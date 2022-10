Sabías Que...

Cómo quitar los piojos con estos 4 tratamientos y remedios naturales

¡Oh no, piojos! ¿Has visto a los peques rascarse la cabeza de forma continuada? ¿O te han dicho que algún compañero de clase tiene piojos? Que no cunda el pánico, no hay tiempo que perder. Más allá de la preocupación y molestia que puede generar en los niños la presencia de piojos, no hay de qué preocuparse. La aparición de estos parásitos es algo habitual y tiene fácil solución. La mala noticia es que es muy contagioso y que hay que actuar cuanto antes para evitar la propagación. Aunque los piojos no saltan de una cabeza a otra ni vuelan, solo se contagian si hay contacto directo entre un niño con piojos y el pelo de otra cabeza. Situación que puede darse con mucha facilidad cuando juegan en el patio.

Si quieres saber cuáles son las mejores formas para quitar los piojos cuanto antes, en un día, en esta guía te explicamos cuáles son los mejores tratamientos y remedios de la abuela para quitar los piojos y las liendres de manera definitiva.

Cuándo y por qué aparecen los piojos

Una de las primeras cuestiones a considerar es que la eliminación de los piojos y las liendres no es algo que pueda hacerse en cinco minutos. Como mínimo, este es un procedimiento que te llevará, al menos, un día y, en el que tendrás que invertir tiempo y paciencia.

La aparición de los piojos es habitual en los niños, sobre todo en el caso de las niñas, que suelen tener más cantidad de pelo. Es una etapa que, como padres, toca vivir prácticamente con cada hijo y que más allá del incordio y molestia de tener que quitarlos, no supone peligro.

Los piojos son un tipo de parásito que se asienta en la cabeza y se alimenta de una pequeña cantidad de sangre. La gravedad de tener piojos no es el parásito en sí, sino la rápida propagación de las liendres (huevos) que deposita en la cabeza. Motivo por el que es fundamental actual cuanto antes y eliminar tanto los piojos como las liendres.

Tratamientos para quitar los piojos de los niños

Si buscas un tratamiento que comprar en la farmacia para eliminar los piojos y liendres, hay un par de ellos que son los más utilizados y eficaces:

Por un lado, el peine específico para quitarlos, conocido como lendrera .

. Por otro, los champús y lociones con permetrina o siliconas.

Con la lendrera

La lendrera es un peine que sirve para eliminar de la cabeza tanto a los piojos, como a los huevos o liendres que estos depositan en la cabeza. Es un peine especial que tienen unas púas muy cerradas y que, al peinar el cabello, se lleva consigo a estos parásitos. Es una técnica efectiva, pero tediosa y ardua, sobre todo si el niño o la niña tiene mucha cantidad de pelo.

Para garantizar que eliminas a todos los piojos y liendres de la cabeza, tienes que ir por secciones y pasar varias veces el peine para limpiarla por completo. Además, es necesario tener buena luz porque los piojos pueden verse a simple vista dado que miden entre 2 y 3 milímetros y mucha paciencia.

Este peine puede usarse como único tratamiento, pero también como complemento después de haber aplicado cualquier otro producto, para garantizar que el peine siempre sale limpio y no quedan restos. Aquí puedes consultar una selección de las mejores lendreras para acabar con los piojos con mejor relación calidad precio.

Champús y lociones

Dentro de los champús y las lociones destacan aquellos que tienen como componente principal la permetrina, uno de los insecticidas más eficaces usado para este fin de toda la vida. O aquellos que tienen siliconas, que no tienen en sus componentes ningún tipo de insecticida ni son agresivos para el cabello. Además de en farmacias, estos champús pueden comprarse en plataformas como Amazon. De hecho, aquí puedes comprar un champú de permetrina a buen precio y aquí otro champú de silicona con buena relación calidad precio.

Remedios caseros para eliminar los piojos

Además de los productos y tratamientos específicos, hay distintos métodos para quitar los piojos con los típicos remedios de la abuela. Son fórmulas ideales que puedes usar si te has dado cuenta por la noche de que tu hijo tiene piojos y quieres intentar acabar con ellos cuanto antes. Puede que no sean tan efectivos como los tratamientos específicos, aunque esta posibilidad variará en función de si el niño tiene muchos piojos o no. En cualquier caso, si se lleva a unos cuantos ejemplares por delante, mejor que mejor.

Lavar el pelo con vinagre

Es el más clásico. Para los piojos, vinagre en el pelo. Es uno de los remedios de la abuela más utilizados porque en prácticamente todas las casas hay un bote de este alimento en el armario. El proceso es muy sencillo.

Solo hay que lavarse el pelo con el champú normal y echar vinagre en la cabeza después.

Tras aplicar el vinagre, frotar con los dedos para expandir bien el producto por toda la cabeza. Envolver el cabello con una toalla y dejarlo actuar durante unos minutos.

Por último, coger la lendrera y peinar el cabello para retirar todos los parásitos.

Es un remedio que no tiene ningún efecto negativo para la salud a excepción del fuerte olor que se te queda en el pelo.

Con aceites esenciales

Al igual que en el caso anterior, no hay ningún estudio probado que garantice la eficacia de los aceites para eliminar los piojos. Pero es otro de los remedios caseros que puedes probar. Algunos de los más populares son eucalipto y lavanda. La forma de aplicar los aceites es idéntica al del vinagre. Aplicar, frotar y esperar a que se haga efecto.

