo hay que seleccionar la pestaña ‘Búsqueda avanzada‘ en las pestañas que aparecen en la parte superior de la página. Con este buscador podemos aplicar muchos más filtros además de la categoría del bien embargado y la provincia donde se subasta.

En el buscador específico como podemos ver en la imagen podemos aplicar muchos más filtros para ajustar la búsqueda a nuestras necesidades.

Los filtros que podemos aplicar son:

Categoría Horquilla de precios en el importe de la tasación Importe mínimo y máximo de cargas del bien embargado Podemos seleccionar fechas de celebración de la subasta Horquilla de importe del tipo de enajenación Por último, también podemos seleccionar tanto la Comunidad Autónoma como las provincias concretas donde se realizan las subastas.

Tipos de bienes

En las subastas públicas de la Seguridad Social encontramos diferentes tipos de bienes embargados, desde vehículos, fincas rústicas y urbanas, embarcaciones, mobiliario de oficina así como material de ofimática, maquinaria y toda clase de bienes muebles e inmuebles.

Ejemplo de subasta de una vivienda

En marzo de 2021, por ejemplo, si buscamos subastas de fincas rústicas y urbanas en Madrid encontramos una vivienda de la planta sexta del Bloque II en Pareja, Guadalajara por un precio de partida de 110.115,20 euros y con 40.675,35 euros de cargas. La fecha de celebración de la subasta se va a realizar el próximo 28 de abril de 2021 a las 10:00 en Agustín de Foxá, Madrid y el precio de salida es de 69.479,85 euros.

Si estás interesado en encontrar más subastas de viviendas así como plazas de garaje tienes que seleccionar en el buscador las pestañas ‘Finca rústica’ y ‘Finca urbana’ y buscar las diferentes ofertas por Comunidades. La información de las subastas de la Seguridad Social se actualiza de forma periódica todas las semanas por lo tanto, puede que los ejemplos que expongamos en este artículo no se mantengan siempre activos, pero habrá otras ofertas similares.

Procedimiento para pujar antes de la subasta

Todas las personas interesadas pueden presentar ofertas en sobre cerrado desde la convocatoria hasta el día hábil inmediatamente anterior a la celebración formalizándose en la Dirección Provincial.

Durante la subasta, en el acto previo a la apertura de sobres, la presidencia convoca a los licitadores que apuesten más del 75% del tipo de tasación. Las posturas verbales que se formulen deben tener una diferencia entre ellas del 2%. En caso de no hacerse pujas verbales, el secretario de la mesa lee las realizadas por escrito.

Una vez finalice el acto se devuelven los depósitos a todas las personas que han pujado pero no han ganado la puja. La persona que ha conseguido hacerse con el bien embargado debe aportar la diferencia en un plazo de cinco días hábiles. Si no lo hace por los medios que le solicita la subasta perderá el depósito de la fianza.

Los bienes que no se adjudiquen o que no cubran el precio de la deuda pueden ser subastados una segunda vez.

Quién gana la subasta

Se aprueba la subasta a favor de la persona que realiza una puja si supera el 60% de la subasta o si es inferior pero cubre la deuda. Si no se produce el primer supuesto, se apruebe si la puja es inferior al 60% y no cubre la deuda siempre que supere el 25% de la subasta. Si coinciden varias ofertas se da preferencia a la registrada en primer lugar. Si la mejor propuesta es inferior al 75% y no cubre el importe de la deuda, el deudor puede presentar a un tercero que la mejore en un plazo de tres días.

Revisar el estado de los bienes

Las personas que participan en estas subastas son los únicos responsables de comprobar el estado en el que están todos los bienes por los que quieren pujar. Es importante asegurarse del estado antes de participar en una subasta porque la Seguridad Social no va a hacerse cargo del estado en el que puedan encontrarse estos inmuebles o de la posible existencia de cargas.

Es decir, que si una persona puja por un inmueble y después comprueba que tiene cargas o algún daño o defecto que no ha detectado, será su responsabilidad no haberlo revisado previamente.

Recibe alertas de subastas de pisos

Si quieres estar al día de las últimas subastas de inmuebles que coincidan con tus criterios de búsqueda, puedes registrarte en la Seguridad Social para que te envíen las notificaciones y avisos con toda la información. ¿Cómo? Muy sencillo. Para que la entidad te envíe una alerta cada vez que salgan a subasta inmuebles que coincidan con tus preferencias es necesario que tengas algún tipo de identificación digital, ya sea un certificado electrónico, clave o usuario y contraseña.

A través de este servicio, cada vez que el Boletín Oficial del Estado publique una subasta de inmuebles en la localidad que hayas establecido como preferente y que coincida con el tipo de bien seleccionado (piso, casa, parcela, garaje…), recibirás toda la información por el medio que prefieras. La Seguridad Social puede enviarte las notificaciones por correo electrónico o por correo postal.

Lo único que hay que hacer para darse de alta en este servicio gratuito es acceder a este enlace, seleccionar el tipo de identificación digital y completar un formulario con los datos del domicilio, teléfono y correo además del ámbito geográfico e inmuebles en los que estás interesado.

