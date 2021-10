Cómo comprar coches de subasta embargados

Coches

¿Te gustaría conseguir un Audi A4 o un Mercedes por 6.000 euros? ¿O BMW x3 por menos de 7.000? Pues sí, puedes conseguirlo a través de las subastas de coches embargados de la Seguridad Social. Te explicamos cómo buscar las mejores ofertas y te dejamos algunos ejemplos de coches embargados.

La Seguridad Social pone a subasta los bienes embargados de clientes que han contraído deudas con este organismo y no pueden pagarlas. Así que si quieres seguir descubriendo ofertas como las que te hemos detallado en el primer párrafo, sigue leyendo porque te explicamos cómo conseguir coches de gama media alta a precios baratísimos.

En esta otra información te explicamos cómo funcionan, quién puede participar y cómo pujar en las subastas de la Seguridad Social.

Cómo encontrar las ofertas

Para encontrar estas ofertas tienes que acceder a la web de subastas de la Seguridad Social y filtrar por el tipo de bien por el que quieres pujar. En este caso, hay que seleccionar la pestaña ‘Vehículo‘. Puedes hacer una búsqueda genérica de ofertas de coches en todo el territorio o puedes usar los filtros del buscador para encontrar el vehículo que más se ajuste a tus preferencias:

Valor mínimo y máximo de tasación

Que esté libre de cargas

Puedes filtrar la búsqueda del vehículo en función de la fecha en la que va a realizarse la subasta y por el tipo de enajenación.

También puedes filtrar la búsqueda por la ubicación en la que va a producirse la puja.

Ofertas

A continuación detallamos algunos ejemplos de coches que puedes conseguir por 6 y 7 mil euros y, en el extremo contrario, coches que puedes comprar por menos de 1.000 euros. Puedes consultar el listado de ofertas de coches de subasta embargados en tu provincia a través de los siguientes enlaces:

Subasta de coches embargados en Andalucía

Subasta de coches embargados en Aragón

Subasta de coches embargados en Asturias

Subasta de coches embargados en Canarias

Subasta de coches embargados en Cantabria

Subasta de coches embargados en Castilla-La Mancha

Subasta de coches embargados en Castilla y León

Subasta de coches embargados en Cataluña

Subasta de coches embargados en Comunidad de Madrid

Subasta de coches embargados en Comunidad Valenciana

Subasta de coches embargados en Extremadura

Subasta de coches embargados en Galicia

Subasta de coches embargados en Islas Baleares

Subasta de coches embargados en País Vasco

Subasta de coches embargados en Región de Murcia

Todos los ejemplos que exponemos a continuación se han sacado en el mes de junio de 2021. Así que puede que cuando entres a consultar estas ofertas, algunas de ellas no estén disponibles porque ya se haya celebrado la subasta. En ese caso te animamos a que accedas a los enlaces que te hemos dejado por provincias y consultes las ofertas disponibles en el momento en el que estés interesado en consultar.

Audi A4 por 6.000 euros

Este Audi A4 sale a subasta por un valor de tasación de 6.000 euros y no tiene cargas. La fecha de matriculación del vehículo del día 1 de febrero de 2008. El coche no tiene llaves pero tiene el motor en buen estado y es diésel. En la descripción del producto indican que tiene algún pequeño roce.

BMW X3 por 6.950 euros

Este modelo de BMW X3 sale a subasta por 6.950 euros y completamente libre de cargas. Tal y como aparece en la descripción de la Seguridad Social, el vehículo está en buen estado, tiene llaves de contacto y un rodaje de 358.213 kilómetros.

Mercedes-Benz 515 CDI por 6.000 euros

Este modelo de Mercedes-Benz 515 CDI sale a subasta por un valor de 6.000 euros y también está libre de cargas. La entidad informa de que no tiene las llaves del vehículo, que funciona con diésel y que lleva recorridos 28.000 kilómetros.

Honda PES125 por 565 euros

En el otro extremo encontramos también vehículos sin cargas completamente tirados de precio. Es el caso del Honda PES125 que sale a subasta con un valor de tasación de 565 euros.

Peugeot 307 XS por 810 euros

Hay ofertas similares como el Peugeot 307 que sale a subasta por 810 euros y tampoco tiene cargas.

Y si no encuentras ninguna opción que te guste, en esta otra información te explicamos cómo pujar en las subastas de coches públicos y oficiales.

