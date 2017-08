Ocio - Tecnología Cómo reclamar abusos en compras por Internet

Las compras por Internet se han hecho cada vez más frecuentes. Aunque se trata de una forma fácil y cómoda de adquirir productos variados y de calidad, sin necesidad de movilizarse hasta los puntos de venta, no siempre adquirimos lo que esperábamos… Por ejemplo, es posible hacer una compra electrónica de cualquier objeto que se encuentre a miles de kilómetros de distancia. Pero, a pesar de los múltiples beneficios, también es cierto que el comercio electrónico tiene sus riesgos y no cubrir todas las expectativas generadas.

Productos que no son lo que parecen

Casacochecurro.com Si no se toman las precauciones, es fácil ser víctima de fraudes o recibir un producto que no cumpla con las expectativas. Del mismo modo, hay posibilidades de que las empresas envíen la compra en plazos mayores a los prometidos, lo que significaría una violación de los contratos que se indican en el portal web.

Frente a estos posibles abusos, hay que ser precavidos. Pero, como de todas maneras, siempre pueden ocurrir inconvenientes, es bueno conocer los derechos de los consumidores y los instrumentos que los protegen.

Las responsabilidades de las empresas

En España, de acuerdo con la Ley 3/2014 –que hace modificaciones a la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, y otros instrumentos relacionados–, las empresas están obligadas a recibir los reclamos de los clientes y, luego, justificarlas ante las autoridades. Las respuestas a estas reclamaciones deben ofrecerse antes de que se cumpla un mes.

De todos modos, de acuerdo con la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros, la ley no establece sanciones ni consecuencias para las empresas y organizaciones que incumplan con este plazo. Tampoco se indican los procedimientos para resolver conflictos entre clientes y bancos o seguros, sin necesidad de recurrir a los jueces. Por eso, aún hay vacíos legales que se deben subsanar.

Teléfono de atención al cliente

Sin embargo, la ley sí indica expresamente que las empresas que practiquen el comercio electrónico deben disponer de un teléfono para atender los reclamos de los clientes, que no representen un gasto adicional en las facturas telefónicas. Estos números telefónicos tampoco deben usarse para ofrecer publicidad ni para captar nuevos consumidores.

¿Quién ofrece asesorías?

Cuando se presenta algún inconveniente con compras electrónicas, hay instituciones en España que ofrecen ayuda. Estas son algunas:

–Oficina de Seguridad del Internauta. Ayuda a resolver cualquier problema que se presente al navegar por Internet. Se trata de una buena herramienta para garantizar la seguridad en la web. Página web: www.osi.es

–Agencia Española de Protección de Datos. Cuando hay algún inconveniente o lesiones de los derechos a la información, acceso, rectificación y cancelación de datos, así como al honor y la intimidad, esta organización puede ser de gran ayuda. Página web: www.agpd.es

–Grupo de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil. Aquí se puede denunciar cualquier delito relacionado con el uso de Internet. Página web: www.gdt.guardiacivil.es

–Brigada de Investigación Tecnológica de la Policía Nacional. No sólo ofrecen información sobre los fraudes más recientes que se cometen por Internet, sino que también reciben denuncias. Página web: www.policia.es y https://denuncias.policia.es/OVD/

–Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros. Si, por ejemplo, se han seguido los procedimientos para desistir de un producto o servicio y aún la empresa no ha respondido, o si hay problemas técnicos o publicidad engañosa, esta organización puede dar apoyo. Página web: www.adicae.net

